教大候任校長李子建專訪甯漢豪等政經名人 回顧名校發展與歷史

撰文：馬煒傑
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香港教育大學署理兼候任校長李子建將於9月1日接替張仁良正式成為校長，任期為5年。李子建早前率領團隊走訪皇仁書院、香港華仁書院及聖士提反書院等位於港島的中小學校，訪問各校長及一眾資深及知名校友，邀請他們回顧及分享當年的校園生活，當中包括發展局局長甯漢豪、文化體育及旅遊局副局長劉震等。

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雷鼎鳴憶述上「尺牘課」趣事

團隊將訪談內容匯集成書《眾志成城——灣仔、東區與南區學校的故事》。其中，科大經濟學系榮休教授雷鼎鳴憶述當年上「尺牘課」的趣事。尺牘是以「禮」為主，主要教授與人倫及禮儀有關的課題；七十年代前的所有小學生均要學習，課堂上會介紹書信體裁格式、禮儀及親戚稱謂等。

錢果豐談跑上山嶺摘山棯、餘甘子

甯漢豪為更換辦學團體而不安

前港鐵主席錢果豐在訪談中回顧當年曾經與同學划獨木舟出海、跑上山嶺摘山棯、餘甘子等美好時光；甯漢豪則談及就讀小學時，同學曾因學校更換辦學團體而感到不安，但後來得到新辦學團體修女的主動關懷，令她感受到校方重視學生想法，而且盡心辦學，不求回報。

李子建由中學教師做起　曾任中大教育學院院長

即將於9月1日出任教大校長的李子建，大學畢業後亦曾擔任中學教師，即使其後崗位有所轉變，亦一直關注前線教師所面對的挑戰。他於1994年加入香港中文大學，從事教學及學術研究，並早於2003年擔任中大教育學院院長一職。對於能夠參與今次的編著工作李子建表示十分高興，透過各位受訪者的分享，讓讀者體會學校和教育同工所付出的心血，期望能薪火相傳，為社會作育英才。

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