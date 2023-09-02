嶺大新任校長秦泗釗發出首封「給嶺南人的信」　交代校內最新發展

嶺南大學新任校長秦泗釗近日向教職員、學生及校友發出首封「給嶺南人的信」，交代校內最新發展，希望各方保持聯繫，支持校方日後工作，透露會在往後數封「給嶺南人的信」詳細介紹大學的發展戰略，「讓嶺大成為一個更好的學習、探索和參與的地方」。



嶺南大學校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗近日向教職員、學生及校友發出首封「給嶺南人的信」，交代校內最新發展。（嶺大提供）

嶺南大學校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗先祝賀嶺大畢業生在就業市場上有出色表現，根據最新的調查，嶺大畢業生的平均年薪較去年大幅增長9.8%，反映各行各業的僱主對嶺大畢業生的技能和素質高度認可和讚賞。

其次，嶺大本學年招收1000多名本科新生。在本港高中畢業生人數持續減少的情況下，校方透過大學聯合招生辦法收取的學生的成績保持穩定，當中動畫及數碼藝術（榮譽）文學士學位成為香港最多學生申請入讀的學科，單單是Band A申請學生的競爭比例就達到1:40，可見嶺大的通識教育和全方位學習模式愈來愈具吸引力和受到歡迎。

另外，校方今年秋季招收2400多名研究生，在數量和質素方面都是歷史新高，在過去10年中，研究生人數增長了9倍，證明嶺大作為亞洲領先的研究型博雅大學的聲譽和影響力正與日俱增。

嶺大學者在過去一年有多項令人矚目的研究成果。（資料圖片）

此外，嶺大學者在過去一年有多項令人矚目的研究成果，校方今年獲批的研究資助局「優配研究金」及「傑出青年學者計劃」資金再創新高，較去年增加3成，進一步顯示校方在研究方面的實力和競爭力，同時學校亦獲得其他多項大型撥款，包括由跨學科學院核下的科學教研組主任王沛欣教授領導港元智慧交通基金項目，獲得850萬元資助，進行人工智能物聯網研究，以及研資局「策略專題研究資助金」撥出約750萬元，支持社會科學學院的 William Hayward 教授和 Stefan Kühner教授，進行有關應對疫情的研究。

除此之外，嶺大亦成功聘請兩位世界級的講座教授，分別是人工智能專家鄺得互教授和專注於可持續發展陳曦教授，他們都在美國斯坦福大學的全球前百分之二科學家名單之內，將會利用自己的專業知識和經驗，提升嶺大在這些戰略領域的研究能力和影響力，校方計劃在未來幾年招聘更多世界知名學者，在研究和創新方面能夠精益求精。

最後，嶺大推出「嶺南創業行動」，為對創業和創新有興趣的學生提供培訓、指導、資助和交流機會，而且推出嶺南藝術節年度盛會，通過各種形式的藝術表現和交流，展示學校的文化多樣性和創造力，並會繼續支持學生參加各種本地和國際比賽、實習、交流計劃、服務研習計劃和其他聯課活動，以促進他們的個人成長和專業發展。