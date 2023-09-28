AI新時代業界重視執行力　陳易希：ChatGPT應用成未來就業關鍵

現時本港教育界正探討學生使用生成式人工智能如ChatGPT，恒生大學傳播學院就此訪問科技企業家陳易希，他認為ChatGPT已是不可逆的趨勢，教育工作者應培養學生運用這些科技的能力。



陳易希表示，現時科技業往往會在求職面試中了解申請人掌握ChatGPT等生成式人工智能工具的程度，因為求職者若熟悉如何運用ChatGPT能有效提升工作效率，所以相關技能現已成為企業聘請求職者的重要考慮條件之一。

面對有學者擔心學生會過分依賴ChatGPT，陳易希認為學校應將相關教學水平提升至企業要求。例如，以往學生只要完成一般個人功課，便可取得高分數；但未來或可設定更高標準，要求學生完成規模更大、模擬企業實戰的專題研究，方可獲得同等評價，鼓勵學生主動思考，免被ChatGPT「代替」成長。

陳易希亦指，隨着人工智能進步，日後主動性欠佳的員工很可能會被機器「取代」，不過他同時強調，技術本身並非「可怕」事物，重要的是加強管理。

談及本地初創，陳易希期望政府研究如何持續支持本地初創公司，例如增加資源，助它們將研發成果升級，擴大營運規模，又或是推動這些初創企業「走出香港」，拓展國內外商機，藉此提升香港整體的科技競爭力。他希望政府能着手解決初創企業日後面臨的拓展困難，讓更多創新概念得以落實。