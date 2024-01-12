中大環球醫學領袖培訓學程　連續十年全港收生中位數最高分學科

中文大學醫學院自2013年推出全亞洲首個「環球醫學領袖培訓專修組別」（GPS） 課程，一直吸引不少傑出的年青人入讀，成為全港收生成續中位數最高的學科，教學團隊更獲頒2023年度中大博文教學獎及醫學卓越教學獎。。早前中大醫學院舉辦GPS創立十周年大會， 獲逾300名學界代表出席，活動主禮嘉賓的衞生署署長林文健表示，對中大在醫學教育和創科上取得卓越成續感到自豪，相信醫學院未來定能培育更多人才，為醫療發展及公共衞生作出貢獻。



課程突破固有框架是成功關鍵

中大醫學院院長陳家亮感謝一直為課程提供無限量支持的教職員，為中大培訓出多名醫學專家和人才。課程創辦人、中大醫學院副院長（醫療系統）胡志遠表示，GPS課程取得成功的關鍵，是課程突破了普遍認為醫學專業只為傳授醫科知識和培訓相關技能的框架，透過多元的課程安排，加強學生的領導能力，使他們具備全球視野來應對未來的挑戰。

GPS課程主任、中大醫學院副院長（學生事務）吳兆文期望，未來能把握全球創科產業的機遇，發揮學生所長，回應日新月異的醫療需求。

大會上，多名出任課程導師的醫學院教授、醫學界領袖，以及提供實習機會的機構代表，與不同年份的GPS畢業生及醫科生聚首一堂，分享修讀課程期間到海外交流和實習的點滴，以及進行科研、人道救援、社區或臨床服務等經歷。