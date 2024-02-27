嶺大非本地生入學攻略！教務長講解報名注意事項、入學要求

香港的政府資助專上院校非本地學生限額將由2024/25學年起由20%提升至40%，代表非本地學生入讀香港各間大學的機會將會提升。「01教育」走訪香港多間大學，為各位有意赴港升學的海外學生搜集升學資訊，包括報名程序、學費、獎學金、住宿安排及學習體驗等。



嶺南大學（LU）始於1888年在廣州創立的「格致書院」，於90年代未在香港復建校舍並正名為嶺南大學。嶺大位於屯門虎地，設有文學院、商學院、社會科學院及跨學科學院等。嶺大教務長章慧芳接受訪問時表示，疫情後海外學生的報名人數顯著上升，嶺大未來會更積極從各地包括東南亞、一帶一路沿線國家招收非本地學生。她提醒有意報讀課程的海外學生應盡早報名，因申請者只要取得指定成績，便可憑著「有條件取錄」的方式，自動獲院校取錄。



嶺大教務長章慧芳。（嶺南大學提供）

章慧芳於介紹現時嶺大海外學生收生概況時提到，疫情後內地家長希望子女能到較近家的城市接受優質教育，香港便成為了他們的不二之選。嶺大為了吸引更多不同文化和國家的學生入讀，將會積極地從各地包括東南亞、一帶一路沿線國家招收非本地學生，也會到成都、長春和吉爾吉斯等地參加展覽會或者到當地高校進行宣講會，以吸引有興趣的學生入讀。

嶺大非本地生報名注意事項

嶺大沒有參與內地高考統招，採取獨立收生，因此有意入讀的內地高考生，需自行向嶺大申請入學；其他海外學生如以國際考試成績入學，例如IB或GCSE等，亦要自行向嶺大申請入學。章慧芳指出，學生除了填妥申請表格外，亦要把所有申請報名資料，例如推薦信、校内成績單、校外課堂活動等資料上載到報名系統。校方會按序審核，透過「有條件取錄」或「直接取錄」兩種方式通知合適的學生。

至於如何提升獲取錄的機會，章指出海外學生除了以個人陳述展現自己，也可以提高英文水平來應付面試。

嶺大教務長章慧芳表示，學生除了以個人陳述展現自己，也可以提高英文水平來應付面試。（嶺南大學提供）

嶺大獎學金

嶺大設有多項獎學金頒發給成績優異的海外學生，學生無須另行申請，校方會綜合考慮學生的學術及非學術成就、個人素質及面試等表現，在發出錄取通知時一併通知申請人是否獲頒獎學金及金額。

嶺大住宿政策

嶺大共有10棟宿舍，合共約2,600個宿位，會優先分配給非本地生。章慧芳指出，舍堂會定期舉辦的不同類型的活動，讓不同學系及文化背景的同學交流，呼籲海外學生極積申請宿舍。

嶺南大學融合政策

章慧芳形容，嶺大猶如一個「小香港」，當中超過七成教員具有國際化背景，海外學生不論在課堂或其他活動中都有機會接觸不同文化的人，而校方亦會為每位學生分配學術導師，提供個人及大學生活規劃指導，相信海外學生能自然而然地融入校園。

嶺南大學升學體驗

章慧芳表示，嶺大注重小班教學，緊密的師生關係能讓老師有足夠的時間及空間了解學生所需，學生亦可透過海外交流、工作實習、服務研習、創業等等，真正展現自我。

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