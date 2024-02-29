港大非本地生入學攻略！收生總監講解收生概況及面試注意事項

香港的政府資助專上院校非本地學生限額將由2024/25學年起由20%提升至40%，代表海外學生入讀香港各間大學的機會將會提升。「01教育」走訪香港多間大學，為各位有意赴港升學的海外學生搜集升學資訊，包括報名程序、學費、獎學金、住宿安排及學習體驗等。



香港大學（HKU）是本港歷史最悠久的大學，位於港島薄扶林，設有10間學院，當中包括醫學院、牙醫學院、法律學院、工程學院及社會科學學院等。港大是香港首間大學，於QS世界大學排名2024排名第26位。 港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅於訪問中表示，港大歡迎來自世界各地、不同文化背景的學生申請入學，故在取錄非本地生的人數上並沒有特定比例。他稱，港大重視同學的多元發展，期望學生畢業後能成為獨當一面的領袖，故有意報讀港大的同學除了需擁有優秀的學術成績和英語能力外，亦應具備領導能力及團隊合作精神等特質，才能在眾多申請者中突圍而出。



嚴教授於介紹海外學生收生概況中提到，近年港大非本地本科生的報讀人數錄得穩定增長，平均錄得約兩萬個入學申請。（香港大學提供）

香港大學非本地學生收生概況

嚴教授於介紹海外學生收生概況中提到，近年港大非本地本科生的報讀人數錄得穩定增長，平均錄得約兩萬個入學申請。截至2023年8月底，港大於2023／24學年取錄800多名非本地本科生，遍及40多個地方，包括歐美、中國、東南亞、非洲和一帶一路國家和地區等。

香港大學報名注意事項

港大沒有參與內地高考統招，採取獨立收生，因此有意報讀港大的內地高考生需自行向港大申請入學。嚴教授表示，申請者要提供高考成績和個人簡介等資料，亦建議同學提交補充資料，以展示其非學術素質。港大於每年10月初開始接受高考生申請，翌年6月28日截止報名。

有興趣入讀港大的海外學生，則可透過「國際及非聯招考生」渠道報考港大，整個入學申請期由每年9月起至翌年8月為止。嚴教授強調，同學如希望增加獲錄取的機會，應於每年11月中，即首輪評核截止前報名並遞交所有申請文件，包括成績單及推薦信。2024 / 25年入學的申請截止日期為今年8月22日。

香港大學面試貼士

符合資格的學生將獲邀面試，嚴教授表示，港大着重同學的靈活應變和社交能力，故面試題目沒有既定答案，提醒同學切勿為了尋找標準或正確的回應而忽略了表現自己。

香港大學獎學金

港大為海外學生提供多種按學術成績、特殊才能或經濟需要等因素頒發的獎學金。嚴教授稱，港大去年向420名本地及來自超過40個國家或地的海外學生獲頒發獎學金，金額接近$4500萬元港幣。

香港大學住宿政策

非本地生獲得取錄通知後可馬上申請入住由學校安排的宿舍。嚴教授說，最新落成的四幢學生宿舍將進一步提供逾1,200個宿位。

香港大學融合政策

海外學生來到新環境就學需要不同方面的支援，港大除了為他們舉辦粵語和文化適應課程外，亦提供師友計劃、心理諮詢服務、生涯規劃和就業指導等，幫助海外學生盡快適應和投入校園生活，以及在港建立人脈網絡。

香港大學升學體驗

嚴教授表示，香港擁有國際化的背景及自由的學術環境，海外學生在港大接受高水平的教育和培訓，相信有助他們進一步擴闊視野，提升跨文化能力，亦為未來的學術或事業發展奠定基礎。

香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授。（香港大學提供）

▼▼▼更多赴港升學資訊！

赴港升學｜整合香港讀大學申請條件及程序 附入學要求及英語條件

赴港升學｜解釋香港讀大學開支！包括學費、生活費、宿費、獎學金