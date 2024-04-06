中銀香港近8厘股息　對撼滙豐及恒生　溫傑逐隻秤「獅王」佔優

銀行股向來受「食息一族」歡迎，其中中銀香港 （2388）日前公佈去年業績，帶來驚嘉，派息隨利潤而大升近近26％，現價股息率達7.4厘，遠勝定存息。



不過，由於中銀香港績後已抽升，凱基亞洲投資策略部主管溫傑分析指，現時不是入手的好時機。他同時點評滙豐﹙0005﹚及恒生﹙0011﹚兩隻高息銀行股，倘按投資價值排位，依次是滙控、中銀香港及恒生。



中銀香港派息有增長，主要因為利潤上升。受惠淨利息收入按年飆逾三成，該行去年賺327.23億元，純利增長達26.1%。與此同時， 末期息相應增加25.8％至每股派1.145元，全年派息合計每股1.672元，派息比率略升至54%。

深受「食息一族」喜愛中銀香港 （2388）末期息每股派1.145元增25.8％，股息率達近8厘息。（資料圖片）

截至周五（5日）中銀香港 （2388）收報22.45元，較業績公佈當日升逾7%，最新的股息率回落至7.44%，但遠較定存息吸引。

只不過，溫傑則認為現時仍不是入手的好時機，需候低再入。他分析道，集團在業績公佈後其股價不斷上升，在短時間內需要消化內部的升幅。另外，他提醒道除了關注股息外，亦需留意股票的「總回報」。「即使中銀有7%息，假設股價下跌4%總回報就只係得3%，要等股價跌到穩定翻啲再入手！」

溫傑：內房不良貸款可控

中銀香港去年淨息差為1.63%，按年上升27個基點，帶動淨利息收入按年升31.8%至510.78億元。來到今年，市場普遍預期環球主要央行步入減息周期，只是步伐快慢，或令銀行淨息差受壓。

近日市場分析美聯儲會縮減今年減息的次數，溫傑坦言會減少為銀行淨息差的負面影響。不過他表示，港銀淨息差受惠於港元拆息（HIBOR）的上升，因此即使減息亦不會大幅度收窄淨息差。另一方面，樓市全面撤辣後逐漸回暖，對此溫傑表示現時樓市的情況能夠增加銀行的按揭貸款需求。

利息收入看好，壞賬又如何？中銀香港在去年全年貸款及其他賬項減值準備淨撥備為64.19億元，152.2%，不良貸款率亦增至1.05%，上年同期為0.53%。而截至去年底，中銀香港的內房企業貸款總規模929億元，按年減少7.2%，佔客戶貸款比重5.5%，按年跌0.61個百分點。內房不良貸款比率9.9%，較去年6月底上升5.1個百分點。

對此，溫傑坦言現時內地經濟不景，許多公司更面臨倒閉潮。事實上內地房地產不良貸款屬於潛在負面因素，不過他認為這屬於可控制範圍內，無需過於擔心。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示內房不良借貸屬潛在負面因素，毋需過於擔心。（資料圖片）

銀行股首選滙豐 內銀則選中行

在港銀投資操作方面，溫傑認為中銀（2388）表現較為平穩，而他首選滙控﹙0005﹚，其次是中銀香港，接著是恒生（0011）。

他直言，中銀香港現時逾7厘息屬「不算高」的水平，反觀滙控﹙0005﹚收息可達8至10厘，在收益方面更勝一籌，包括集團已完成出售加拿大業務，並會派發每股0.21美元的特別息。

再者，他分析指，中銀香港市帳率（PB）約0.8倍；而恒生（0011）則逾1倍，因此在這方面中銀香港相對較「抵」入手，「大家都係7厘幾息嘅情況下，我會將中銀排第二，恒生排第三。」雖然滙控排位佔優，但溫傑補充道，該股現價屬偏高，宜待回落至59、60蚊左右再入手。

另一邊廂，溫傑表示內銀股息率平均介乎8-9厘，且普遍在七月「除淨」，當中他尤為看好中行（3988），「係未來2至3個月見到低位就可以入手。」