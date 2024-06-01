領展8厘息　瑞銀嗌沽惟溫傑未睇淡　籲先放入觀察名單

領展（0823）日前公布業績，雖然全年可分派按年增逾6%，但受累擔心港人北上消費趨勢持續，令本港零售市道疲弱，加上融資成本等問題，多家大行下調其目標價最多一成四，但就維持「買入」評級。



惟有專家直言，以上因素早已反映，股價不振或與大市信心不足有關，建議投資者放入「觀察名單」，待市況好轉，包括美國減息、港人北上熱潮減緩，又或深圳居民重開「一簽多行」之時，才開始考慮。



領展公布截至今年3月底全年業績，可分派按年增6.4%至67.18億元，但由於基金單位增加，每單位分派按年減4.3%至2.6265元，以周五（31日）收市價計收益率約8厘。全年收入及物業收入淨額分別按年增加11%及9.5%，淨負債比率按年增1.7個百分點至19.5%。

投資組合方面，本港零售物業組合維持98%的高租用率，零售收益按年增2.2%至75.05億元，整體平均續租租金調整率按年升至7.9%；至於內地零售物業組合租用率達96.6%，以人民幣計算的總收益及物業收入淨額分別按年增加6.3%及10.6%。

王國龍：唔太擔心 冀重開「一簽多行」

市場關注近期港人北上消費的趨勢對領展前景的影響，行政總裁王國龍稱自己「唔太擔心，亦唔會掉以輕心」。其後接受外媒訪問時就直言希望恢復深圳居民「一簽多行」安排，認為兩地需要「雙向流動」，容許深圳居民不限次數往來香港，有利本港零售業復甦及領展旗下商場表現。

不過投資者似乎認為王國龍的期望難以在短期內實行。雖然股價於公布業績後上升3.7%至34.7元，但之後無以為繼，周五收市報32.8元，跌3.4%，年初至今已跌近25%。

温傑：長遠唔睇淡 但需時重建市場信心

凱基證券亞洲投資策略部主管温傑認為，市場早已預期債務成本高企、港人北上消費等問題會拖累業績，因此不會是股價持續下跌的主因。他笑言，反而要讚管理層有「做好份工」，首季業績反映領展未受港人北上消費趨勢影響，「前景好似冇想像中咁壞，今年美國減息，利率開支應該憧憬會減少先啱。」

他又指，領展股價走勢美國債息水平有關，「長期嚟講（領展）股價升，債息跌。」加上市場信心不足，才是股價疲弱的主因，「投資者可能擔心供股、管理層減持等等嘅問題，信心不足，而且有太多選擇，收息可以考慮中移動（0941）或者內銀股。」

他直言目前不考慮撈底，但會放入觀察名單，若果未來一、兩季，港人北上消費的情況未有拖累業績，證明管理層有能力面對問題，同時趨勢開始轉弱，又或者對深圳居民重新開放一簽多行，就會開始考慮買入「長遠唔睇淡，但呢個過程唔係一、兩季嘅事。」

温傑認為，（資料圖片）

大行籲「買入」 惟下調目標價

至於普遍大行雖然仍維持「買入」評級，但對領展需要面對本港零售市道疲弱的挑戰及融資成本高企的情況感到憂慮，紛紛下調目標價。滙豐環球估計，領展主要挑戰是港人北上消費趨勢，本港零售業競爭加劇，導致去年下半年度零售銷售放緩；又估計未來12個月零售樓面租金調整幅度輕微，因此下調今、明兩個年度每單位分派預測3%至4.5%。

滙證維持「買入」評級，但將目標價從47元下調4.3%至45元，認為投資者對零售前景看法過分悲觀，亦低估領展非必需品零售物業組合表現，若集團能迅速令租戶組合多元化，將會有正面驚喜。

摩根士丹利認為，領展去年度末期每單位分派較上半年仍有增長，回報率達8厘，令估值吸引，但該行預期本港租金收入下跌，因此下調領展2025年至2026年度每基金單位分派預測2%至4%，目標價下調14%至41元，維持「買入」評級。

高盛表示，領展股價過去3個月調整約10%，相信是受市場對港人周末北上深圳購買雜貨的趨勢，以及美國推遲減息影響，但以現時的回報率而言，價值吸引，給予「買入」評級，目標價為46.9元。

看法較淡的為瑞銀，維持「沽售」評級，目標價31.5元。該行認為，投資者對領展本年度本港物業租金調整幅度，僅大致平穩感失望，並憂慮未來分派前景會受港人消費習慣轉變、融資成本上升，以及領展3.0戰略路途崎嶇等因素拖累。