大家樂股息逼7厘　一手買到22碟焗豬　黃偉康撐場︰當平穩收息股

儘管疫後本港經濟復甦未能如預期，又遇北上潮雙重夾擊，惟快餐界「一哥」大家樂（0341）業績逆市上升。公司收入全年上升8.3%至86.9億元，盈利更大升兩倍至3.3億元。以全年派息57港仙計，大家樂現價股息比率達到6.83厘，一手﹙2,000股﹚16,680元計，收息1,140元，可以買到22碟「一哥焗豬扒飯」。



股評人黃偉康認為，大家樂現價處於近年低位，正是合適入手時間。若公司能維持派息，更可視之為平穩收息股，而業務未來會否持續增長，取決於兩大關鍵因素。



受恵消費降級 中港業務呈強勁反彈

餐飲業吹淡風，但大家樂業績尚算亮麗，全年純利達3.3億元，按年增長近2倍，倘撇除政府疫情資助，年度盈利更大飆逾3.8倍。即使在本港經濟復甦較預期慢及市民北上消費的雙重打擊下，仍能「為你做足100分」，有兩大原因。

一來，收入逆市增長，全年收入按年升8.3%至86.9億元。安里控股主席兼行政總裁黃偉康認為，大家樂業績顯著增長主因是對上一年受疫情打擊致基數低，同時又受恵香港以及內地消費降級現象，「大家樂旗下飲食品牌均較為平價，亦是大家樂於整體經濟環境較差情況仍能逆市上升。」

受恵消費降級現象，大家樂香港業務收入仍按年增7.1%至71.8億元。（資料圖片）

以地區劃分，大家樂香港業務收入按年增7.1%至71.8億元，佔集團整體收入近八成三，可謂舉足輕重。至於內地收入佔比雖然較少，但勝在增速快，大升14.5%至15.2億元。

其中集團主要分成三大業務，分別是「速食餐飲」、「休閒餐飲」及「機構飲食」。「速食餐飲」品牌大家樂及一粥麵為集團最主打收入，佔香港業務收入71.6%；「休閒餐飲」品牌如米線陣、The Spaghetti House等則佔香港業務收入12.2%；「機構飲食」即學校、醫院飯堂、航運及空運飲食，佔香港業務收入14.2%。三大業務中，尤以「機構飲食」收入增長最佳，達18%，增長強勁是因為疫後復甦，相關機構恢復營運，同時簽訂多項新合約。

二來，雖說大家樂平價，但受惠成本控制得宜及員工生產力提升，毛利率仍有得升。期內，大家樂毛利上升約27.8%至9.9億元，增速快過收入，且毛利率﹙計及原材料、人工及租金﹚較前一年度的8.8%，上升至11.4%。籠統而言，大家樂每賣出一碟50元的焗豬飯，其毛利由原本4.4元升至5.7元。

大家樂毛利率上升至11.4%，賣出一碟50元的焗豬飯，毛利由原本4.4元升至5.7元。（資料圖片）

增長潛力在於內地 內地新店數創新高

內地收入大升14.5%至15.2億元，其中華南快餐業務收入更增加 20.6%至人民幣13.5億（約折合14.5億港元）。截至今年3月底，大家樂香港門店數目有172間，按年僅增3間。至於內地門店，擴展量則是香港6倍，由153間增至171間。於大灣區開設22間新門店，更是創下歷史新高。

黃偉康認為大家樂於內地分店，尤其是大灣區市場的擴展將是未來業務增長的關鍵，指香港市場幾乎飽和以及兩餸飯餐飲增長加劇了競爭，料今年度香港的業務收益未必有很大增長動力，他強調大灣區市場將是大家樂利潤增長所在。

事實上，中國內地業務雙位數的「出色」表現，離不開集團於大灣區的擴展。大家樂亦表示，持續拓展大灣區門店網絡將會是公司未來策略重點，現有12間門店正在籌劃尋找大灣區優質地區。由此可見，集團同與港人齊齊「北上」，在內地大展拳腳。

大家樂稱現有12間門店正在籌劃尋找大灣區優質地區，可見集團同與港人齊齊「北上」於內地大展拳腳。（資料圖片）

股價處近年低位 黃偉康︰正是購入適宜時間

截至周五﹙21日﹚大家樂收報8.34元，市盈率約15倍，雖然在餐飲股中不算便宜，但「超大手筆」派息，末期股息每股42港仙，連同年內派發中期股息每股15港仙，全年派息57港仙，派息率高達101%，以現價計，股息率達6.8厘，比定存息高。

與此同時，截止今年3月底止 ，集團扣除借貸的3.85億，現金仍有約8.76億元，負債比率為零，財務狀況健康。

黃偉康表示大家樂現時股價水平正處於近年來低位，正是合適的買入時間，其風險度也較低。若能維持派息，投資者便可當它是隻平穩的收息股。