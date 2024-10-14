買首飾講體驗　周大福珠寶品牌轉型啟航　黃紹基︰注重谷同店銷售

為追上時代的步伐，品牌創新是企業不變的課題。周大福珠寶（1929）紮根香港近百載，亦踏上品牌轉型之旅。在今年4月宣布未來五年將翻新旗下7,500間門店，集團董事總經理黃紹基表示，品牌轉型後，吸引更多的年輕客群，中環旗艦店高單價珠寶銷售上升。



他強調，儘管訪港旅客消費習慣改變，傾向體驗式，但香港市場「底子好」，對前景感樂觀；相信下半年節日帶動，整體銷售情況將逐步改善。



黃紹基表示，品牌轉型後，吸引了更多的年輕客群。（黃寶瑩攝）

品牌轉型吸年輕客群 旗艦店高單價珠寶銷售上升

黃紹基稱，目前周大福珠寶有五大聚焦，包括品牌升級、產品優化，以及提升營運效率等，其中首家完成轉型、位於中環的旗艦店已於上月開幕，以展覽模式擺放珠寶，令客戶沉浸式體驗珠寶文化，以配合大眾消費習慣改變，開業不足一個月，該店年輕客群增多，高單價的珠寶銷售上升，同時亦令同區的門店生意改善。

他續指，現時只是翻新門店計劃的起步階段，會陸續翻新旗下門店，同時考慮到不同地區的消費能力，門店的翻新會進行「微調」，「例如中環分店，有專賣金器，有中高檔型，以及高檔型」，但整體會統一用「周大福紅」為主題顔色。

黃紹基補充，過去幾年集團是高速增長，但目前轉變為優化門店或更換門店，注重增加同店銷售。

鄭志雯於2022年6月調任周大福珠寶副主席兼執行董事。﹙梁鵬威攝﹚

稱讚鄭志雯是「Rebranding的靈魂」

作為老字號，很明白「變幻」才是永恒。黃紹基稱，周大福珠寶95年來經歷了很多次的轉型，才有今天的規模，「今次是（多年來）變革之一」。他舉例稱，周大福在70年代首創「四條九」，後來在於1990年推行珠寶首飾「一口價」政策，摒棄討價還價方式，徹底改變行業規矩。

他又稱，集團變革的文化一直存在，「老闆要清晰看到這個方向，加上管理層配合，員工的執行，是一個團隊的努力」。

據悉，鄭氏家族第三代、集團副主席鄭志雯（Sonia）在2022年接掌後，周大福珠寶開始品牌革新的五年計劃，是次品牌改革是否鄭志雯得意之作？黃紹基則稱，鄭志雯在品牌改革方面的出色表現，彌補了公司缺口，形容為「Rebranding（品牌重塑）的靈魂」。

被問及最近大股東鄭氏家族企業管理層變動，會否擔心對集團營運有影響，黃紹基重申，「周大福珠寶走到今時今日，不是單靠一個人，是靠團隊！」他續稱，集團是由不同年齡層的人才構成，各有所長，「年輕人，有衝勁，創新力高，但在這種風高浪急的時候，年長的人才知道什麼時候走快一點，什麼時候要避險」，集團會專注珠寶行業，「對事不對人」。

黃紹基表示，周大福珠寶今日的成就，不是單靠一個人，而是靠團隊的努力。（黃寶瑩攝）

應對金價高企 推定價產品

此外，為應對金價高企，黃紹基表示，集團推出了「可持續」產品，「（我哋諗）有冇標誌性產品可以代代相傳，可以傳承下去」，於是推出了定價發售的黃金首飾，既有國潮元素，又不受金價影響，尤其受到內地顧客的歡迎，在黃金首飾銷售佔比已由以往的6%，升至12%，例如傳福系列，已達到10億元的銷售額。

黃紹基指，金價的波動固然影響消費者的抉擇，但黃金產品既可以佩戴，又可以避險，有剛性需求。

他又強調，儘管訪港旅客消費習慣改變，傾向體驗式，但香港市場「底子好」，對前景感樂觀。而內地市場方面，在過去的黃金周，銷售額較上兩季度跌幅收窄，相信下半年節日帶動，整體銷售情況將逐步改善。