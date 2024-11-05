美國大選｜白宮爭奪戰　特朗普VS賀錦麗　五大經濟政策一文看清

【美國總統大選2024 / 美國大選/ 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國大選群雄逐鹿，伴隨投票開啟，烽煙之下，誰能入主白宮將見分曉。共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）早已各自出招，力爭將各州選票盡納囊中。



《香港01》從五大維度，即國內稅率、政府開支、貿易關稅、利率政策及監管取態，盤點兩黨候選人各自主張的經濟政策，在結局塵埃落定前，先拭目以待，大洋彼岸的選舉結果，將對環球經濟扇動起怎樣的「蝴蝶效應」。



比拼一、國內稅率

特朗普籲猛減大公司稅

稅收作為國家收入的重要「水源」，稅收政策，自然成為政策方案中「兵家必爭之地」。兩大黨派針鋒相對，其中一大分歧便在於對大型公司及富裕人士的徵稅取態。

先看共和黨主張，特朗普一以貫之，希望減免大公司及富裕人士的稅務負擔。其實在其2017至2021年坐陣美國總統的任期內，已然大手減稅，將民主黨奧巴馬任總統時期，高達35%的企業稅降低至21%。

而今次選舉中，特朗普續有減稅打算，他提及，為促進美國製造業復興，擬將美國本土的製造業企業利得稅，再由21%縮減至15%。

今次選舉中，特朗普續有減稅打算，擬將美國本土的製造業企業利得稅，再由21%縮減至15%。（資料圖片）

賀錦麗「唱反調」倡加稅 向富人「動刀」

再看民主黨賀錦麗這邊廂，其「大唱反調」，呼籲對大型公司增加稅收。她提議，將企業稅率由21%上調至28%，將錢回饋給勞動基層。美國有無黨派利益團體就分析認為，相關倡議可以令美國在10年內，減少1萬億美元的赤字。賀錦麗續指，建議將新股回購稅，從1%升至4%。

除卻企業，賀錦麗的經濟政策更向富人「動刀」，她承諾，不會增加年收入不足40萬美元的家庭。但卻提議，對收入超過100萬美元的國民，徵收28%的資本利得稅，雖低於拜登提議的39.6%最高稅率，可仍高於20%的現狀。此外，她也主張對於身家超過1億美元的個人，設定25%的最低稅收門檻。

賀錦麗提議，對收入超過100萬美元的國民，徵收28%的資本利得稅。（資料圖片）

免「小費所得稅」成共識 爭取搖擺州惹舌戰

有趣的是，兩黨不約而同，在取消「小費所得稅」的觀點中，驚人一致。其實追本溯源，該倡議由特朗普6月時率先提出，當時其前往拉斯維加斯參與競選活動，所在的內華達州，素為「搖擺州」，且多有民眾從事服務業，故此舉或為爭取「搖擺州」選票，「因地制宜」提出。

不過隨後，賀錦麗同樣前往該州為競選造勢，便同樣支持取消對服務業從業者，取消「小費所得稅」。特朗普怒而發文痛斥，稱賀錦麗「沒有創意，只懂剽竊」，是盜用了他的政策提案。

特朗普擬取消「小費所得稅」，或為爭取搖擺州選票。（資料圖片）

比拼二、政府開支

特朗普素重軍事國防 賀錦麗強調福利救助

若論稅收政策可決定如何「賺錢」，那麼對於政府開支的策略，則傳達出兩黨希望如何「花錢」。特朗普依照共和黨素來的偏好，重視軍事與國防開支，但對社會開支就更審慎。而社會開支中，科研預算作為其中重要組成，或也成為特朗普本次大選的轉變之處。

此前總統任期中，他大幅削減科研經費，與矽谷科企更「仇怨」不斷。不過多有市場分析認為，特朗普押注AI，希望對華保持優勢，或令其增加此類開支，兼以電動車龍頭Tesla創始人馬斯克Elon Musk自始至終「砸錢」力挺，特朗普對科技支出的態度或緩和轉變。

民主黨賀錦麗就更強調對社會福利，及低收入人群的救助補貼。其主張就包括禁止哄抬食品日用品價格；通過400億美元計劃，4年內建造300萬套新房，並為首次購房者提供2.5萬美元的抵押貸款援助；續推全民醫療，為新生兒父母提供6000美元稅收抵免優惠等。

賀錦麗提出通過400億美元計劃，4年內建造300萬套新房，並為首次購房者提供2.5萬美元的抵押貸款援助。（資料圖片）

比拼三、貿易關稅

兩黨關稅態度同嚴苛 特朗普更激進倡對華徵稅60%

而吸引全球關注的貿易問題，兩黨態度大同小異，均奉行貿易保護主義，且對華敵意不減，只是特朗普較賀錦麗就更為激進。特朗普提出，將對美國所有進口商品徵收超過10%的關稅，最高甚至達20%。單論及對華危機感，其就提議，對來自中國的商品，徵收足達60%的關稅。

關稅政策的差異，其實在於中國以外的其他市場。賀錦麗多延續拜登政府的現有關稅態度，對中國以外市場都較「心慈手軟」。相較之下，特朗普續提出，要對墨西哥進口汽車開徵100%關稅，壓力傳導至全球，引得歐洲央行行長拉加德隔空駁斥特朗普的關稅觀點，呼籲公平貿易。

特朗普提出，將對美國所有進口商品徵收超過10%的關稅，最高甚至達20%。（資料圖片）

比拼四、利率政策

特朗普冀利率決策有發言權 賀錦麗撐聯儲局獨立性

而歐洲央行行長拉加德駁斥特朗普的兩大不滿其二，便是其對美聯儲工作的介入，直為美聯儲主席鮑威爾「鳴不平」。特朗普受外電訪問時曾直言不諱稱，總統在聯儲局利率決策上應有發言權。賀錦麗就反其道，稱利率政策應由聯儲局獨立決定，無意改變其獨立性。

特朗普此前總結自身經濟政策為低利率、低稅率，且希望遏制通貨膨脹。事實上「三足鼎立」近乎不可實現，低稅率刺激需求，便易推升通脹，而遏制通脹就需較高利率水平，處處矛盾，而特朗普遏通脹的策略，僅為控制能源價格，聯儲局居中或就「左右做人難」。

歐洲央行行長拉加德，曾公開反對特朗普對待關稅及美聯儲問題的態度。（資料圖片）

比拼五、監管取態

特朗普監管態度較寬鬆 矽谷科企巨擘或「倒戈」

以兩黨一慣的監管態度而言，特朗普所代表的共和黨，監管態度較為寬鬆，尤其是特朗普所青睞的傳統能源、製造業及傳統金融領域，市場多認為將續受惠寬鬆政策。

而民主黨在拜登任期內，監管氛圍日趨從嚴，控制併購等加強銀行金融業監管，開展人工智能監督，對科技龍頭開啟反壟斷調查等。此外，其續反對加密貨幣等虛擬資產，而加密貨幣多為科技界青睞。

賀錦麗雖出身加州，與科技巨擘淵源深厚，且素來強調清潔能源、醫療健康等科技相關產業，但奈何需沿用黨派內部主張。因此不乏矽谷科技巨頭「倒戈」，曾同特朗普「積怨」的Facebook母企Meta創始人朱克伯格，改口大讚特朗普厲害，劍拔弩張之勢緩和。而大數據分析公司Palantir高管Jacob Helberg，紅杉資本合夥人Doug Leone等多位科企高層，也紛紛「砸錢」支持，故即便其嚴苛貿易封鎖不利發展，但監管的寬鬆利好，或仍成為部分矽谷高層，轉撐特朗普所在共和黨陣營的原因。