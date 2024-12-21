直擊｜孖實貴客　機場貴賓室大升級　呢款名物5000碗「日日清」

不少人申請信用卡，目的之一是享用機場貴賓室的服務，其中一個最多人選擇的，便是環亞貴賓室 ﹙Plaza Premium Lounge﹚。旅客雖然停留不久，但服務也不能一成不變。環亞機場服務管理集團創辦人宋海西接受《香港01》訪問時透露，集團即將推出「Beyond First」服務，提供「點對點」接送服務。所謂「點對點」，不僅是由踏出家門的那一刻開始，而是到你旅程完結並再次回到家中，都會安排接送及貴賓室服務。



目前「Beyond First」仍在試運行（soft launch）階段，只對有限數量的人士開放的，時裝雜誌「Vogue」團隊及藝人陳凱琳已率先使用過服務。《香港01》今次亦有機會，體驗一次「貴客生活」。



過關後有專車接送到不同的貴賓室。（黃浩謙攝）

訪問當中，專車準時在記者公司門外等候，並接送記者到機場。環亞指，使用「Beyond First」，可通過禮遇通道（Courtesy Channel）「過關」。過關後更安排機場內的「古董車」，接送到不同位置的貴賓室。

當然，以上服務一般旅客都可付費使用，不過公司表示，使用了「Beyond First」的旅客，可選擇直接到Plaza Premium First內新開設的「Infinity Room」內，享用不同的食物，同時亦有不同的體驗活動，如沖咖啡或調酒等體驗，亦視乎不同的節目，推出不同的活動。

等待上機期間，可在貴賓室內休息。（黃浩謙攝）

貴賓室內有不同國家的菜式選擇，亦可到酒吧嘗試不同的調酒。



有需要的旅客，亦可選擇在房間休息。



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最後當然是所有貴賓室當中，均為馳名的魚蛋河。宋海西透露，魚蛋河之所以成為招牌菜，全因其湯底堅持用不同的材料去新鮮熬煮，不加入味精，目的是要令「魚蛋粉」集團甚至香港獨一無二的菜式，其他地方難以找到相同的味道。

至於不選擇其他菜式，如雲吞麵等，全因為其味道和質感很難控制，尤其是在不同的烹調時間和條件下，其口感和風味容易變化。相比之下，魚蛋粉的製作過程更為穩定，可以透過精確的烹調方法來保持高質的味道和質感。

宋海西透過，現時「魚蛋河」每日至少供應近5,000碗，「你出面食唔返，日日清！」