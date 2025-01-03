盈富基金交投「稱王」　惟港ETF規模遜台灣　專家拆解因由

25年前盈富基金﹙2800﹚誕生，成為亞洲除日本以外首個ETF，見證香港金融市場的歷史性突破。然而，四分之一世紀過去，本港ETF市場發展遲緩，與環球市場相比「五甲」不入，低過台灣。專家認為，市場各持份者角色皆「做得唔夠」，籲不同機構之間應加緊合作，一同推動市場發展，例如仿傚歐洲，以吸引機構投資者為主，當時市發展至一定規模時，零售投資者自然會更多參與其中。



在政府及港交所大力推動下，本地ETF市場近年提速發展。據港交所（0388）統計，目前包括ETF在內的ETP（交易所交易產品）共有194隻，截至去年11月底市值約5,000億港元，日均成交額達154億港元，創歷史新高，相當於整體交易額的13%至14%。

其中，ETF「一哥」盈富基金資產規模達到1,780億元，截至去年首10月總交投量冠絕港股。

無可否認，2024年是本港ETF市場「豐收」之年，然而比起其他市場，仍落後於人。資料顯示，截至去年9月底，全球ETF規模達到14.5萬億美元，美國佔比接近七成，市值逾10萬億美元，合共有逾3,810隻ETF，其次是歐洲（15.7%）、日本（4.1%）、中國內地﹙3.4%﹚及加拿大﹙2.7%﹚，香港則﹙0.4%﹚「五甲」不入，且遜於台灣﹙1.3%﹚。

港ETF 發展現斷層 又遇市況淡風

有多年投行經驗、《 ETF攻守勝訣》作者諸人進接受《 香港01》訪問時直言，本港雖然早於25年前已推出盈富基金，惟其後ETF發展經歷 一段長時間的「斷層」，直至國際及本港投資者均希望捕捉內地的投資機會，於2004推出全球首隻A股ETF後，才有新一階段的發展。

到近年，隨著更多正、反向槓桿產品推出，ETF方見「炒風」，「投資者鍾意炒賣，想要有波幅，當然期貨都可以做到反向，但涉及孖展，需要的財力較高，風險較高，ETF則相對簡單。」以去年9月底至10月初港股價量齊升「大時代」為例，9月30日港股三大指數在國慶假期前的最後一個交易日持續大漲，全日成交額突破5,000億港元，創歷史新高，多隻科技指數產品交投熱爆，其中南方東英恒生科技指數ETF﹙3033﹚成交額達到116.4億港元，而南方東英恒生科技指數每日槓桿 (2x) 產品﹙7226﹚成交額亦達45.5億港元。

產品多了，投資者關注度高了，遇上市況卻是一段長期的淡風，偶然才一個「短癮」狂潮。諸人進指，ETF市場的發展與股市息息相關，近兩、三年港股低迷，ETF發展因而滯後，「要為市場提供選擇，發行商就要推出大量產品，可是近兩年市況不佳，發行商自然『手緊』，不願意投放資源去發行新產品，令發展比起前三波慢咗，個市場就好似沉咗落嚟。」

剖析持份者角色 皆「做得唔夠」

諸人進稱，香港要追趕美國、日本和中國內地的ETF市場規模，仍有許多工作要做。在整個生態系統中，無論是發行商、做市商、經銷商、投資者或監管機構，各ETF市場生態圈的參與者都有其責任，「生態系統係一個協同合作嘅整體，要有發行商願意發行唔同類型嘅產品。例如︰我今天投資電動車、太陽能、 水利、航運等唔同領域，﹙ETF﹚選擇愈多，投資者用起上嚟就愈稱心，但點建立起規模，呢個就係一個商業問題。」

諸人進續稱，以他的經驗來說，舉例發行商發行20隻不同類型的ETF產品，「唔會隻隻都賺錢，最後靠某一至兩隻賺錢的去『養』住不賺錢的！﹙好似﹚以前冇人在意日本市場，咁你用賺錢嘅ETF去養住呢啲唔賺錢的，到近呢一、兩年日股爆飛，你嘅機會就來了，但前提係班經營者要明白呢個道理。」

據他觀察，目前所有持份者均「做得唔夠」去推動市場發展。首先在市況差的環境下，發行商內的員工「人人自危」，「如果出咗隻ETF唔賺錢，點交代？」更重要的是，在大中華區的發行商很怕收回ETF，「退市一定是衰、唔得，你搞唔掂，其實美國日日都有退市，呢隻ETF唔受歡迎，或者已經唔係市場焦點，咪退咗佢，出隻新，What's the big deal？（有什麼出奇？）」

至於造市商，諸人進說它們的責任是提供流動性，惟若果ETF成交不足，造市商亦未必願意投資更多，「造市商都要賺錢，（成交不足的話）唔係你開個價我一定要買。」另外，分銷商與投資者之間亦息息相關，諸人進直言，分銷商向客戶推薦基金及保險的佣金遠高於ETF，缺乏誘因，「賣基金我抽佣，賣保險我抽佣，賣ETF我冇佣，（就算有）又唔係日日交易，點解我要賣？」而投資者缺乏對ETF的認識，也令他們卻步，「好多人都知道有盈富基金，但又有幾多人知佢同ETF有關？」

諸人進接受《 香港01》訪問時直言，盈富基金雖然推出已經有逾25年，但發展卻出現斷層。（受訪者提供）

籲傚歐洲 以吸引機構投資者為主

最後是監管機構。諸人進認為證監會等對市場發展十分友好，「當年做A股正、反向，我同合作夥伴持住呢個想法去搵證監會，佢哋係覺得可以嘗試，可以探討，唔係嗰啲『唔得呀 』、『唔使講呀走呀 』嗰種嚟。」

既然證監會想法開明，為何會阻礙市場發展？他解釋道，證監會更為關心投資者的潛在風險。他舉例，考慮是否批准單一股票為基礎的ETF時，證監會會反覆思考各種可能出現的風險場景，這種以風險為中心的思維模式，雖然能在一定程度上保護投資者，但也可能過度保守，令市場發展受到限制。

諸人進補充，五大參與者，各自有自己角色，惟不同機構之間應加緊合作，一同推動市場發展。他建議可仿傚歐洲，以吸引機構投資者為主，當時市發展至一定規模時，零售投資者自然會更多參與其中。