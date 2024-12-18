草姬上市｜逾九成新店3個月內Breakeven　郭晉安胞姊揭吸金密碼

後疫情時代，港人保健意識提高下，保健品行業急速發展，由藝人郭晉安、其胞姊郭致因等創辦的本地保健品供應商草姬集團﹙2593﹚，可謂其中一個行業受惠者。草姬在疫情時，藉著拓展自營店，一年做超過兩億生意，毛利更超過七成。該股招股，據悉獲超額認購6,100倍，成今年「超購王」。明天掛牌在即，集團創辦人郭致因親揭開店快速回本的吸金密碼。



草姬招股反應大熱，一來因為近日新股市場氣氛轉好，如「凍資王」 毛戈平﹙1318﹚首掛高收76%；二來，草姬旗下產品由「視帝」郭晉安擔任品牌大使多年，大收宣傳之效，就算從未買過，大概在電視或街上廣告都會見過。

草姬創辦人兼行政總裁郭致因為郭晉安胞姐，護理學系出身的她，早於千禧年間，已進軍保健品行業，打造自家品牌產品，開發、銷售至營銷「一條龍」，契機源於女兒哮喘。

郭致因指出，當初創辦草姬是為了應對女兒的哮喘問題。(黃寶瑩攝)

創業契機 難源於女兒哮喘

郭致因億述，女兒年幼時受哮喘困擾，因緣際會下試用蟲草粉開水，竟有滿意的效果，「當時我個女只得兩、三歲，唔想佢食西藥，剛巧有位教授朋友建議將蟲草粉開水或者溝果汁俾個女飲，又真係減輕咗啲症狀！」其後，郭致因再配合各種調理如健康飲食、做運動強化女兒的心肺功能等，在女兒十歲時，哮喘完全「斷尾」。

此事令郭致因發現，原來保健品對預防疾病，甚至改善身體體質有一定作用，但坊間當時卻缺乏相關產品，「香港一個咁繁忙嘅都市，好多人都會進入一個『亞健康』狀態，如果我能夠鑽研一啲產品可以幫到屋企人，或者都可以幫到其他人，咁就開展咗保健品呢個行業。」郭致因大學主修糖尿病研究，故草姬重點產品除了蟲草膠囊之外，亦有靈芝孢子、活心丸、海參丸等產品，希望幫助三高人士舒緩症狀及維持身體指數在健康水平。

根據草姬招股書，集團早於1999年便創立，翌年頭炮是推出「草姬(Herbs)」自家品牌，目前經營八個自有品牌，並由保健品領域展伸至化妝品及寵物保健品。去年收入2.5億元，其中九成來自保健品業務；毛利1.85億元，毛利率達73.8%；純利則為3,950萬元，純利率15.7%。

草姬由郭晉安(圖右)及其胞姊郭致因創辦。(黃寶瑩攝)

九成舖3個月內回本 選址有四大原則

草姬早年銷售渠道主要在大型連鎖店上架，至2009年開設首間自營店，但疫情期間開店「大躍進」。資料顯示，草姬的自營店數目由2021年只有4間增至今年6月底止的29間。截至最後可行日期，草姬在香港各區合共擁有33間自營店。按招股書披露，草姬開設的28間新自營店，其中26間門店在三個月內達致收支平衡；另有一間門店在七個月內達致收支平衡；只有一間門店人流低於預期，未能達到收支平衡，並於2022年關閉。

對於有九成新舖都能夠於三個月內回本，被問及有什麼秘訣，郭致因分享道，其開店方程式由四大要訣組成︰第一是選擇民生區，第二是人流旺，第三是店舖面積不能太大，第四則是簡潔裝修。「店鋪唔可以太大，第一係租金問題，同埋可以控制我哋投放嘅資源，唔會用幾百萬去裝修，同埋唔使擺好多銷售人員！我亦會走落啲民生區鋪位外睇吓人流，拎個電話計住有幾多人經過，一分鐘有六十人經過，你輸嘅機會細啲！」

翻查官網，草姬店鋪網絡遍佈港九新界，發現草姬主要選址在地鐵站相連商場，以及周邊多住宅的民生商場。招股書數據顯示，草姬過去三年在租金及其它物業開支百分比均低於10%，由2021年至2023年分別是7.4%、8.9%、5.7%；並計劃未來三年將自營店增設至48至50間。

郭晉安為草姬的「生招牌」，亦是公司非執行董事。(黃寶瑩攝)

郭晉安成生招牌

做生意，有人流，也要有口碑，保健產品「知名度」變得十分重要。郭致因亦深諳此道，在市場推廣上亦花了不少心思，以搶佔更多市場佔有率。其中，最成功的莫過於找來三屆「視帝」、胞弟郭晉安擔任品牌大使。

在草姬官網上，除了郭晉安是星級用家外，還有不少藝人都是草姬的「支持者」。郭晉安指出，藝人拍劇時間長，除了三餐不定時，很多時候為趕進度，還要「捱飯盒」。他笑言，「我哋係飯盒養大㗎，有飯盒即係有工開嘛！」但他亦直指年少時不知飯盒的「禍害」，不會理會是否有過高鹽份及味精，早年擔任品牌大使時，藝人朋友們都不以為然，皆因年青力壯，就算捱夜拍劇，都很快復原。但久而久之，這些不健康的生活習慣，令不少藝人出現三高（高血壓、高血糖及高血脂）問題。其中，令郭晉安印象最深刻的，要數到許紹雄（「Benz雄」）向他「求救」的經歷。

「許紹雄有『三高』，當時份驗身報告差得好緊要，佢就好擔心，咁我就話除咗降三高藥，你再食護心丸啦，我私底下俾三樽佢試，跟住佢食咗三樽之後就再去驗，醫生當時就話啲藥冇咁快見效，唔好嘥錢驗啦！但係我又想知護心丸得唔得，叫佢照驗，結果已經去翻一個好嘅指數，咁佢就長期都有食我哋嘅產品。」

郭晉安表示，不少藝人如人稱「Benz」雄的許紹雄，曾服用公司產品。（黃寶瑩攝）

未來多線發展 讓品牌走出香港

根據弗若斯特沙利文報告，去年在香港所有國際及本地保健品供應商中，以免疫系統保健品的零售銷貨額計，草姬市場佔有率約4.9%，名列第五。

疫情除了改變港人對保健品的消費習慣，同時亦帶動了線上消費，近年線上保健品市場亦出現顯著增長。根據弗若斯特沙利文，香港線上保健品市場規模，由2019年的10億元，增加至2023年的14億元，複合年增長率為9%；並預計至2028年，市場規模將達到20億元，自2023年起的複合年增長率為7.9%。

郭致因表示，在疫情後整個市場都年輕化，消費者習慣了在網上消費，「網上平台用家通常較年輕，有時半夜瞓唔著，就去吓啲online store買嘢咁。可能客人過兩日去日本玩，為咗預防水土不服，可能佢哋會買定一啲腸胃產品。」於往績期間，草姬幾乎全部收益均來自香港的銷售，從內地及海外賺取的收益佔比不足2%，郭致因補充，草姬除了自營網上平台Zino Mall外，還有在天貓國際上架，望打入大灣區，未來更希望拓展至東南亞市場。

至於現時十分流行的直播帶貨，郭致因稱公司亦有了解過如何運作，「團隊有好多鋪排計劃，唔係話我今日開live就即刻可以帶貨。介紹一個產品之前，可能會先KOL落鋪頭探店影相拍片，俾粉絲睇自己有做過research，然後再同粉絲互動傾偈，派吓試用裝「預熱」，最後先開live直播帶貨。」草姬暫時未試過直播帶貨，但郭致因對於未來使用不同方法進行推廣，亦持開放態度。