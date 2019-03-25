債券減值累去年賺變蝕　TVB李寶安︰對星美成功重組「有希望」

電視廣播（0511）（TVB）投資星美控股﹙0198﹚債券損手，錄得減值虧損約5億元，連累公司上市31年來首次蝕錢。TVB行政總裁李寶安接受《香港01》訪問時表示，對星美能重組「有希望」，估計6個月內有結果，而根據目前資料評估，5億元的減值撥備已經足夠。 另外，他透露，除星美債券外，TVB亦斥了20多億元投資不同上市公司的債券，每隻債券投資額約數千萬元，去年利息回報接近5厘，經外聘投行審視後，只有兩、三隻值得「關注」。

有抵押可換股債券「安全性大」

TVB上周三﹙20日﹚公布2018年度業績，全年轉蝕1.99億元，上市31年首度見紅，主要因為手上的星美控股（0198）債券面臨違約風險，須作5億元減值撥備。其中，一筆2,300萬美元﹙約1.79億元﹚的9.5厘無抵押可贖回定息債券，須作全數減值，另一筆8,300萬美元﹙約6.47億元﹚的7.5厘有抵押可贖回可換股債券，則作一半減值，涉約3.2億元。

李寶安認為， 就目前資料評估，5億元的減值撥備已經足夠，皆因上述7.5厘可換股債券有星美旗下戲院業務﹙成都潤運集團﹚作抵押，「安全性很大」，對方戲院數目眾多，只要仍健康運作，理論上該筆債券的抵押價值會高於最新估值。

TVB業績通告又披露，董事局已成立特別小組，就收回投資星美債券的金額考慮所有可行方案，李寶安直指小組首要方向是「收返啲錢」，這亦是主要股東黎瑞剛的取態。

李寶安認為，星美提供戲院業務作抵押的可換股債券的安全性很大。（高仲明攝）

減值金額能否回撥 視乎星美重組

事實上，減值支出並不代表有關投資一定「付之東流」，對於日後能否有望收回「壞賬」，作減值虧損回撥，李寶安則回應指，須視乎星美重組是否成功，以及星美戲院的經營狀況，但補充對星美能成功重組「有希望」，估計6個月內會有結果。至於TVB會否做「白武士」，直接入股星美，他說一切要經董事局研究和同意，又指即使考慮「債轉股」，都必須重新調整轉股價，因當時的換股價是基於星美財政健康的狀況而定，否則以高價換股，股票便要立即減值，對公司無利。

翻查資料，TVB 去年5月認購6.5 億港元的星美可換股貸款，初步換股價每股3.85元，較當時的收市價 3.4元溢價約13.24%，更較星美停牌前報2.34元溢價32.7%。假如TVB現時選擇「債轉股」的話，可轉換約1.69億股星美股份，帳面先蝕2.55億元，還要面對星美復牌無期的風險。

截至去年12月底止，計及星美債券，TVB的金融資產高達40億元，對於一間經營實業的企業而言，並不尋常。李寶安解釋，公司2016年發行一批年息3.625%的5億美元（約39億港元）擔保票據，積存大量現金，因此希望藉投資債券賺回息差，除了買入星美債券外，亦斥20多億元投資不同上市公司的債券，去年這些債券帶來約1.9億元的利息收入，回報近5厘。李寶安透露，每隻債券投資額大約數千萬元，經外聘投行審視後，只有兩、三隻值得「關注」。