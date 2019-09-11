蘋果發布iPhone11後　有隻手機設備股曾升一成　後市如何跟進？

蘋果正式推出iPhone 11系列，設計與傳聞幾乎一致，貴價版的Pro和Pro Max配備3個主鏡頭，定價與上代一樣；平價版iPhone 11的主鏡頭亦增至2個，定價則比推出XR時便宜，64GB容量由港幣5,999元起。

手機設備股今早走高，富智康集團（2038）曾急升14.5%，高見1.1元，半日升幅收窄至8.3%，收報1.04元；通達集團（0698）半日升5.2%，報0.61元；丘鈦科技（1478）升0.9%，報8.75元；高偉電子（1415）升3.3%，報1.24元。

手機孖寶偏軟，舜宇（2382）升0.2%，報114.8元；瑞聲科技（2018）升1.8%，報39.7元。

沈慶洪：宜等明年5G增長期

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，大型手機品牌陸續發布新手機，令近期手機設備股炒上，加上港股今日造好，亦部分帶動手機股升勢，惟他認為今次3鏡頭新iPhone驚喜欠奉，估計換機人數不多，而手機股下一個增長期，可能要等到明年5G普及。

他說，以往發布iPhone前，手機股都會借勢「炒一轉」，到發布會後回落，近期手機設備股普遍升幅已不少，故建議未有貨的投資者不用急欲入市。他又指，要留意手機定價可能已到頂，定價不變下，手機企業可能向零件商壓價，令設備股毛利率下降。

他說，手機設備股現階段不宜吸納，若股價跌幅過大，或有業績支持下可作短線炒作，否則真正增長期或要等明年5G期。另外，亦要注意貿易戰因素，目前貿易談判未有進展，一旦「科技戰」爆發，不排除相關科技股會急挫。