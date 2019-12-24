慢火細烘咖啡王國　廖創興第三代「搵慢錢」︰有特色才有人欣賞

走進舒適的咖啡店，呷一口精品咖啡，味蕾盡是淺焙咖啡豆的果酸味道，既是一種享受，也成一盤大生意。

廖創興家族第三代成員廖偉芬（Jennifer），出身世家望族，父親廖烈正是銀行家，母親廖湯慧靄則是實力雄厚的樓市投資者。可以說，廖氏家族擁有香港人「搵大錢」、「搵快錢」的兩大公式──金融與地產。不過，Jennifer卻另辟蹊徑，選擇用慢火烘焙咖啡豆，默默耕耘十多年，成功創立HABITU及The Coffee Academics及等知名咖啡品牌，在香港沖泡出第三大咖啡王國。咖啡背後，有何值得細味之處？

廖偉芬於2003年她開設第一間CAFÉ HABITU，2011年再攻入精品咖啡市場，創立The Coffee Academics，現時旗下品牌已有30間分店。（張浩維攝）

Jennifer用短短十多年時間，便建立起一個規模不少的咖啡王國。2003年她開設第一間CAFÉ HABITU，2011年再攻入精品咖啡市場，創立The Coffee Academics，現時旗下品牌擁有30間分店，本地市佔率僅次於咖啡連鎖店Starbucks及Pacific Coffee，兼且踏足新加坡、泰國及上海等地。廖偉芬透露，集團年收入逾3億元，每間店舖月入大約100萬元。

父親薰陶 小時候已與咖啡結緣

談起咖啡，在她的腦海裡，是一幕幕成長的回憶。自小被喜愛咖啡的父親薰陶，Jennifer年僅6歲便跟父親到跑馬地祥興咖啡室，赴美國康奈爾大學唸建築系時，亦依靠這「杯中物」支撐繁重課業。後來在各地朋友影響下，漸漸愛上咖啡的與別不同，終在2003年沙士危機時，睇準租金大幅下降，毅然在銅鑼灣利園開設第一間咖啡店。

「我與爸爸關係較親密，他是一個注重慢工出細貨、著重生活質素的人，比起物質享受，他更追求內在。雖然香港社會步伐很快，但在爸爸的保護罩下，我的世界觀較簡單，只想追求理想，不太計較當中得失。」

由建築界走入餐飲行業，母親多次勸說開餐廳「做得辛苦，又要幫業主打工」，不如及早轉行，Jennifer堅決說不。（張浩維攝）

富三代走入餐飲業 「幫業主打工」

顯然，Jennifer對咖啡的興趣源於父親，她是廖創興銀行世家第三代，祖父廖寶珊曾是本地潮州首富，父親廖烈正是銀行家，母親廖湯慧靄則以地產起家，登上今年福布斯香港女富豪榜第5位。出身建築師的她，偏偏沒有踏入銀行或地產界，當親戚們談起炒樓賺「幾多球」時，她一頭霧水。

由建築界走入餐飲行業，母親多次勸說開餐廳「做得辛苦，又要幫業主打工」，不如及早轉行，惟Jennifer堅決說不。「既然我選擇了這條路，便要行得好，不可以隨便走回頭。我決心打造有代表性的咖啡品牌，便要專注去做。」

只不過，商場如戰場，近乎錙銖必較。「好多事不能用錢解決，如業主狂加租，也不能夠繳交不合理的租金，在香港從事餐飲業的成本高，要維持一定邊際利潤十分辛苦。」外人或會認為富三代創業較容易，Jennifer卻大嘆：「沒有叔伯弟兄幫忙！」發展至今，一般本地上市餐飲公司的邊際利潤為單位數，而The Coffee Academics 則有雙位數，而新加坡及泰國分店的利潤更高。

Jennifer稱，精品咖啡要有特色及個性，才會有人欣賞。店舖亦一樣，要有選擇性地開設。（張浩維攝）

打造有特色及個性的咖啡店

精品咖啡的特別之處，在於其講究程度，咖啡豆的產地、咖啡師的手藝、烘焙的深淺及沖泡的方法，皆會影響味道。Jennifer的事業藍圖，亦有如沖泡咖啡一樣，有著一絲不苛的態度及堅持。「精品咖啡要有特色及個性，才會有人欣賞。店舖亦一樣，要有選擇性地開設，而不是如Starbucks及Pacific Coffee等連鎖店般大規模經營。未來香港開店的步伐會放慢，轉向其他未發展的城市。」

她對咖啡店的空間亦有堅持，所有分店皆是較大面積的寬敞店面。Jennifer解釋，從歷史角度而言，咖啡店醞釀了不少藝術文化，是知識份子的社交場所。雖然香港租金高昂，近年部分海外品牌來港亦只設外賣咖啡店，她卻希望建構的空間可鼓勵人們進行交流，例如旅客初到香港，可在咖啡店感受風土人情，向其他人交流遊玩心得等。

雖然香港租金高昂，近年部分海外品牌來港亦只設外賣咖啡店，她卻希望建構的空間可鼓勵人們進行交流。（張浩維攝）

咖啡店進駐銀行 員工不用趕生意

目前單是The Coffee Academics在香港就有16間分店，在新加玻有4間，而泰國及內地則各有1間。最近集團亦在渣打大廈開了一間Banking Cafe，在嚴肅的銀行工作環境帶來較輕鬆的氛圍。「這個空間與一般分店很不同，員工不用趕生意，是以優惠劵及外賣形式賣咖啡，計劃未來在亞太區亦可開設更多同類店舖。」

問到集團會否上市，Jennifer直言目前不想為上市而上市，想保持簡單，期待在進軍更多個市場後，再作考慮，認為上市將會是未來五年計劃的一部分。「雖然我在海外留學近廿年，但我的根始終在香港，很希望創立讓這一代人認識的香港品牌，像電影導演周星馳一樣，即使他到他方發展，他的作品總會流露香港情懷。」