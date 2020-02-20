經濟打擊浪接浪 香港迎「完美風暴」 盛智文如何拆彈？

本港由2018年至今，接連遭到中美貿易戰、本地社會運動及武漢肺炎三重打擊，可謂是面臨開埠以來最大的完美風暴。有「商界橋王」、曾使海洋公園扭虧為盈，年賺過億元的盛智文，如何看待這股「逆風」？

香港經濟陷入負增長，加上武漢肺炎疫情肆虐，盛智文估計本港第二季經濟將收縮3%至5%，零售、旅遊及餐飲業均大受打擊，失業潮難免。

盛智文的「得意之作」中環蘭桂坊作為餐廳及酒吧集中地，亦跟其他同業一樣受影響。去年在12月至1月，生意情況曾略為好轉，但只屬曇花一現。現在不少公司允許僱員在家工作，市民亦減少外出，盛智文稱：「有的餐廳仍然未重開；有的餐廳老板在農曆新年時回了大陸，他們未能回來；很多租戶難以繳付租金，我正找方法去協助他們；集團有為員工提供口罩及消毒搓手液，並加強消毒清潔工作。」他坦言很多人均擔心自己的健康，也害怕會飯碗不保，作為老闆，要跟員工保持溝通，給予他們信心。

盛智文透露，蘭桂坊生意在12月至1月略為好轉，但現在不少公司允許僱員在家工作，市民減少外出，生意大受影響（資料圖片，袁澍攝）

難忘蘭桂坊「人踩人」慘劇

盛智文從商逾30年，遇過多次逆境，當中蘭桂坊在1993年元旦日曾發生人踩人慘劇，盛智文說這是他人生中最可怕的事情，「很多生命消逝，我很傷感，但總要move on（繼續往前）」，當時蘭桂坊的生意跟現在相若，沒有人想來蘭桂坊，他就跟租戶和員工攜手合作，慢慢捱過這個低潮，大概4個月後，人流開始增加，過了半年後，生意就回復正常，之後蘭桂節在舉辦大型活動，均會加強人流管制，並設置欄杆分隔人群，以保障人們安全。沙士也是蘭桂坊另一個困難時期，但就讓他獲得經驗，應對是次武漢肺炎疫情。

「那時候市民都不願外出，留在家中，恐慌程度遠遠高過現在！」當時蘭桂坊的租戶均做好消毒防疫工作，等待疫情完結後，中國開放自由行，大量內地旅客及旅行團到訪，使香港零售業及旅遊業復原得很快。盛智文深信是次疫情也會如此，「湖北及武漢與香港有一大段距離，相信疫情在香港擴散情況不如沙士時期嚴重。」

零售業吹淡風，旺角朗豪坊商場人流明顯減少，盛智文形容餐廳、商店及商場幾乎「靜到拍烏蠅」，情況慘烈。

公平地讓所有人都得益

受完美風暴影響，香港去年經濟收縮1.2%，是2009年以來首次錄得年度跌幅。港府表示今年經濟前景仍有高度不確定性，疫情可能拖累經濟氣氛及與消費和旅遊相關的活動。盛智文稱，訪港旅客是撐起消費的一大動力，他們會遊覽主題樂園，在商場及店舖購物，沒有遊客，香港就會玩完（without tourists, Hong Kong is dead）。即使沒有是次疫情，中美貿易戰，加上社會運動持續多月，已令香港陷入經濟衰退。武漢肺炎疫情必定令全球經濟轉差，因中國佔了全球五分之一的GDP，全球經濟及供應鍊環環相扣，若中國經濟衰退，其他國家包括香港，也會受到牽連。

盛智文認為，港府要與市民一起合作，攜手渡過是次疫情，之後就要針對性地解決社會問題，盡快增建公屋及居屋，提供更多工作機會，令香港人生活得更快樂。（龔嘉盛攝）

那麼香港該如何應對是次危機？盛智文說港府要展現領導才能，聆聽民意，與市民一起合作，才可攜手渡過武漢肺炎疫情，之後再解決房屋、社會及教育等問題，讓香港重回正軌。

作為商界代表之一，盛智文亳不諱言，不應只照顧大財團，要公平地讓所有人都得益。「Do things that may affect the free market, but make Hong Kong a better place. （可能做一些會干擾自由市場的事情，但卻令香港成為更好的地方）」