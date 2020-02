經濟打擊浪接浪 香港迎「完美風暴」 盛智文如何拆彈？

本港由2018年至今,接連遭到中美貿易戰、本地社會運動及武漢肺炎三重打擊,可謂是面臨開埠以來最大的完美風暴。有「商界橋王」、曾使海洋公園扭虧為盈,年賺過億元的盛智文,如何看待這股「逆風」?

香港經濟陷入負增長,加上武漢肺炎疫情肆虐,盛智文估計本港第二季經濟將收縮3%至5%,零售、旅遊及餐飲業均大受打擊,失業潮難免。

盛智文的「得意之作」中環蘭桂坊作為餐廳及酒吧集中地,亦跟其他同業一樣受影響。去年在12月至1月,生意情況曾略為好轉,但只屬曇花一現。現在不少公司允許僱員在家工作,市民亦減少外出,盛智文稱:「有的餐廳仍然未重開;有的餐廳老板在農曆新年時回了大陸,他們未能回來;很多租戶難以繳付租金,我正找方法去協助他們;集團有為員工提供口罩及消毒搓手液,並加強消毒清潔工作。」他坦言很多人均擔心自己的健康,也害怕會飯碗不保,作為老闆,要跟員工保持溝通,給予他們信心。

難忘蘭桂坊「人踩人」慘劇

盛智文從商逾30年,遇過多次逆境,當中蘭桂坊在1993年元旦日曾發生人踩人慘劇,盛智文說這是他人生中最可怕的事情,「很多生命消逝,我很傷感,但總要move on(繼續往前)」,當時蘭桂坊的生意跟現在相若,沒有人想來蘭桂坊,他就跟租戶和員工攜手合作,慢慢捱過這個低潮,大概4個月後,人流開始增加,過了半年後,生意就回復正常,之後蘭桂節在舉辦大型活動,均會加強人流管制,並設置欄杆分隔人群,以保障人們安全。沙士也是蘭桂坊另一個困難時期,但就讓他獲得經驗,應對是次武漢肺炎疫情。

「那時候市民都不願外出,留在家中,恐慌程度遠遠高過現在!」當時蘭桂坊的租戶均做好消毒防疫工作,等待疫情完結後,中國開放自由行,大量內地旅客及旅行團到訪,使香港零售業及旅遊業復原得很快。盛智文深信是次疫情也會如此,「湖北及武漢與香港有一大段距離,相信疫情在香港擴散情況不如沙士時期嚴重。」

零售業吹淡風,旺角朗豪坊商場人流明顯減少,盛智文形容餐廳、商店及商場幾乎「靜到拍烏蠅」,情況慘烈。

公平地讓所有人都得益

受完美風暴影響,香港去年經濟收縮1.2%,是2009年以來首次錄得年度跌幅。港府表示今年經濟前景仍有高度不確定性,疫情可能拖累經濟氣氛及與消費和旅遊相關的活動。盛智文稱,訪港旅客是撐起消費的一大動力,他們會遊覽主題樂園,在商場及店舖購物,沒有遊客,香港就會玩完(without tourists, Hong Kong is dead)。即使沒有是次疫情,中美貿易戰,加上社會運動持續多月,已令香港陷入經濟衰退。武漢肺炎疫情必定令全球經濟轉差,因中國佔了全球五分之一的GDP,全球經濟及供應鍊環環相扣,若中國經濟衰退,其他國家包括香港,也會受到牽連。

那麼香港該如何應對是次危機?盛智文說港府要展現領導才能,聆聽民意,與市民一起合作,才可攜手渡過武漢肺炎疫情,之後再解決房屋、社會及教育等問題,讓香港重回正軌。

作為商界代表之一,盛智文亳不諱言,不應只照顧大財團,要公平地讓所有人都得益。「Do things that may affect the free market, but make Hong Kong a better place. (可能做一些會干擾自由市場的事情,但卻令香港成為更好的地方)」