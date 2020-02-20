【專訪】盛智文籲政府出手控制口罩價格　引林肯名句克危機

武漢肺炎爆發，本港口罩及消毒用品掀起搶購潮，日前更有大批市民冒住嚴寒通宵排隊買口罩。反觀與香港一海之隔的澳門，則以成本價發售口罩，又關閉賭場半個月，港府處理是次疫情的手法連番捱轟。

同時兼任蘭桂坊集團及永利澳門（1128）主席的盛智文，接受《香港01》專訪，直率評價「口罩荒」，以至兩地特區政府處理疫情手法。他同時估計，假若疫情持續數個月，本港第二季經濟將衰退3%至5%，各行各業或迎失業潮，究竟他會想出甚麼辦法來「拯救」香港？

盛智文覺得消毒雙手較為重要，這樣便會有較低機會受病毒感染，他本月初剛好到泰國出差，便購買了少量口罩及酒精搓手液回港。（龔嘉盛攝）

在盛智文位於中環的辦公室採訪時，他並無以「口罩look（造型）」現身，但甫回到辦公室，第一時間就是用酒精搓手液消毒雙手。

武漢肺炎肆虐，記者自然也以城中最熱話題——口罩來打開話匣子。盛智文稱，自己只會在出入人多的地方戴口罩，若果在辦公室工作，就不會戴，「即使戴口罩也未必做到100%保護，消毒雙手比戴口罩更重要，平日也要注意個人衛生，不要用手觸摸面部及雙眼。」

粉嶺上周日（16日），有醫療用品公司開倉以派籌形式售賣口罩，上千人清晨起到場排隊候籌。（黃偉民攝）

口罩荒屬緊急情況 籲政府出手

近期不少市民需要為口罩奔走，甚至通宵達旦輪候排隊買口罩。盛智文認為市民因擔心及害怕武漢肺炎，爭相搶購口罩，供應緊張導致口罩價錢飆升。然而口罩短缺問題不只香港獨有，很多國家都面對類似問題，香港有750萬人口，至今只有數十宗確診病例，佔整體人口比例非常低，故他認為市民無須過度恐慌，「即使沒有口罩，也不是世界末日，不要過於害怕！」他補充，很多國家及地區，包括本港已開始增產口罩，本地更有商家訂購口罩機，研究設立口罩生產線，相信疫情可以受控及盡快結束。

不過，在口罩供應緊拙，部分藥房以天價出售口罩搵快錢，例如羅素街有藥房出售索價1,680元的10個裝3M口罩，部分市民只好無奈地「捱貴罩」。對此，盛智文直言要管，他稱，雖然香港是自由市場，商家及消費者可以自由買賣，惟口罩、消毒用品短缺屬於緊急狀況，特別是醫管局的口罩庫存只夠使用1個月，將會導致大問題。他建議本港政府出手控制口罩價格，「口罩價格差距太大，有的零售商價錢公道，有的是趁機謀取暴利，政府要確保零售商會繼續進口口罩，並有一定利潤空間。」同時，港府也要著手向各國口罩生產商入貨，多管齊下解決口罩問題。不過，即使政府想從全球採購也不容易，最重要是找方法防止病毒在人與人之間傳播，把疑似感染個案隔離，避免大規模社區爆發。

那設立本地口罩生產線，是解決辦法嗎？盛智文卻否定這個方案，他解釋設廠並非易事，加上目前口罩製造物料缺貨，即使確保到原材料供應穩定，設廠後或要需時1至2個月才可正式投產，屆時疫情可能已經完結。政府已善用現有的設施及資源，讓懲教署增加口罩產量，更有私人公司研究在香港生產口罩，但最重要是防止病毒在社區爆發。

對於很多人擔心買不到廁紙，盛智文說中國並沒有禁止出口廁紙至香港，港人經歷過沙士，有應對疫情的經驗，現在需要保持精明，防止假消息傳播。（龔嘉盛攝）

批港府「慢半拍」 應與市民齊心抗疫

談起抗疫，不少人把澳門政府限額賣口罩、讓賭場停業半個月等措施，與香港政府作對比。作為永利澳門主席，盛智文指出澳門特首賀一誠在當地錄得確診個案後，便馬上宣布內地湖北省旅客，以赴澳兩周前曾到訪湖北人士需要交醫生紙方可入境，並呼籲湖北旅客自行離開澳門，否則就要強制隔離，其後澳門決定關閉賭場，這些都是勇敢果斷的措施。「澳門地方細小，有不少內地旅客會到訪賭場及其他景點，疫情很容易會擴散，如果未有作出此類措施，相信影響會更大。」

澳門政府經評估後決定於2月5日凌晨零時起，娛樂場所須停運15日，並將於今日重開。（資料圖片）

另一邊廂，他批評本港政府反應太慢，特首林鄭月娥應展示領導才能，站出來與市民對話，向市民解釋政府會如何抗疫。「即使仍有好多人不信任政府，但政府仍要盡責，與市民齊心抗疫，否則只會釀成更大災難！」

面對這一場公共衛生危機，盛智文認為解決之道反是要上下齊心協力。他引述美國第16任總統林肯演說名句「The government of the people, by the people, for the people（政府主於民，出於民，又為民）」續建議，香港政府應作為領頭人，與專家、醫生等合作，防止疫情進一步擴散；而特首林鄭月娥則要親身與市民對話，公布疫情的最新發展及政府所掌握的情況，讓市民明白政府會與市民站在同一陣線。

本港內外交困下，盛智文估計，如果疫情持續數個月，香港第二季經濟將錄3%至5%衰退。（資料圖片）

港人很聰明 能戰勝恐懼

如果說抗疫是香港當刻最重要的戰線，如何抵擋其對經濟的衝擊，則又是另一場仗。盛智文說中美貿易戰尚未明朗，加上社會運動持續多月，香港早已陷入經濟衰退，是次疫情讓本港經濟活動停滯，旅客不到訪香港，企業讓員工在家工作，市民也減少外出，轉為網購及使用外賣服務，餐廳、商店及商場幾乎「靜到拍烏蠅」，情況慘烈。

他估計，如果情況持續數個月，香港第二季經濟倒退3%至5%，屆時各行各業會有失業潮，即使政府推出紓困措施撐中小企，但也要有生意才能經營下去。另外，受疫情影響，很多活動及展覽均要取消，海外投資者亦不願意到香港，尋找其他地方作為替代品，他形容現在情況比沙士更嚴峻。

港府早前推出數輪紓困措施，協助企業渡過難關。盛智文說香港有1萬多億元財政儲備，相信港府有能力推出更多中小企的支援措施；目前不少商家流動資金不足，周轉有困難，他希望有更多銀行可以推出短期特別方案，助中小企解決財困。在疫情完結後，旅發局可以作特別推廣來吸引旅客到訪，例如是提供優惠折扣，令旅客覺得來香港消費便宜。「Hong Kong people are smart, we can overcome our fears. (香港人好聰明，我們能夠戰勝自身的恐懼）。」