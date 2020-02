【專訪】盛智文籲政府出手控制口罩價格　引林肯名句克危機

武漢肺炎爆發,本港口罩及消毒用品掀起搶購潮,日前更有大批市民冒住嚴寒通宵排隊買口罩。反觀與香港一海之隔的澳門,則以成本價發售口罩,又關閉賭場半個月,港府處理是次疫情的手法連番捱轟。

同時兼任蘭桂坊集團及永利澳門(1128)主席的盛智文,接受《香港01》專訪,直率評價「口罩荒」,以至兩地特區政府處理疫情手法。他同時估計,假若疫情持續數個月,本港第二季經濟將衰退3%至5%,各行各業或迎失業潮,究竟他會想出甚麼辦法來「拯救」香港?

盛智文覺得消毒雙手較為重要,這樣便會有較低機會受病毒感染,他本月初剛好到泰國出差,便購買了少量口罩及酒精搓手液回港。(龔嘉盛攝)

在盛智文位於中環的辦公室採訪時,他並無以「口罩look(造型)」現身,但甫回到辦公室,第一時間就是用酒精搓手液消毒雙手。

武漢肺炎肆虐,記者自然也以城中最熱話題——口罩來打開話匣子。盛智文稱,自己只會在出入人多的地方戴口罩,若果在辦公室工作,就不會戴,「即使戴口罩也未必做到100%保護,消毒雙手比戴口罩更重要,平日也要注意個人衛生,不要用手觸摸面部及雙眼。」

粉嶺上周日(16日),有醫療用品公司開倉以派籌形式售賣口罩,上千人清晨起到場排隊候籌。(黃偉民攝)

口罩荒屬緊急情況 籲政府出手

近期不少市民需要為口罩奔走,甚至通宵達旦輪候排隊買口罩。盛智文認為市民因擔心及害怕武漢肺炎,爭相搶購口罩,供應緊張導致口罩價錢飆升。然而口罩短缺問題不只香港獨有,很多國家都面對類似問題,香港有750萬人口,至今只有數十宗確診病例,佔整體人口比例非常低,故他認為市民無須過度恐慌,「即使沒有口罩,也不是世界末日,不要過於害怕!」他補充,很多國家及地區,包括本港已開始增產口罩,本地更有商家訂購口罩機,研究設立口罩生產線,相信疫情可以受控及盡快結束。

不過,在口罩供應緊拙,部分藥房以天價出售口罩搵快錢,例如羅素街有藥房出售索價1,680元的10個裝3M口罩,部分市民只好無奈地「捱貴罩」。對此,盛智文直言要管,他稱,雖然香港是自由市場,商家及消費者可以自由買賣,惟口罩、消毒用品短缺屬於緊急狀況,特別是醫管局的口罩庫存只夠使用1個月,將會導致大問題。他建議本港政府出手控制口罩價格,「口罩價格差距太大,有的零售商價錢公道,有的是趁機謀取暴利,政府要確保零售商會繼續進口口罩,並有一定利潤空間。」同時,港府也要著手向各國口罩生產商入貨,多管齊下解決口罩問題。不過,即使政府想從全球採購也不容易,最重要是找方法防止病毒在人與人之間傳播,把疑似感染個案隔離,避免大規模社區爆發。

那設立本地口罩生產線,是解決辦法嗎?盛智文卻否定這個方案,他解釋設廠並非易事,加上目前口罩製造物料缺貨,即使確保到原材料供應穩定,設廠後或要需時1至2個月才可正式投產,屆時疫情可能已經完結。政府已善用現有的設施及資源,讓懲教署增加口罩產量,更有私人公司研究在香港生產口罩,但最重要是防止病毒在社區爆發。

對於很多人擔心買不到廁紙,盛智文說中國並沒有禁止出口廁紙至香港,港人經歷過沙士,有應對疫情的經驗,現在需要保持精明,防止假消息傳播。(龔嘉盛攝)

批港府「慢半拍」 應與市民齊心抗疫

談起抗疫,不少人把澳門政府限額賣口罩、讓賭場停業半個月等措施,與香港政府作對比。作為永利澳門主席,盛智文指出澳門特首賀一誠在當地錄得確診個案後,便馬上宣布內地湖北省旅客,以赴澳兩周前曾到訪湖北人士需要交醫生紙方可入境,並呼籲湖北旅客自行離開澳門,否則就要強制隔離,其後澳門決定關閉賭場,這些都是勇敢果斷的措施。「澳門地方細小,有不少內地旅客會到訪賭場及其他景點,疫情很容易會擴散,如果未有作出此類措施,相信影響會更大。」

澳門政府經評估後決定於2月5日凌晨零時起,娛樂場所須停運15日,並將於今日重開。(資料圖片)

另一邊廂,他批評本港政府反應太慢,特首林鄭月娥應展示領導才能,站出來與市民對話,向市民解釋政府會如何抗疫。「即使仍有好多人不信任政府,但政府仍要盡責,與市民齊心抗疫,否則只會釀成更大災難!」

面對這一場公共衛生危機,盛智文認為解決之道反是要上下齊心協力。他引述美國第16任總統林肯演說名句「The government of the people, by the people, for the people(政府主於民,出於民,又為民)」續建議,香港政府應作為領頭人,與專家、醫生等合作,防止疫情進一步擴散;而特首林鄭月娥則要親身與市民對話,公布疫情的最新發展及政府所掌握的情況,讓市民明白政府會與市民站在同一陣線。

本港內外交困下,盛智文估計,如果疫情持續數個月,香港第二季經濟將錄3%至5%衰退。(資料圖片)

港人很聰明 能戰勝恐懼

如果說抗疫是香港當刻最重要的戰線,如何抵擋其對經濟的衝擊,則又是另一場仗。盛智文說中美貿易戰尚未明朗,加上社會運動持續多月,香港早已陷入經濟衰退,是次疫情讓本港經濟活動停滯,旅客不到訪香港,企業讓員工在家工作,市民也減少外出,轉為網購及使用外賣服務,餐廳、商店及商場幾乎「靜到拍烏蠅」,情況慘烈。

他估計,如果情況持續數個月,香港第二季經濟倒退3%至5%,屆時各行各業會有失業潮,即使政府推出紓困措施撐中小企,但也要有生意才能經營下去。另外,受疫情影響,很多活動及展覽均要取消,海外投資者亦不願意到香港,尋找其他地方作為替代品,他形容現在情況比沙士更嚴峻。

港府早前推出數輪紓困措施,協助企業渡過難關。盛智文說香港有1萬多億元財政儲備,相信港府有能力推出更多中小企的支援措施;目前不少商家流動資金不足,周轉有困難,他希望有更多銀行可以推出短期特別方案,助中小企解決財困。在疫情完結後,旅發局可以作特別推廣來吸引旅客到訪,例如是提供優惠折扣,令旅客覺得來香港消費便宜。「Hong Kong people are smart, we can overcome our fears. (香港人好聰明,我們能夠戰勝自身的恐懼)。」