油價跌累港股插千點　成低吸「三桶油」良機？　有隻息率達11厘…

石油出口國組織（OPEC）與俄羅斯的減產協議談判破裂，全球最大產油國沙地阿拉伯發動減價戰，據報擬向亞洲、歐洲及美國客戶每桶減少6至8美元，為逾30年最大減幅，並計劃在4月把油產量大幅提高，連累國際油價大幅下跌。市場極為恐慌，道期急瀉逾1,000點，恒指今早裂口低開1,012點，最多瀉逾1,100點，半日仍跌916點。

「三桶油」今早跌幅遠超大市，中海油（0883）開市低開近22%，中石油（0857）及中石化（0386）低開逾10%及7%，午市跌幅略為收窄。專家指出，國際油價長期低於30美元的機率不高，認為可趁低吸納油股，但傳統上受惠油價跌的航空股，受累疫情及經濟活動放緩，縱使今日逆市靠穩，亦暫不宜沾手。

盧楚仁：油價跌穿30美元「賣一桶蝕一桶」

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，油價暴跌，主要因為沙特發動減價戰的人為措施所致，以報復俄羅斯拒絕減產。他認為，俄羅斯或因觀察到沙特阿美計劃到其他市場第二上市，認為沙地會緊張油價跌勢，故伺機拒絕減產，以坐收漁人之利，令沙地反應如此大。

不過，盧楚仁認為，油價再跌空間已不大，如紐油跌至低見30美元後，還低於包括美國在內的不少產油國的成本價，等同「賣一桶蝕一桶」，不排除有產油國因而停產，導致市場供應減少。他認為，俄羅斯與沙特絕非敵對關係，料兩國可重返談判桌，令油價有報復式反彈。他又指，紐油跌穿30美元在近10至20年內極為罕見，只會因出現人為和極端因素才會跌穿，相信紐油跌到26元已是「頂哂籠」，現時是趁低納石油股的時機。

林嘉麒：料俄短期重返談判桌 油價反彈將不大

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，OPEC與俄羅斯談判破裂，出乎市場意料，更意外是沙特發動「割喉式減價」，以圖直接傷害俄羅斯，他相信這將逼使俄羅斯短期內重返談判桌，令局勢稍為緩和，惟他認為屆時油價縱反彈亦未必多。

他指，油價回穩對中海油會有較大幫助，觀乎國際油價長時間穿30元水平的機會不多，料年尾至來年重返合理價的機率較大，中海油股價可望回穩，反而中石化和中石油將受累內地需求下跌，當中，中石化今日跌幅雖相對不大，他認為短期內重返4元機會不高。

張智威：油價中長期會有反彈

信誠聯席董事張智威料，油價中長期會有反彈，畢竟沙特阿拉伯和俄羅斯都是主要產油國，油價過低對兩者都不利，相信最後都會重返「談判桌」。不過短線而言，油價走向還是未知之數，中海油跟油價的關聯度最高，若油價真的跌至二十美元一桶水平，中海油股價隨時跌穿6元，呼籲散戶要小心。他表示，「三桶油」當中，可以考慮投資處於產業鏈下遊的中石化，中石化目前市盈率（PE）只是6.5倍，而周息率有11厘，十分不錯。

航空股今逆市靠穩，但分析指仍不宜沾手。（資料圖片）

傳統上受惠的航空股暫不宜沾手

油價下跌，傳統上對航空股有利，板塊半日靠穩，國航（0753）半日升0.2%；南航（1055）逆市升2.2%；東航（0670）升0.9%；國泰（0253）跌1.2%。林嘉麒指，油價跌與人民幣轉強對航空股盈利都有幫助，但內地城市「封關」及經濟下滑的背景下，航班及收入縮減，即使油價下跌的幫助亦不大，建議待經濟活動回復正常，環球疫情緩和才考慮吸納。

航空股當中，油價佔國泰總開支約三成，張智威指：「有好多人會咁諗，但你發現今日國泰都要跌，證明油價的下跌對航空股業績幫作不大，主要理由在於疫情在歐洲擴散…對航空公司來說，始終生意唔得，無人坐的話，成本再低都無用。」

市場風險胃納降及疫情持續擴散 成大市跌主因

恒指今早開市即大跌逾1,000點。林嘉麒指，即使股票板塊與油價沒有關係，由於市場風險胃納下降，估值高的板塊如科網股亦要下調，今早多個板塊出現類似情況，短期而言，若油價持續下跌，將拖累全球股市估值。

張智威指，市場擔心油價急插，可能令部份油公司資金鏈受壓，償債方面出現困難，引發信貸危機等連鎖反應。不過，他認為，疫情持續於歐洲擴散，才是股市大跌主因，這次只是藉油價大跌的壞消息「借勢」調整。他對後市較樂觀，希望可守到去年8月24900點的低位，如果反彈的話，上望則是20天線的26900點左右。