【專訪】日接一宗破產清盤案　「清盤王」教財困企業如何斷捨離

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情侵襲，對本港經濟造成沉重打擊，不少企業資金周轉困難。入行30多年、被稱為「清盤王」的德勤中國副主席黎嘉恩接受《香港01》專訪時坦言，香港形勢不樂觀，可能是他入行以來最差，「以往是一星期未必有1宗（破產和清盤個案），現在每一天都有1至2宗！」

面對這場堪稱香港開埠以來最大的挑戰之一，黎嘉恩呼籲企業切勿胡亂花錢，賺錢的業務可以繼續保留，不賺錢的業務就不要做。「假設公司過去不太賺錢，現在經營情況更差，我就會建議壯士斷臂！」

走過遊客區，不難發現已有部分店舖停業或結業，吉鋪踪影處處。黎嘉恩說經濟轉差，對餐飲業及零售業的衝擊最為明顯，物流、房地產、酒店、旅遊等行業也是「重災區」，一些實業則未必有即時影響，可能是生產速度減慢，或者員工不方便上班。

不過，破產申請宗數暫未錄得較大升幅，根據破產管理署的統計數字，今年1月破產呈請為703宗，較去年同期的665宗上升5.71%，而2003年「沙士」爆發時月均破產呈請則為1,841宗。黎嘉恩解釋，該數字一般滯後3個月至半年，但就他接觸的個案已有所增加，由以往是一星期未必有1宗，到現在每日都有1至2宗。「不敢講會有倒閉潮，但預計將有更多公司倒閉。」

三大打擊 香港經濟復原時間料更長

事實上，不少人把武漢肺炎與沙士作比較，期望本港經濟可以再次出現「V型反彈」，黎嘉恩則認為，是次疫情對經濟的衝擊，較沙士嚴重得多，因為2003年時，中國經濟一直攀升，沙士一疫後，內地向香港開放自由行，令香港經濟得以迅速復甦。反之，現在是一浪接一浪，本港先後遭受中美貿易戰、本地社會運動和武漢肺炎困擾，又撞正中國經濟增長放緩。按範圍來看，沙士主要在香港及內地部分城市爆發，但新型冠狀病毒疫情較沙士時的規模大得多，幾乎全世界都受影響。

他估計疫情最快於6月轉趨穩定，屆時破產呈請的滯後情況將會逐漸反映出來，相信經此一役香港需要更長時間復原，假設貿易戰平穩，社會運動也是完結，經濟最快要在今年年尾才會慢慢回升。

黎嘉恩覺得新型冠狀病毒爆發規模遠高於沙士，也影響到企業生產計劃。（資料圖片）

經濟反彈前，難免有企業停業倒閉，特別是零售及餐飲業。黎嘉恩認為這是正常情況，倘公司已經沒有能力去做生意，勉強捱下去，最終只會還不到錢；如果是短期現金流有問題，就要找方法開源節流，包括出售手上資產套現、延遲還款、讓員工放無薪假或有薪假、甚至是裁員。「我不鼓勵裁員，這是沒有辦法之中的辦法，一部分人受影響，總好過所有人受影響。」黎嘉恩補充，作為負責任的企業，公司出現財困時，更應該盡早做債務重組。

籲市民有問題要早日求助

在這場經濟大浪，政府及銀行均推出不少救市措施，包括由政府作100%擔保的特惠低息貸款、以及可「還息不還本」的按揭貸款等。黎嘉恩表示若公司過去已經不太賺錢，現在經營情況更差的話，建議此類企業「壯士斷臂」，不要因為情意結繼續捱下去，應向專業人士求助；若公司過去經營得不錯，只是短期現金流轉差，但每宗交易仍是賺錢，這樣就應該借錢「吊命」。

「借錢借得愈多，風險都會愈高，也要還息，假如息口高，對公司亦是burden（負擔）。」黎嘉恩提醒道。

黎嘉恩說自己持審慎樂觀的態度應對，希望疫情早日過去，香港政局將可更穩定。（高仲明攝）

他又呼籲市民要小心地做財務決定，如果有問題要早日求助，不要只靠自己；企業則應避免胡亂花費及擴張。另外，他希望港府盡快通過破產保護，讓財政困難的公司有緩衝期，期間債權人不能申請清盤，這些公司可以有更多時間尋找投資者注資，用市場經濟幫助公司重生。