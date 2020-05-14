【分析】騰訊估值處兩年高位　遞延收入創新高支撐手遊增長

騰訊（0700）上季盈利大勝預期，除手遊收入大幅增長64%，市場看得較淡的網絡廣告收入亦增長32%，為市場帶來驚喜。但管理層昨表明隨內地復工，遊戲消費逐步回落，廣告業務亦會面對挑戰，同時，也相信疫情將加速企業數碼化轉型。

市場憂慮次季增長能否延續，加上騰訊股價短期已上升不少，季績好於預期或早已反映，令騰訊季績後翌日，股價全日反覆，最終收市僅升0.2%，報430.6元。現價計，市值為4.11萬億元，往績市盈率約39.3倍，據彭博數據顯示，已升至近2年的最高水平。

2015至2020年騰訊市盈率變化。（彭博數據）

安捷劉一賀：騰訊具長期持有價值

安捷證券研究部主管劉一賀指，騰訊2020年預測PE約36倍，相對近一年是在中位數以上水平，但從長遠來看，隨公司盈利結構改善，新業務空間逐步釋放，20至22年純利複合增速有望超過20%，從Forwad PE（預測市盈率）角度，具備長期持有價值。

三點支撐騰訊來季增長

一、遞延收入創新高 支撐來季手遊收入

騰訊首季手遊收入增長64%，市場料六成增速往後難維持，騰訊亦在業績表明「遊戲內消費活動隨著各地復工，將很大程度回復到正常水平」。但值得留意是，騰訊的遞延收入按季淨增加227億元（人民幣．下同），即大增37%至837.16億元（下圖）。

劉一賀指，遞延收入主要包含遊戲業務未攤銷的預付代幣或充值卡、虛擬道具等，通常在1至2個季度確認為收入。該行認為，首季遞延收入錄837.16億元的歷史新高，可為未來2個季度的遊戲收入提供較充足的「安全墊」。

騰訊2020 Q1業績數據。（業績截圖）

二、社交廣告加載率仍低

他續指，隨著公司遊戲新品的推出以及運營能力的提升，仍將享受遊戲龍頭增長優勢和溢價能力。另外，社交廣告部分目前的廣告加載率仍較低，未來提升空間很大。

三、金融科技業務料次季反彈

去年全年，金融科技及企業服務按年增長近39%，為公司三大業務增長最快的部分，但今年首季增速回落至22%。劉一賀指，主要由於疫情導致線下支付及提現減少所致佣金的減少，但隨交易恢復，料次季度或按季大幅反彈。

同時，他指公司在金融理財及負債端等高利潤率業務的擴張，有利於金融業務的長期高效發展，而該部分業務在首季疫情下仍取得亮眼增長。

安捷證券研究部主管劉一賀（右）指，騰訊的金融科技分部料次季度或按季大幅反彈。（黃寶瑩攝）

【騰訊操作】陳偉聰：大跌機會不大 可候420元吸納

友信證券研究部總監陳偉聰指，上季手遊大幅增長，明顯受惠在家娛樂因素，雖然未來增幅難維持逾六成，但他料仍會有兩至三成增長，考慮到下半年或有《地下城與勇士》及《League of Legends》手機版等大型遊戲推出。

陳偉聰指，騰訊業績並非無可挑剔，如視頻廣告自去年下半年開始轉弱，受到宏觀經濟環境轉差，消費品或高端零售商投放廣告開支或受影響。另外，首季銷售及市場推廣開支亦大升66%至70.49億元，只是收入增幅同樣高，令市場未為意。

操作上，他指騰訊高位回吐，主要受大市氣氛回落影響，但基於盈利增速強勁，除非市況出現數月前的轉勢，否則再急跌機會不大，建議待回吐至420元左右才吸納。