出招「降服」老師傅　陸羽茶包第二代：空降太子　我覺得唔work！

日常在超市、餐廳，以及辨公室等地「出沒」的陸羽茶包，擁有40年歷史，時至今天， 已由第二代王廷接手打理。曾就讀拔萃男書院的他，後來到英國讀管理學和工作，惟十年前眼見父親抱恙，於是回流接手公司。王廷坦言面對一眾老師傅、舊臣子，需要花更多時間，贏取他們的認同，坦言「空降太子，我覺得唔work！」

王廷初中就讀拔萃男書院，之後到英國讀書，畢業後工作數年，覺得華人身份難在當地企業有很好的待遇，便創立自己的貿易公司，從各地搜羅不同定食品，引入英國餐廳，「搵一啲三線牌子，但品質好，價錢合理」。成功吸引當地餐廳使用後，再以「代理」身份，與連鎖超市傾合作，「餐廳會問超市有冇貨供，咁我有5、60個客人，就同連鎖超市傾。」

王廷在十年前接手陸羽，但並無以「空降太子」的姿態帶領公司。（龔嘉盛攝）

「空降太子」 選擇做勻各部門

在英國有自己的生意，亦生活十多年，若非父親生病，未必考慮回流香港。不過，作為「空降太子」，貿然接手老牌公司，老師傅、舊臣子難免有所怨言。

「我要以行為服眾，點樣令佢（老師傅）同我企埋同一陣線，點樣支持完我父親再支持我呢，又或者點樣令佢地buy（支持）我，所以我就『唔涼』冷氣，著T-shirt（短袖衫）、短褲，落去一齊送貨。」王廷回憶道。

他堅持在每個部門逗留兩至三個月，監察和學習公司的運作，包括處理茶葉、銷售及送貨的過程，再作出改善。他發現，公司流失率一向偏低，唯獨運輸部門「一年換幾個司機」。在該部門待過後，才知道運輸的問題，「好似過年，送貨去到火炭嘅超市貨倉，但因太多貨入貨倉，最終排咗18小時；同埋啲客要求都有唔同，有啲要朝早先收貨，有啲又要夜晚。」

靠溝通管理下屬

排足18小時，王廷說自己都要頂硬上，「佢哋（貨倉的工作）話食飯就食飯，唔知理你出面多人排隊，咁咪只好分三更，我自己都要落場。」付出的汗水有回報，工作經驗令他更了解公司，「我唔親自落埸，唔會睇到呢啲問題！」

但要解決問題，他不會「一刀切」，全因要顧住主管感受，不會當場指出，反而在事後與他們分享自己所見，詢問下屬改善的方法。例如運輸部門，他會與司機討論如何靈活改動路線，令他們有更多彈性。王廷笑言，香港與外國的處事手法並不同，「外國係表面直接，內裏更加『陰濕』 」。他對同事的管理手法較自由，並與他們多溝通，讓員工更容易接受。相反若果採用權威式的風格，「即係我覺得點樣，你地跟住就okay 」，會局限個人或公司發展。

花了兩年時間 到日本搜索新茶

世事在變，人的口味也在變。他為重塑品牌，歷來第三次改變陸羽茶包的包裝，更推出新產品，引入日本冷泡茶茶包，包括綠茶及玄米茶，並製成茶包。王廷認為，日本茶道文化濃厚和做事認真，跟公司的理念相似，所以花了兩年時間到當地不同茶園搜索合適的茶葉，過程絕不容易，如日本茶園堅持不出口到外地、溝通問題等，他慨嘆日本人「中意將啲好野留俾自己，就算用高價都唔肯賣」。

最左為陸羽茶包第一代的包裝，歷經三次包裝改變，最右為最新的款式。（龔嘉盛攝）

慶幸，最終在靜岡縣找到擁有百多年歷史的茶園「丸孫茶園」，負責人同為第二代，因喜愛創新及推廣日本茶文化才得以合作。「日本茶園採茶過程十分謹慎，整個日本茶園只有3人可採茶，分別是公司的老闆、其父親及其叔叔。採完茶要立即處理，切割的位置及時間也很講究，確保茶葉的新鮮，否則會影響茶的味道。」由日本茶園提供茶碎，再把茶放進茶包，製成冷泡茶，王廷笑言「調番轉頭佢想買番我個產品 」。

訪問期間，他大讚日本茶園對茶的品質一絲不苟，似乎日本人的嚴謹引起他的共嗚，皆因他對陸羽茶包，也堅持靚力靚為，由新產品的研發再到茶包的銷售，他都親自試味和把關，為測試玄米的質量，在日本找材料時，「搵咗100個米商，每一個米商俾10隻米，係1,000隻米當中搵左1隻米出黎。」即使售後服務，他堅持了解每一個顧客投訴，之後會仔細檢查每個工序，再找員工親自為客人換茶，及多送兩盒茶。