【專訪】拒北上設廠　錯失樽裝茶商機　陸羽茶包40年靠一招突圍

近期不少人注重健康，茶成為熱門之選。陸羽茶包製作中國茶包長達40年，不少地方，如超市、公司茶水間、餐廳等都有其「蹤影」。40年的發展，說長不長說短不短，總留下不少「茶跡」。

陸羽茶包第二代傳人、萬天茶行的總經理王廷，接受《香港01》專訪時訴說父親創業緣起，他認為公司能夠支持至今，全賴一份堅持——不加入任何化學品、忠於香港製造，「父親覺得嘆靚茶係一般人專利，想每個人返到屋企都嘆到中式茶，多年來堅持平賣產品。」

陸羽茶包工場，位於葵涌的工廠大廈裡。甫走進去，已傳來陣陣茶香，滿是熟手的員工，身穿藍色制服埋首工作。「茶有分本身的質地，茶包的茶葉切割度通常比較細，大約3毫米左右，等佢可以在好短時間內將味道發揮到最盡。」陸羽茶包第二代接班人王廷向記者解釋如何製作茶包的同時，也借機訴說父親40年前創業緣起。

提議中式茶包被拒 終自立門戶

王廷的父親當時在大型國際茶葉企業工作，主力紅茶茶包銷售，原本希望公司將中國茶製成茶包，惟遭拒絕。

他憶述道，父親為實現自己的計劃，最終決定自立門戶，於1980年推出陸羽茶包，專注中國茶。起初消費者也有質疑，只好加大推廣力度，冀改變社會觀念，等大眾容易接受，「﹙當時﹚大家都中意泡茶葉，覺得放得係茶包都係唔好嘅茶。用了兩、三年時間去宣傳，如巴士、電視落廣告；超市試飲、嘉年華會展覽，等大家知道我哋啲茶同人有唔同。」

由初期無人做，到後來生意不俗，父親舊公司亦有樣學樣，推出自家中式茶包品牌，與「陸羽」競爭，「後來者」也相繼加入搶佔市場份額，王廷說，父親始終覺得「嘆靚茶係一般人專利，想每個人返到屋企都嘆到中式茶，多年來堅持平賣產品。」

工場麻雀雖小，五臟俱全，不時更傳來陣陣的茶香味。（龔嘉盛攝）

拒絕北上開廠 「香港製造」成賣點

目前，陸羽茶包零售部份年賣約300萬盒茶包，40年來一直以中國茶為主，茶源來自雲南及福建。其中，普洱是最受歡迎的產品，接著是鐵觀音和香片。一盒25個，只賣十多元，未計公司客這部分，生意額約莫3,000多萬元，要賺錢就要靠成本控制。

80年代初，香港廠商掀起一場北上設廠的熱潮，租金平、人工平，運輸費平，成本慳一大截。王父亦有想過「北移」，「當年中國開放，父親有想過北移，成本減一半，盈利升好多。」惟不忍「香港製造」的品牌消失，最後繼續留港堅持，「有被人笑傻，但博一博，希望第日『香港製造』可以保得住公司，呢個係情意結嚟！」王廷說道。

久而久之，「香港製造」也成為公司一大賣點。他指出，公司所有茶包都是在香港廠房出產，目前於超市上架的貨品，大多數都是於上月製造，「十分新鮮」，「每件貨品也可以通過電腦追溯，若出問題，可番查紀錄及即時處理，比起在內地生產茶包的工廠，有效率得多。」

王廷坦言香港製造受世界性認可，令市民飲得安心。（龔嘉盛攝）

「沙士」險令公司倒閉

沒有北上設廠，成本上漲，未有「打冧」陸羽茶包，近日「新冠肺炎」疫情，又有没有對公司造成衝擊？王廷表示，生意影響有限，只有個位數的跌幅。反而，2003年「沙士」一役，公司差點「執笠」，「沙士同今次疫情唔同，沙士好少市民外出，甚至連超市都不敢去，打擊公司喺酒店、餐飲及零售業銷售，營業額縮咗一半。」

當時，為應對危機，公司向員工提出了兩個選擇，一是裁減一半人手，維持薪金不變；一是人手不變，全員減薪一半。最終，公司在員工支持下全體減薪一半，管理層停薪超過半年。王廷笑言，公司一向流失率低，大家好似「一家人」。

直至十年前，父親因身體不適，便將公司全權交予他打理。新人事，自然有新作風。過去40年，陸羽茶包專注中式茶包，王廷直言要持續發展，便需建立公司形象，擴闊客群。「目前公司四成零售顧客集中於28至38歲的上班一族，但28歲以下的年輕人只佔約一成銷售額，有發展空間。」

為了節省成本，公司增加了不少全自動機械 。（龔嘉盛攝）

曾考慮推樽裝茶 但錯失良機

他坦言，茶包令上一代多了飲茶，之後是樽裝茶的出現，當初若果加入樽裝茶行列，或許今天的陸羽茶包有更大的發展；自己接手公司時，雖然有想過做樽裝茶，惟父親堅持不加入任何化學品和有糖，令他打消了念頭，「其實要出20年前可以出，但爸爸中意天然嘢。」

有得就有失，忠於天然，卻失去市場份額，王廷笑言有後悔，現時市場競爭比以前大，要突圍只好另找新的「藍海」，「當然有後悔（沒出樽裝茶），當我接手公司時有想過，但時機過咗就過咗，我要跳過樽裝茶，做啲冇人做嘅嘢先有意思。」

他看到用熱水沖泡的茶包和即開即飲的樽裝茶之間，仍有好大發展空間，加上社會漸趨注重健康，茶的銷量一直上升。故到日本引入冷泡茶，包括綠茶及玄米茶，並推出「bpa free」水樽，消費者可以於短時間內，利用可多次重用的水樽，用冷水沖泡一杯靚茶，王廷透露已有五星級酒店測試過後，已立刻下單預訂。

他期望，新產品推出後，可將年輕人的銷售佔比提升至兩、三成；未來也會與美國藥廠合作，推出保健功能茶，助女性延遲停經。作為中式茶包老字號，與香港人一同經歷不少難關，王廷銳意帶領公司走過歷史洪流，「我哋係好入屋嘅品牌，未必會冇飲過，不過又唔係成日掛喺嘴邊嘅品牌，我哋開始有歷史，用咗40年經驗，去證實我哋係實幹！」