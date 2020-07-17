【MPF攻略】拆解港股基金十大持倉　窺探揀股取態　邊隻坐擁ATM？

強積金作為長線投資工具，參與供款的打工仔總會定期收到基金便覽，不過真正會細心閱讀的又有幾多人？不要睇小這份便覽，內裏詳列每隻基金單位價格、開支比率、基金表現、投資組合十大資產等，仿如一本小型「天書」。

以港人常持有的香港股票基金為例，首十大資產選擇、投資分布可以有很大差異，季內押注ATM與押注滙控（0005），表現已大不同。永明資產管理首席投資策略師雷志海接受《香港01》專訪，教路如何解讀基金便覽，基金十大資產可讓打工仔掌握基金經理的投資取向。

基金便覽內，常都會見到十大資產資料。以港股MPF為例，假如買的是恒指基金，不難想像，在追逐恒指成份股的策略下，相關MPF計劃的投資組合成分及比重與該等股份佔恒指的組合成分及比重大致相同。例如滙豐及宏利的MPF恒指基金，十大資產依次均為騰訊（0700）、友邦保險（1299）、滙控（0005） 、建行（0939）、平保（2318）、工行（1398）、中國移動（0941）、港交所（0388）、中行（3988）及中海油（0883）。

部分港股基金稍偏重科技股

然而，香港股票基金，不同受託人的十大持股及佔重卻各有不同，側重基金經理的「揀股」眼光及態度。以永明彩虹強積金計劃下的香港股票基金為例，截至今年3月底，十大資產依次是騰訊（佔9.6%）、友邦保險（8.5%）、 招商銀行（3968）（4.3%） 、蒙牛乳業（2319）（3.8%）、新奧能源（2688）（3.2%）、 華潤置地（1109）（2.9%）、石藥集團（1093）（2.7%）、怡和集團（2.4%）、創科實業（0669）（2.0%）、申洲國際（2313）（2.0%）。投資組合分布以金融業佔最重，達34.1%；消費以25%居次；工業則排第三，佔10.3%。

有強積金港股基金的十大資產包括美團點評。（資料圖片）

宏利MPF香港股票基金方面，十大資產依次是騰訊（佔9.6%）、友邦保險（6.1%）、 建行（5.1%） 、滙控（4.5%）、港交所（3.4%）、平保（3.3%）、美團點評（3690）（3.0%）、招行（2.9%）、阿里巴巴（9988）（2.6%）、高鑫零售（6808）（1.8%）。投資組合分布以金融業佔最重，達42.6%；科技以13.3%居次；消費服務業則排第三，佔12.8%。

至於性質類近的滙豐中港股票基金，十大資產依次是盈富基金（2800）（10.8%）、騰訊（8.7%）、 友邦保險（6.8%）、建行（4.0%）、美團點評（3.6%）、滙控（3.4%）、平保（3.0%）、港交所（2.7%）、萬洲國際（0288）（2.4%）、工行（2.3%）。 投資組合分布以金融業佔最重，達48.8%；科技以12%居次；消費服務業則排第三，佔9.9%。

滙控在宏利MPF港股基金之中的投資比重，半年來減少2個百分點，至4.5%。（資料圖片）

雷志海：每季十大資產有一定延續性

雷志海指出， 十大資產資料的目的，是讓成員了解基金經理的投資取態及思維，「有些基金經理不介意追逐貴股票，因認為該些股票業務盈利增長力高，有些不喜買貴股，關注負債高，邊際利潤受壓，屬防守型經理」。

他續指：「去年股市向上，增長型（經理）表現好，防守型落後，今年初股市回落，防守型相對冇跌得咁勁。睇返不同時段的十大持股，多多少少都可掌握到該基金經理類型。投資者亦有不同取態，喜歡進取的，就買較進取的基金經理，故十大持股是了解基金或基金經理的一個步驟。」

雷志海指，十大資產資料的目的，是讓成員了解基金經理的投資取態及思維。（胡學能攝）

不過，雷志海也提醒，十大資產「大概知道下」便可，原因是「大部分基金持股都會有變動，當然未必去到不久便洗牌的做法，都會有（一定）延續性」。以近日當紅的科網股王美團點評為例，截至去年9月30日，收市價為80.3港元，在宏利MPF香港股票基金之中，並未打入十大，然而截至今年3月31日，收市價為93.65港元，十大資產比重則升至佔3.0%排第七。