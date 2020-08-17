專訪｜Airbnb料大部分國家短期難「開關」　本地遊及短途遊將興起

新冠肺炎疫情席捲全球，多國實施限制旅遊措施，酒店及旅遊業首當其衝，旅遊住宿平台Airbnb也不例外，有市場消息指公司今年上半年或虧損近7.41億美元。不過，公司並無「等運到」，積極推出深度清潔計劃及線上旅遊體驗，「碼實」房東及遊客。

Airbnb台灣暨香港公共政策與傳播事務資深經理馬培治接受《香港01》專訪時透露，隨著歐美等地開始解封，自上月起，旅遊業已有明顯復甦跡象，7月首周Airbnb的全球訂房次數達100萬，回到去年水平，但預訂距離約320公里內的旅客所佔比例從33％增至56％。他估計大部分國家短期內仍不會解除出遊限制、或者旅客需經嚴格檢測才能出遊，故本地遊、短途旅遊將在未來數年興起，人們將會傾向到鄉郊或偏僻的地方遊玩，迎來新常態。

Airbnb 於2008年成立，當時2位創辦人將家中空間出租予尋找住宿的旅人，這令他們萌生把閒置房源出租的念頭。（Airbnb提供圖片）

Airbnb在金融海嘯期間成立，平台透過網絡配對，讓房東得以出租閒置房源，是共享經濟的經典企業，市場估值一度高達310億美元（2,418億港元），勁過長和﹙0001﹚。然而，突如其來的新冠肺炎，令全球旅遊業幾乎停滯，Airbnb的經營也陷入「水深火熱」之中。據《彭博》引用知情人士指，Airbnb第一季及第二季的經調整虧損為3.41億美元及4億美元。

馬培治不諱言，疫情令全球旅遊行業陷入前所未見的「低谷」，也是公司創辦至今，遭遇過的最大危機。「以香港為例，舊年有150萬人次透過Airbnb預訂境外住宿，香港房源也接待了54萬人次，但今年3月後，大部分國家都『封關』，啲人都唔會出去旅行，咁對我哋係有好大影響！」

已針對最壞情況來做準備

他續稱短期來說，旅遊業仍面對很多不確定因素，公司已針對最壞情況做準備，例如5月初宣布裁減全球25%員工（約1,900人），並專注於基本業務，以減少與核心無關的開支。同時，在最困難時刻獲得兩間私募基金提供10億美元（78億港元）資金，財政上未有太大問題。

穩固財政，也要穩住房東及社群信心。馬培治指，Airbnb推出了深度清潔計劃，教導房東應如何使用個人防護裝備、清潔每個房間的步驟、需要消毒的物件，以及清潔用品的準備清單，確保房東採取合適及有效的方法清潔房源，讓客人住得安心。

Airbnb在4月時推出線上「旅遊」體驗，希望即使疫情影響下，線上體驗仍可讓一眾體驗達人繼續賺取收入。（Airbnb網頁截圖）

此外，公司亦推出線上「旅遊」體驗，包括國家級鑑賞師的咖啡專業課程、由奧運運動員策劃的高強度間歇訓練及踏單車、魔術和調酒、手工飾品製作活動等。馬培治表示人們想去旅行原因是想增廣見聞、結識不同的人，甚至是想逃離現時環境，簡單來說即是希望獲得有別於平日的生活體驗，所以Airbnb便構思一系列線上旅遊體驗，讓客人即使身處家中，也能獲得仿似出遊的體驗。

6月香港本地預訂量按年增15%

回到香港，其實在6月第三波疫情爆發之前，Airbnb的香港本地預訂量按年增長15%，而香港人搜尋的首五位旅遊目的地為：九龍半島、新界、大嶼山、離島及港島北。馬培治覺得這是因為party room（派對房間）和戲院等娛樂場所需要關閉，令不少人租用有廚房的房源與朋友「玩煮飯仔」及聚會。但他預期在疫情過後，香港人的旅遊心水目的地繼續會是東京、大阪、倫敦、台北及泰國等地，「過去3至5年，香港人都好鐘意去呢啲地方，我諗之後呢啲都係長青嘅選擇。」

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截至2019年底，Airbnb香港有約1.3萬個房源（包括：床位、房間及單位），其中有不少酒店或賓館都會把房間放至平台上，不過，目前在香港出租民宿仍未合法，怕不怕助長經營無牌賓館？馬培治認為市場總是會比法例走得更前，現在的無牌賓館，好可能是未來的合法民宿，民宿經營合法化也是世界大趨勢，例如日本在2018年通過「住宅宿泊事業法」、澳洲新南威爾斯省政亦在2018年通過類似改革，限制悉尼當地非自住物業的短租日數不可超過180天。「以往唔少香港人一年有好多時間唔響香港，俾市民經營民宿，可以好好利用空置土地資產，市民亦可以獲得更多收入，但係香港居住空間細小，大廈單位多，最重要係解決安全問題同埋減低對鄰居嘅影響。」

現在是旅遊業停頓，正正是檢視民宿規管方式的好時機，他希望未來可以有更多機會與港府溝通。他相信旅遊業是相當有韌性的行業，即使面對不同時期的政治衝突、1997年金融風暴及2008年金融海嘯，該行業之後便會迎來復甦，因此對行業長遠前景感到樂觀。事實上，在平台預訂數字回升之際，Airbnb更在7月中預告上市大計，創辦人兼行政總裁Brian Chesky當時表示未有排除今年內上市的可能性，但暫時未有明確的時間表。而據《華爾街日報》報道，Airbnb計劃於本月稍後時間，向美國證券交易委員會（SEC）提交首次公開招股（IPO）隱密申請。