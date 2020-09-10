在家工作｜9GAG棄7000呎寫字樓全面WFH　拆解「佛系」管理哲學

一場新冠肺炎疫情，改寫全球打工仔的上班日常。在各國的社交距離、出入境限制之下，多間知名企業延長在家工作安排，「本地薑」初創企業9GAG亦宣布放棄逾7,000呎寫字樓，全面進入「Work from Home」時代。

不過，在家工作安排卻曝出一些管理問題。早於疫情爆發初期，恒生銀行被報道有員工WFH時，成群結隊行山，被質疑在家工作會令員工偷懶，引發上司與下屬的信任危機。9GAG聯合創辦人及行政總裁陳展程（Ray）坦言，現時同事工作較以往更有效率，管理上減省了不少力氣，並分享三大「佛系」管理哲學。

初創企業9GAG宣布放棄逾7,000呎寫字樓，全面進入「Work from Home」時代。（受訪者提供）

廣告量跌近三成 棄寫字樓減開支

不少知名科技企業以舒適辦公室為人所羨慕，「本地薑」9GAG早年亦豪花200萬元裝修，荃灣總部設乒乓波枱、按摩椅及PlayStation，還有無限量的啤酒零食供應，吸引不少初創人才加入。不過，隨著疫症爆發，辦公室恐成為「交叉感染」溫床，大型企業紛紛安排員工在家工作。Ray認為，辦公空間不再重要，「去年已開始試行遙距工作，讓員工自由選擇辦公地點，直至疫情爆發後，數千呎空間每天只有3至4人上班，覺得好浪費，於是索性提早完約，不再續租實體辦公室。」

9GAG是全球瀏覽量最高的社交媒體網站之一，使用者可在平台分享自創圖像及影片，最活躍的地區為美國及德國。Ray透露，疫情期間不少人留在家中，旗下平台用戶量至今增加10至20%，惟廣告量卻減近三成，坦承疫情對公司財政構成壓力，棄租辦公室是節省成本的方法之一，雖然初執行計劃時遇到一定困難，惟員工對安排感到滿意，亦未影響日常工作。

方法一、理念一致 員工自動自覺工作

Ray的管理哲學十分「佛系」，「聘請新員工時，會確保他們與公司理念一致，並提供理想的薪資待遇，同事自然會自動自覺工作。」他解釋，營運社交媒體的工作十分獨立，同事各自負責不同範疇，大部分不需要協作性，如管理媒體內容等，容易量化工作表現，不用「捉手仔」教員工如何做事。

對於部分年資較淺的同事，需要上司給予指引及管理，他表示，直屬上司會花更多時間與他們進行「一對一」的評估，例如要求他們制定上班時間表，即使在家工作仍要保持規律，不要將生活及上班混為一體。至於WFH會否令員工產生「半放假」的心理，他稱不少人總認為有朝一日要重返辦公室，把工作計劃往後拖延，同事須調整此心態，才能令遙距工作順利執行。

Ray指出，公司創立初期，他們7至8個人在一個細小的居屋單位工作，期望搬入大Office，於是承租7,000方呎的荃灣總部。（受訪者提供）

方法二、放棄無用、無謂瑣事

9GAG於2015年時搬入荃灣7,000方呎總部，花費200萬元裝修辦公室，添置娛樂設施如乒乓波枱等，五年後，Ray卻認為此概念已不合時宜，「每個階段重視的事物各有不同，公司創立初期，我們7至8個人在一個細小的居屋單位工作，自然期望搬入一間偌大的Office，但現時不少同事已建立家庭，工作完成後只想趕快回家，休憩設施已不再重要。」疫情爆發便成為公司縮減規模的契機。

他提到，在家工作能令員工更專注於手上工作，不會被無關痛癢的小事影響表現。「有同事可能平日不太衛生，整個辦公桌上放滿垃圾，會引來別人側目，影響同事關係或工作環境。部分上司會特別留意員工一日去多少次洗手間，猜忌員工是否偷懶，影響上司與下屬之間的信任。」當公司安排員工在家工作後，可直接根據工作表現及賞罰機制管理員工，減省不少繁枝細節。

Ray指出，在家工作能令員工更專注於手上工作，不會被無關痛癢的小事影響表現。（受訪者提供）

方法三、不時留意員工感受

香港居住空間細小，並非人人能舒適地在家工作，Ray曾要求員工拍攝他們在家工作的環境，並詢問他們的滿意程度，若環境不理想，便會負責他們租用共享辦公室的開支，又每月額外補貼零食開支等。他表示，目前員工反映居家工作能減省交通時間、外出用膳及交通費用，不過，他指如最終大部分員工期望回到辦公室上班，公司亦會考慮重新租用地方。

辦公室是維繫企業文化的一部分，在家工作自然減少與同事見面的機會，Ray笑言，仍未有機會與新入職的同事相處，「同事對公司的歸屬感，並不是日日見面便會產生，是工作模式及員工福利能否令他們滿意，WFH不限制員工必須留在家中，他們也可以相約朋友或同事在咖啡廳工作。」他透露，公司有申請政府「保就業」計劃，並將資助金額的一半派發給員工。