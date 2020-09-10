在家工作｜遙距工作成新常態　共享辦公室逆市擴張不做「收租佬」

世紀疫症對全球營商前景構成打擊，往日西裝骨骨的「中環人」不見人影，不少打工仔在公司安排下在家工作，加上本港社會及政治風險升溫，動搖投資者信心，中環寫字樓空置率屢創新高，令本地商用物業前景備受考驗。

早年如雨後春筍般擴張的共享工作空間（Co-working space），在大環境下規模日漸縮減，不過，有營運商反其道而行，逆市持續擴張，年初至今會員人數激增四成，更揚言待疫情過後，寫字樓市場將迎來大洗牌，屆時共享辦公室需求上升，甚至會落戶社區商場。

多間共享工作空間早年於本港快速擴張，惟隨著龍頭WeWork的美國上市計劃「觸礁」，更多營運商紛紛棄租樓面或大劈價，已有不少質疑認為該行業已成「共享泡沫」。在疫情爆發之際，經營共享工作空間難上加難，其中一間經營商、在港設有7個據點的theDesk聯合創辦人許飈（Thomas）卻持不同想法，並剖析寫字樓市場的「洗牌潮」。

仲量聯行於年中發表報告，指出疫情將令辦公室物業出現變化，企業或在傳統辦公室租約期滿，甚或提早完約時，重新調整所需要的工作空間。（資料圖片）

實體辦公室難被完全取代？

疫情下在家工作成為常態，Twitter及本地初創9GAG等更讓員工選擇永遠地在家工作，令人反思未來企業是否仍需要實體辦公室。據仲量聯行於年中發表報告，指出疫情將令辦公室物業出現變化，企業或在傳統辦公室租約期滿，甚或提早完約時，重新調整所需要的工作空間，部分租戶或考慮租用由第三方營運商的共享辦公室，或安排部分僱員繼續遙距工作。

不過，仲量聯行亞太區研究總監Roddy Allan分析，香港對實體辦公室的需求將一直存在，雖然本港寫字樓租金高昂，實體辦公室始終是維繫企業文化的核心，加上港人居住面積較細，不利於在家辦公，日常上下班的交通時間較其他大城市短，企業提供遙距工作方案的誘因相對少。他認為，靈活及共享工作空間是租戶中短期擴張計劃的選擇之一，行業於短期可望受惠，惟因行業整固須選擇實力雄厚的供應商。

theDesk旗下7個據點的會員人數在上半年疫情期間增長40%，單是7月有10%升幅。（黃舒慧攝）

行業整固 半年會員人數增加四成

「現時大部分打工仔須Work From Home（在家工作），部分企業不再需要所有員工集中於同一辦公室內工作，無法在家專心工作的人或會選擇另覓地點辦公，造成Romote Office（遙距辦公室）的新趨勢。」theDesk聯合創辦人許飈（Thomas）指出，公司旗下7個據點，包括上環、銅鑼灣及金鐘等，總會員人數在上半年疫情期間增長40%，單是7月有10%升幅，即使疫情受挫下仍「月月有錢賺」，惟活動場地出租的生意則減半。

他解釋，估計新增客戶與同行結業有關，部分營運商早年發展過於急速，導致虧損連連，無奈棄租樓面及撒出香港；現時有不少企業擬縮減辦公室規模，相信比較租用原先的辦公室，會更願意租用共享工作空間，因在租金及靈活性上有優勢；另外，目前本港失業率高企，或會出現更多自由職業者及創業家，增加潛在空間的需求。

Thomas指出，共享工作空間的商業模式必須轉變，無法再以「收租佬」的形式營運，需要提供額外服務，例如透過建立商業社區，讓不同企業共享人力資源、技術及商機。（黃舒慧攝）

共享工作空間不能再做「收租佬」

寫字樓市場面臨大考驗，共享工作空間照道理亦不能倖免。Thomas指出，本港Co-working space面積約200多萬呎，僅佔全港寫字樓面積約1%，相信企業在考慮縮減規模時，部分會棄租傳統辦公室，市場仍有一定潛力。「要簽三年約，又要花一筆錢重新裝修，畀我都唔制。」公司亦趁機逆市擴充，今年8月於九龍嘉里酒店開設新據點。

不過，他指共享工作空間的商業模式必須轉變，需要提供額外服務，例如透過建立商業社區，讓不同企業共享人力資源、技術及商機，無法再以「收租佬」的形式營運。而遙距工作帶動各區共享工作空間需求，未來地點亦不再局限於傳統商業區，未來將考慮開拓至元朗、將軍澳等地的社區商場。