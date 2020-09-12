酒店寒冬｜入住率急降業界紛變陣　嘉里酒店攻共享辦公室拓呢類客

一場世紀疫症衝擊全球經濟，在各國實施入境管制下，出國旅遊變得遙不可及，亦切斷酒店業的收入來源，各大酒店只好「變陣」推出Staycation、Work From Hotel及轉為隔離酒店等，盡量減低空置率。位於紅磡的五星級酒店嘉里酒店則決定與本地企業theDesk合作，以收入分成方式營運共享工作空間（Co-working space），《香港01》找來嘉里酒店總經理Andrew den Oudsten及theDesk聯合創辦人許飈，剖析酒店業及寫字樓市場的新常態。

隨著各國實施入境管制，商務客近乎絕跡，酒店業生意亦一落千丈。香格里拉（亞洲）（0069）旗下在港擁有4間酒店，包括嘉里酒店、九龍香格里拉大酒店、港島香格里拉大酒店及今旅酒店，最新上半年平均入住率僅14%，每晚房價為216美元（約1,685港元）及每房收入為30美元（約234港元），香港分部業務的半年稅後虧損達3,360萬美元（約2.62億港元），經營困局不言而喻。

嘉里酒店總經理Andrew den Oudsten表示，期望透過今次合作，帶來全新的商務中心概念，連繫商務旅客、企業家和本地社區，以帶動網絡需求及創造商機。（受訪者提供）

開業僅1個月 吸引附近黃埔居民

酒店業短期難見曙光，急需另謀出路生存，其中嘉里酒店將原有的商務中心重新裝修，引入本地共享工作空間theDesk，嘉里酒店總經理Andrew den Oudsten表示，過去集團設立商務中心，為商務旅客提供各式設施和服務，期望透過今次合作，帶來全新的商務中心概念，連繫商務旅客、企業家和本地社區，以帶動網絡需求及創造商機，將酒店服務帶到另一新層次。

Co-working space由兩間企業合作營運，所佔面積約6,600方呎，提供私人辦公室及共享辦公桌（Hot Desk），可容納80人，私人辦公室月租由5,500元起，共享辦公桌月租則由3,100元起，可隨意使用會議室、茶水間及電話亭等設施。該空間由8月起營運，記者現場所見，周五下午約有十多人使用，主要為居住黃埔及紅磡區的本地客，未見商務旅客。

利用商務客閒暇時間 連繫本地商業社區

theDesk聯合創辦人許飈（Thomas）解釋，該址本由另一間共享工作空間營運商經營，隨著他們撤出香港，香格里拉集團便聯絡theDesk接手，整個洽談過程不到兩個月，所投入成本不高，雙方合作亦一改傳統收租模式，改以收入分成（Profit-sharing）形式營運。「好坦白講現時完全無旅客，但各地邊境總有一日會重開，相信屆時可吸納更多商務旅客。目前因疫情關係，不少港人須在家工作，但未必每個人家中都適合，故每日都有本地客Walk-in。」

不少人在出國公幹時，皆會依賴酒店的商務設施度過繁忙日程，Thomas指出，「單單提供Co-working space予商務旅客工作，能帶來的價值並不大，但如果能成為企業之間的『中介人』，透過促成旅客與本地企業家合作，便可帶來更大的協同效應。」他舉例，商務旅客一般在外出公幹時，除開會及應酬外，會剩餘不少閒暇時間，酒店可預先詢問旅客的需要，再由theDesk安排相關會議或企業活動，如旅客希望在港設立分公司，便幫助約見會計公司及地產經紀等。

theDesk聯合創辦人許飈（Thomas）認為，如果能成為企業之間的『中介人』，透過促成旅客與本地企業家合作，便可帶來更大的協同效應。（黃舒慧攝）

酒店＋辦公室模式 冀連接世界各地企業

theDesk在港營運7個共享工作空間，遍佈上環、銅鑼灣、金鐘等傳統寫字樓地區，旗下有來自各行各業的會員，公司亦經常舉行交流講座、名人訪談等活動，促進會員之間的相互交流。他認為，Co-working space不能純以「收租佬」的模式營運，更要為會員建立一個社區生態鏈，做到真正的「Co-work」，讓不同企業共享人力資源、技術及商機。目前公司以嘉里酒店作為試點，冀透過連接商務旅客，進一步擴大公司的社區生態鏈，期望未來藉與酒店集團合作，將版圖連接到世界各地。

除了向外拓展，Co-working space亦積極在擴展。疫情改變大部分人的工作模式，Thomas預期，未來寫字樓的趨勢為「Remote office（遙距辦公室）」，各大企業將縮細辦公室規模，租用面積較小的空間，部分需要見客的職員將繼續留守核心商業區，其餘員工將分散至各區工作，甚至不用再回到辦公室上班，帶動各區對共享工作空間的需求，包括今次落戶九龍嘉里酒店在內，公司未來更考慮開拓至元朗、將軍澳等地的社區商場。