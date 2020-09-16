失業自強｜90後新婚男被炒　積蓄低見3位數　「人永遠無咁順境」

受新冠病毒疫情影響，本港可謂百業蕭條，失業率急升，餐飲、酒店業情況尤甚。原本從事酒店西廚的阿謙，去年剛剛結婚，幾乎已花光積蓄，豈料疫情之下自己竟加入失業大軍，一度要靠太太的收入支撐家庭。

慘食失業「無情雞」，阿謙選擇求變，走出自己的Comfort Zone（舒適圈）！除了轉戰食品加工行業，賺取薪金，又在朋友協助下，入股炸雞店，一星期做足七天。事業退一步「海闊天空」，阿謙並無認為疫情令他失去什麼，反而讓他思考更多，推動自己去改變！

90後的阿謙，在今年初成為疫情下的失業大軍。（鄭子峰攝）

結婚裝修花「半球」 因而退股炸雞店

1992年出生的阿謙，中五畢業後便在西廚學院「學師」，完成課程後，他由小型的西餐廳踏上廚師的旅途，其後走進大大小小的酒店，一做便是「人生的一個十年」。除了打工之外，阿謙本來亦是一名老闆，2017年與朋友合資在葵涌廣場開設炸雞店，但去年阿謙因為需要50萬元籌備結婚、裝修，故此退股炸雞生意。

正當阿謙為婚事用盡積蓄，就在今年初本地疫情爆發，有酒店把餐飲部門徹底「剷起」，阿謙亦遭解僱。「無諗過成個F&B被人炒，起初諗最多停業啫！」即使阿謙在行內已有10年經驗，但在疫情高峰期同樣「一職難求」，「我Send咗過百份CV，連續兩個月都無回音」，即使有適合的職位空缺，薪金亦比之前少三至四成。

跟師傅轉行打工 食品加工不覺大材小用

當積蓄耗盡，卻遇上裁員潮，阿謙坦言「好慘啊，積蓄試過去到3位數」，唯有不斷炒散，「咩工都要做，有工返我就去」，但求每個月能捱過去。雖然阿謙收入大受影響，但多得太太的工作並沒有受疫情影響而停職或凍薪，短暫成為「家庭支柱」。

幸好，俗語有云「出外靠朋友」，阿謙之前在酒店跟隨的一位師傅，正在一家食物加工廠任職廠長，知道阿謙的狀況後，師傅便與工廠老闆盡快安排他上班。即使由酒店西廚「降呢」食物加工，阿謙認為兩份工作同樣都是做食物，不覺得大材小用，「只係可能無咁精緻，由煮一兩百人嘅份量，現在係三、四千。」

多得老拍檔關照，阿謙除了在食物加工廠工作，亦在旺角經營一家炸雞店。（鄭子峰攝）

不忘創業夢 資金全靠拍檔幫忙

雖然阿謙的財政環境已經處於「瀕危」狀態，但「疫市」反而重燃他的創業夢。當他的老拍檔計劃在旺角開拓分店時，阿謙決定再次加入。「當時有四個拍檔，每人佔六七萬蚊。我都拎到啲錢出嚟，但始終畀唔晒」。幸有老拍檔關照，幫他先墊支，前提是要幫手經營新分店，日後生意有利潤才償還給拍檔。

財政如此緊拙，疫市搞餐飲風險亦高，何不留幾個錢在口袋？阿謙則稱，有危自有機，加上本來拍檔們早有計劃擴充，因為疫情爆發，令舖租比以前平，開店的成本由之前的50多萬，減至只需30多萬，讓他們「不再猶豫」實踐夢想。

不過，正當旺角分店今年7月開業後，香港便爆發第三波疫情，「好恐怖，成條街無人，一日營業額只得900蚊，連出糧都唔夠」。當時拍檔有商討過，如果情況持續是否需要將分店結業或轉型，幸得熟客支持，旺角分店上月才不至於蝕錢。

獅子山下拼搏精神 一周做7日無休息

也許阿謙有著香港人「獅子山下」的拼搏精神，現時周一至周五在食物加工廠上班，周末又要在炸雞店開門做一整天生意。「其實收入好咗，但因為以前返五日工，依家基本一個月Full Load（無休息日）」。阿謙由過去2萬多的月入，增至現時的3萬元左右。

雖然現時收入略有增加，但其實阿謙都是「摱摱緊」，因為他一直都是「供樓一族」，月供7,000多元，連同家用、必要開支，「基本上成份糧都使晒，好彩的話每個月都有兩三千蚊剩！」。不過，一周工作七天固然令收入增加，但同時有不少犧牲，「一放工都盡量抽多啲時間陪下老婆」，以前放假的日子可能會陪她逛街，但現在只能爭取在工餘的時間與她相處！

阿謙十分感謝太太、朋友、上司的支持，亦明白疫情帶來的挑戰，是令他突破自己的契機。（鄭子峰攝）

感謝太太支持 疫情讓他更具危機意識

其實不少失業個案，事主都不敢向家人坦言，不想要其他人擔心。不過阿謙並沒有選擇隱瞞，「反而隱瞞唔係好事」，當時他立即致電太太，如實稟報，但其實當時並沒有想到情況這麼差，以為自己有多年餐飲經驗，很快可以找到新工作。結果，被裁後的一個月在家無所事事，「好想搵工但完全搵唔到」。幸好，阿謙多得太太體諒，除了在他失業時一直「撐起頭家」，並沒有給予他太多壓力，又沒有怨言，「佢只係話『得啦，儲唔到錢啫，頂住先啦』。」阿謙最想感謝太太的支持，在過去的困難時刻，即使她有多難過、不開心，亦都給予他支持。

阿謙有著太太、朋友、上司的照顧，加上自己「拼了所有、不息不休」，才得以在疫情之中逆流而上。他坦言，人始終不會經常順境，如果太順境便會失去警戒心。阿謙相信今年面對的挑戰，對他而言是更好，因為過去以為可待在舒適圈，在酒店內做足一輩子，反而沒有想過有其他出路，可以賺更多錢。「要有危機意識，危機可以推動自己。大家好努力去面對一件事，我又何苦要怨？」