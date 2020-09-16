失業自強｜中佬放無薪假　轉戰外賣車手　月入逾兩萬還有意外收穫

新冠病毒於全球肆虐，本港各行各業經濟受重創，失業率高企。根據政府統計處公布，2020年第二季失業率為6.2%，創逾15年新高。即使公司不裁員，亦有不少打工仔被安排放無薪假，導致收入大減。

現年48歲的侯先生，正正是「無薪假」之下的受害者。為了養家，他決定善用自己的電單車駕駛執照，變身外賣車手轉行送餐。他並沒有覺得「外賣仔」有失身份，反而認為結識到一班志同道合的「同行」實屬難得。他更鼓勵同路人：「做人必須要向前看，黑暗日子總會過去！」

原本從事政府外判物業電器維修員的侯先生，疫情下被放無薪假，收入不足，結果要轉行做外賣車手。（歐嘉樂攝）

疫情下，宅經濟反彈，外賣需求反成為失業人士的「逃生門」。根據Deliveroo公布的數字，今年上半年戶戶送收到超過3.5萬份送餐專員申請，按年增長逾一倍；自今年1月以來，戶戶送已新增超過3,000名送餐專員，總人數增至目前的7,000多人。

侯先生原本從事政府外判物業電器維修員，在疫情影響下遭公司安排放無薪假，為了生計，他毅然決定轉行，加入外送平台Deliveroo（戶戶送），成為外賣車手。「初期會不斷尋找各種工作，絕不會把自己『收埋』，當然係人搵工啦，份工唔會主動行埋嚟！」

原來，侯先生本身是一名電單車發燒友，「我本身都鍾意揸電單車，未放無薪假之前，已經有諗過送外賣，見到覺得好似幾過癮！」他形容現在是「寓工作於娛樂」，當上外賣車手後，自我心態亦有所轉變，同時結識到不少喜歡玩電單車的同事，可謂意外收穫。

多勞多得 拍得住「老本行」

不過，由於外送員並非正式的合約僱員，作為自僱人士，收入相對不穩定。侯先生指，外送員是「多勞多得」，故此他最不習慣的是工作時數有增無減，「以前夠鐘收工，依家朝11晚10，盡可能報齊更」。當然，有汗出自然有糧出，侯先生現時的收入亦「拍得住」之前的正職薪金，大約有2.6萬元。

除了工時增加，侯先生認為心態管理同樣重要。作為一個成功「車手」，即使日曬雨淋、面對各種情緒困擾，在馬路上工作期間仍須「打醒十二分精神」，以生命安全為首要目標。

或許過去有不少人都有一種觀念，認為「送外賣」不是吸引的職業。但是侯先生覺得，近年出現標準化外賣平台後，社會的風氣和看法都有所轉變；而在失業率高企下，當「外賣仔」收入反而更可觀，對不少人來說可能是一條新出路。

「黑暗日子總會過去」

作為「一家之主」，沒有收入初期，會否擔心讓太太知道自己的情況，影響個人自尊心形象？侯先生便認為，一定要開心見誠跟家人商討，假如太太比較揮霍，要勸她適可而止收斂一下。

侯先生為人樂觀，他表示初期沒有太大的財政壓力，強調是視乎個人生活習慣而定。「自己都有少少積蓄，就算無幾百蚊都有幾十蚊啦，慢慢搣都可以用一星期。」他透露，其實自己兩口子居住天水圍公屋，沒有子女又不用供樓，較容易儲蓄；加上疫情下減少了社交活動，消費大幅下降，反而可建立起理財習慣。

侯先生鼓勵其他失業的同路人，強調做人必須要向前看，黑暗日子總會過去。（歐嘉樂攝）

侯先生勉勵一眾失業的同路人，「艱難時間當作磨練，做人積極樂觀點，唔好灰心，有工就返啦，做人必須要向前看，黑暗日子總會過去！」被問到疫情好轉後會否做回「老本行」時，他笑言「香港人好現實，如果未來做外賣賺得唔夠多，當然會轉返做電燈啦。但依家喺度做嘢，識到一班志同道合嘅師兄，實屬難得！」