李律仁專訪│中美摩擦變競爭　港國金地位更顯重要

「我現在每天朝早起身，第一件事撳手機看CNN，了解目前美國總統過渡工作做得如何⋯⋯」中美角力逾兩年多，香港慘成磨心，不少港人都關注事件發展，誰入主白宮可謂掀動人心。早年在耶魯大學修讀國際事務的李律仁更緊貼中美關係，他如何看大國博弈對香港這個國金中心的影響？

無懼疲情及政治紛爭，熹錢持續流入香港，找尋投資機會。

李律仁相信，隨着民主黨的拜登於明年初就任總統後，美國對香港的制裁壓力、金融方面壓力會減少。但香港作為國際都會，必須學會適應中美角力新格局。他指出，美國長久以來是世界最大經濟體，中國則在2010年起急速冒起，經濟規模超越日本成為「二哥」，與美國的差距正不斷收窄，兩國互相競爭，以至時常出現意見相左，已無可避免，「出現競爭的次數會遠較其他經濟體多，所以不用談是否兩黨（共和黨、民主黨）共識，這已是現實。」

他認為美國的建制派較遲發現內地追趕的事實，又憶起十多年前剛離開證監會往北京參與國情學習班時，有位教授說的一番話：「他說，『改革開放時，我們預了一定會有十年的蜜月期，當時估計只要我們做得好，應有多於十年的蜜月期。』他和我說這番言論時已是第三個十年！時至今日，第四個十年都過了，所以，是美國遲了發現『中國追上』的事實。」

制裁香港 料非拜登「主打」

李律仁認為，當中國經濟實力發展至此，已「連接」着很多國家，他們都希望跟中國有貿易來往。「德國奧迪（Audi）新車銷量，一半來自內地，你叫德國如何辦？」他續稱，由於國際互動複雜了很多，各國難免要「又砌又傾」，否則大家都過不了明天，「事情發展總是『dynamic』（動態）吧！美國不可能打算長期忍痛，一直『狂砌』你，美國的體制忍痛能力不高，選舉頻繁，如何叫國民忍痛呢？」

李續指，一如《經濟學人》所形容，特朗普任內讓國民「醒覺」中國冒起，料拜登上任後將處理如何「又砌又傾」的問題，重建盟友、大聯盟關係之後，便需理順所有事情，包括設法讓這個大聯盟和中國產生新形式的互動，拜登政府可能會想「進一步撳低『二哥』」，雖然過程很不容易。故此，制裁香港對拜登政府來說不是很有意思，「當你（美國）要拉動盟友時，你這些制裁行動就沒什麼意義，故我不覺得這會是拜登主打的領域，再者特朗普之前試過，他再做的話，都沒有分攞吧？拜登可能連『decoupling』（脫鈎）都不會提，而是講自強，未來主軸不是摩擦，而是競爭。 」

至於特朗普會否在現屆任期餘下時間在香港問題上多做些小動作，例如金融制裁？李律仁則認為，再做的機會仍有，但不認為特朗普會有任何積極性去做，「說到底，他一半是生意人，一半是政治人，不值得做的事，也不會做。第一，假設他打算四年後再回來（選總統）；第二，就算不重返，他也打算保留他的影響，保住他的派別陣營，這些大前提下，再制裁內地和香港都無好處。」

資金湧入 證港有投資機會

李律仁更相信，在中美角力下，香港作為內地與外國的中間人角色在短期內顯得更重要，「之前香港需面對內地會否有城市取代香港，但現在不是這個勢頭了，不是內地要有城市取代香港做國際金融中心，而是國際金融中心這個位置在香港這兒是更穩固了，亦都有需要的，因為當世界愈來愈凶險或複雜時，你是應該保多幾個可能性。」他強調，從國家角度，香港作為國際金融中心是好的選擇，既行之有效，亦有豐富的國際網絡，「每一個外國人都代表着一個聯繫，所以短期之內，我覺得香港重要性多了。」

以李律仁觀察，不同地區的公司過去一年有否因香港的政治紛爭或美國「出招」，而認為香港競爭力或角色受到影響？他隨即表示：「斬釘截鐵答：無！看數字就知，流入香港的資金、港元匯率一直偏強，當中有些是和IPO（首次公開招股）有關，但錢很坦白，來得即代表香港有機會！」他說，過去一年，國際環境艱難，香港的券商新發牌數目增加，反映流入情況，而他的朋友圈中，包括子女就讀國際學校的家長，確有人離開香港，通常是提早帶小朋友歸國升學，但也有新生流入國際學校，「起碼我得到的訊息是不覺得不夠外國學生，我住在一個頗多外國人的社區，真不覺得近來有十室九空的情況，租盤還是有新人進來。」

上文刊載於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《失業潮重臨 耽於綜援政策難以回應社會訴求》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

拜登公布經濟團隊 勞工回到政策重心

失業潮重臨 耽於綜援政策難以回應社會訴求

拒修《防止賄賂條例》 豈容特首繼續「無王管」？

採購新冠疫苗慢十萬拍 港府抗疫跌入平行時空

一張配圖引發中澳輿論戰 中國有其必須承載的「雙標」

缺乏關注 保障欠奉 就業不足人士陷水深火熱中

「將布達佩斯帶到華沙」 波匈兩國再挑戰歐洲統合模式

一個人帶火一座城 藏族男孩何以紅到日韓？