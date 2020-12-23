交友App數據解碼　有用戶同時與129名異性對話　十招提升命中率

聖誕佳節將至，不少單身貴族都趕「出Pool」，除靠身邊朋友介紹外，近年亦興起使用交友應用程式，認識新朋友。不過，玩交友App除了要慎防騙徒外，對不少用家來說，另一難題是面對陌生對象時，如何吸引別人的「like」，以及打開話題！

本地交友應用程式Sparky據平台的大數據，綜合了多個不論男士或女生都要留意的交友心得，其中更發現，二人間的對話，若果第一句就講「Hello」，有七成機會不獲對方回覆！

吳岱思透露，近年女性對交友App接受程度愈來愈高，約三成女生願意主動發起對話。（李澤彤攝）

Sparky營運總監吳岱思（Joyce）接受《香港01》訪問時透露，一般而言較多男性用戶使用交友應用程式，比例約為「6：4」；不過她亦指出，女性對交友App接受程度愈來愈高，她們較積極參與快速約會等交友活動，有約三成女生願意主動發起對話。

男性活躍度高 有用戶單日發出近2000個信息

女性看似越來越主動，但相信大部分都期待「杵在原地等待白馬王子」的愛情故事。Joyce透露，男性在交友App的活躍度明顯比女生高出一倍，他們平均每日「派like」數達6.7個；曾有用戶同時與129個不同異性展開的對話；亦有用戶單日發出1,723個信息。

相反女性用戶平均每日連1個「派like」也沒有，Joyce直言普遍女性會視乎身高、學歷、外貌、職業等整個「package」，去決定是否「派like」，因此較謹慎。她表示曾有一位女姓用戶接收1,237個「like」，但亦甚少「like」其他用戶，做成零配對，「佢每日都登入，但係配對話，都想問下眼角真係咪真係咁高？」但同樣，由於男生的主動，有女用戶單日達成127次配對，於App內配對2,432次。

雖說一段關係不應只建基外表，但在交友App中，「第一印象」正正決定兩人關係能否更進一步，因此聖誕將至，一眾單身男女若想利用交友App「出Pool」的話，或要留意以下十點，以提升自己「package」吸引力。

外表

個人修養

談吐

Joyce亦提醒，在配對時要記住「三次黃金定律」。她指與其他「行家」一樣，同一個帳戶，平台會先後推介予用戶三次，「呢個係業界做法，畀三次機會對方，亦畀自己諗下（對方）適唔適合，唔好咁快拒絕人。」

另一個要留意的是，在交友App中傾完計，雙方有一定的了解後，最好要「見一見面」以加深認識。不過近年涉及「交友騙案」的數字不斷上升，Joyce提醒，即使大家都有意發展，最好不要有任何金錢來往等，以免損失。

拆穿「假用戶」小貼士

至於近年不少交友App中，都充斥住「假AC」、「微信女」或以推銷為目標的帳戶，Joyce表示，用家可以留意，若果用戶照片中見到背景不是香港、使用簡體等就要提高警覺。

她指，一般而言，在交友網中女性會較為軟弱，「耳仔軟一啲」，因此男性的「假帳戶」比例較高，「女仔錢易過呃男仔」。她教路，照片中是一些「好大隻嘅男人，而且有鬚」、「背景有簡體字」、「第一句就畀微信、LINE」，十居其九都是「假帳戶」。