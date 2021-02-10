專訪｜疫情改寫環球經濟格局　梁兆基︰香港面對很大的十字路口

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-10 14:08

2020年全年，香港GDP實質下跌6.1%，為有記錄以來最差。香港總商會總裁梁兆基估計，假如疫苗接種在今年上半年能夠普及，即有七成以上人口接種，經濟活動將可在下半年陸續恢復，今年年底有望達至一定程度的通關，這樣今年香港經濟將會增長3.5%。「經濟復甦程度需視乎疫苗接種情況，包括是本港及對等往來國家的接種疫苗比例，如內地、日本、澳、歐洲、美國等，是否可達到一定情況容許防止感染？否則就無法恢復正常的往來。」

在低基數效應下，香港經濟容易走出「谷底」，樓價仍然企硬，但不無遠慮。經濟師出身的梁兆基，以宏觀角度看香港經濟情況，直言疫情改變環球經濟格局，香港現正面對着很大的內外十字路口。

梁兆基直言，全球經濟格局改變，香港面對很大的十字路口。﹙資料圖片﹚

外部方面，過往香港的外貿及金融業都是主要服務西方國家，在特朗普政府前「食正」全球化趨勢，但目前在中美對峙、中西二分天下的局面下，梁兆基認為香港最有利的優勢是成為亞洲龍頭的金融城市，既要打通西方，同時服務亞洲，故未來香港可能需要改變整個外貿結構，調整現有的監管、基建、推廣人才措施。「香港一向是西方網絡，以前是中國生產、美國消費，但現在變成亞洲生產、亞洲消費， 整個外貿網絡及平台面對好大的改變，香港要從中找到出路，做到打通西方，同時服務亞洲！」在金融方面，有見愈來愈多北水南下及中資企業赴港上市，香港亦要由中西方的平台轉型為亞洲區的金融中心，隨着投資基礎和服務對象改變，香港也要思考金融系統應否作出轉變。

至於內部，過去一段長時間，中國經濟強勁增長，自由行旅客到港購物，帶來許多消費者，為旅遊業、飲食業及零售業帶來不少生意，為中低下階層提供了不少就業機會。「上次沙士時，高失業率被自由行完全吸收」。但隨着中國疫情後大力推行內循環政策，梁兆基相信未來不會再有自由行蜂擁到港的現象，大量中低下層的勞工未必可以謀生，也思考一下未來他們可從事甚麼新工種，「香港地方細小，不可能靠自己做到內循環，本地市場亦難以養活這批人。其中一個出路可能是大灣區，但執行上仍有許多問號。」