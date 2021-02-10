梁兆基專訪｜美聯儲今年難收水　港樓價「硬淨」料移民潮衝擊輕微

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-10 14:06

新冠肺炎疫情肆虐超過一年，令環球經濟陷入衰退。為打救經濟，各國央行重施「放水」故技，其中美聯儲資產負債表衝上7萬億美元，規模更甚於2008年金融海嘯。進入2021年的「後疫情時代」，盡快提升經濟仍是各國的焦點。

為提振經濟，美國本月初通過1.9萬億美元刺激經濟方案。香港總商會總裁梁兆基說去年美國經濟實質收縮3.5%，但在刺激方案下，預料美國經濟今年將錄得6%以上的增長，「雖然有低基數效應，但也是不錯的前景。」

美聯儲今年難「收水」 低息至2022年上半年

對於市場憂慮巨額刺激經濟方案將會加劇美國政府的債務狀況，他坦言過往一段時間，不同的刺激方案、防疫開支都相當大，的確有造成巨大債務問題，惟目前美國的首要任務仍然是「救經濟」，皆因若果經濟未能復甦，美國政府的各類收入及稅收都會減少；若果經濟可以回升，政府收入便隨之改善。

梁兆基相信聯儲局，直至今年年底都會維持寬鬆貨幣政策。（Reuters）

梁兆基估計要等到疫情緩和後，市場及決策者才會開始關注債務問題，屆時可能會考慮增加徵稅及開設如富人稅等新稅種，未來即使美國的通脹回升，他預期美聯儲仍會維持量化寬鬆政策至今年年底，而低息政策則維持至2022年上半年之前。「預期美國經濟復甦只可靠政策配合，短時間內是不可能收回（量化寬鬆）政策，起碼等疫苗有效才考慮，因為曾經試過太早收水，令到經濟陷入收縮，我相信聯儲局直至今年年底都會維持寬鬆。」

談及美元走勢，他指新任政府不希望見到美元急速貶值，但全球低息、經濟未恢復下，強美元將阻礙美國經濟復甦，故將容許美元繼續疲弱。

股市高估值情況 終歸會扭轉

自從實施量化寬鬆後，熱錢流入市場，資產泡沫愈演愈大。梁兆基表示過去10多年，市場都是處於量化寬鬆狀態，資金不斷流入股市及其他資產市場，形成相當大的泡沬，在疫情之前，也有很大的聲音要求收緊這些政策，以扭轉債務情況，但因應疫情，更要加大量化寬鬆措施力度。

梁兆基表示，過去10多年，市場都是處於量化寬鬆狀態，資金不斷流入股市及其他資產市場，形成相當大的泡沬。（資料圖片）

「泡沫始終有一日要爆破，但問題是疫情幾時可以走出。」他稱，當經濟開始恢復後，這些持續擴張性的財政政策及貨幣政策便要扭轉，例如開始加息或加稅，令以往股市興旺的情況立即會調整，只是步伐快或慢，「如果調整得快，便會形成所謂的爆破；如果調整得慢，便可能會有持續10年的熊市也不出奇，將以往過高估值的情況慢慢扭轉。」梁兆基強調今年內政策方向未必會改變，也要看看各國如何解決債務問題，因此，很難預測股市何時才會調整。

港樓價料穩步上揚

另一邊廂，量化寬鬆政策也會影響樓價走勢，港人更加關心。梁兆基覺得香港儲蓄率高，在疫情之前也沒有很大的債務情況，即使疫情過後，或者收回寬鬆政策，但到時需求出來支持下，料對樓市也會造成較小衝擊；加上香港住屋需求高企，樓宇供應量不足，故未來樓市仍會穩步上升，升幅未必很大，大概在10%之內。

近期本港出現一些「移民急放盤」，他稱這次移民潮數量不會很大，且感覺大部份是年青一代人，他們一般較少擁有資產，有別於1997年移民潮時，大批中產、或者積聚了一大批財富的人離開香港，況且當時未對樓價造成太大影響，故相信是次移民潮也不會影響到樓價。