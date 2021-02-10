監管陰霾漸濃　科網巨頭發展難如往昔　梁兆基：或要交部分盈利

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-10 14:07

科網巨企有「大到不能倒」的說法，皆因市值及市場份額大得驚人，在疫情下更成為贏家。只不過，這些科網巨企或許不怕競爭，但「怕管」！美國司法部去年10月對谷歌提出反壟斷訴訟；歐盟委員會去年12月公布《數碼市場法》與《數碼服務法》，同樣從嚴規管跨國科企壟斷市場的問題；內地周一﹙8日﹚也出台《關於平台經濟領域的反壟斷指南》。

多國揚言加強執行反壟斷法，令一眾科網巨企前景蒙上陰影。香港總商會總裁梁兆基接受《香港01》訪問時表示，科網巨頭作為規模數一數二的企業，對人們的生活造成巨大影響，但對這些企業的政策監管則較為模糊，包括反壟斷、個人私隱、數據運用、稅收等，很多政策處理仍未有共識，亦不可用現行法例來作監管。「就像螞蟻金服一樣，根本是在做銀行的生意，但又不受銀行的監管，兩者資本要求完全不一樣！」

梁兆基說科技巨頭引伸的問題引起社會注意，相信未來5至10年各地都會加強監管，把它們納入正常的監管體系。（張浩維攝）

近期WhatsApp要求用戶分享帳戶資料給母公司Facebook，引發社交移民潮，梁兆基說科技巨頭引伸的問題引起社會注意，相信未來5至10年各地都會加強監管，把它們納入正常的監管體系，這將影響科技企業的業務增速，惟目前仍難以預料科技業的發展空間，因為未知其市場前景規模可以有多大，以及未來將會有監管風險。「騰訊、Facebook、美團等科企，其市場基本上邁向成熟，不可能再有以往強勁的增長速度，但在不同範疇中，細小的科網企業都可以有幾百倍的PE，例如你是研發疫苗，或者是做某一個應用程式，如果完全沒有這個市場的話，你便可以有數百倍的市盈率。」

他續道未來各地政府除了會加強監管科網巨頭，也可能要求它們交出一部分的盈利，就像澳洲要求Google轉載新聞時，需要向澳洲新聞機構付費一樣，這將會影響到科網巨頭的盈利能力。