eDDA｜傳統銀行向虛銀徵費　有礙普惠金融原則？　正反兩面睇

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-24 14:08

虛擬銀行與大型傳統銀行就電子直接扣帳授權（eDDA）收費爭議去年6月起曝光，期間虛銀與多間傳統銀行商議收費，發展至本月起，隨着香港銀行同業結算有限公司（HKICL）發揮代收eDDA費用角色，多間虛銀亦趕及之前向客戶公布新安排。

整個「角力」耗時約9個月，然而作為監管機構的金管局未見積極介入爭議。有虛銀業內人士認為，監管機構角色尷尬，銀行就eDDA收費是銀行間的商業決定，作為監管機構要保持中立。

智慧城市聯盟：監管機構應訂收費率

該業內人士續稱，監管機構當然不樂見eDDA使用率減少，但其角色亦「不可迫人不收錢」，故認為監管機構顯得愛莫能助。他指出，香港以前被指金融科技落後，目前努力追趕進度，轉數快（FPS）的基建設施在亞太區是走得前，提供eDDA的意念亦佳，客戶亦對eDDA服務讚好，但現時銀行要下調eDDA交易上限，又或者兩邊銀行都不能應用eDDA，「可見應用eDDA時，原來是受限於很多不同商業原因或者是不想推動此事的寡頭，理論上資金要流通，金融科技就是用科技減少該痛點，但『行返轉頭』不讓人方便使用，其實這件事是倒退、讓社會向後行」。

香港智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪認為，監管機構沒有就eDDA收費率釐訂標準，並不合理，雖然經eDDA轉錢的金額大小，在風險管理上確有分別，但不應任由部分銀行違普惠金融的政策目標，透過費率打擊小型同業，他希望監管機構參考國際做法，例如新加坡、歐盟、內地等，訂立費率標準，政府亦應就收費作補貼，以助推動普惠金融。

陳家豪表示，希望監管機構參考國際做法，就銀行eDDA服務訂立費率標準。（梁鵬威攝／資料圖片）

陳鳳翔︰應給予市場自行互動空間

另一邊廂，香港城市大學客座教授、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔認為，銀行之間每次eDDA交易會經過支付系統，應會產生輕微成本，相信涉及銀碼的大小，在於銀行而言，代價有不同。

他續稱，倘推動普惠金融，有形之手難免存在，但若過分介入，會影響金融機構運作，未必好事，「香港及內地就推動普惠金融尺度不一，內地政府很宏觀，希望全力推動，反觀香港不及內地高姿態，而只在金融科技發展方面批出虛銀牌照，並非全面推動普及」。

陳鳳翔補充，香港監管機構以風險為本原則監管，今次爭議亦未影響到金融風險穩定，故傾向給予空間讓市場自行作出互動、回應，反而虛銀在另一方面應要思考開拓收入，例如推出理財服務。

陳鳳翔表示，香港推動普惠金融不及內地般高姿態。（龔嘉盛攝／資料圖片）

金管局發言人接受《香港01》查詢時，重申去年6月時的立場，指銀行與其他轉數快參與機構之間會就一些特別服務自行協商，例如透過轉數快設立eDDA進行跨行轉賬，並因應所需服務的複雜性、成本、風險及服務需求等因素釐定收費。該局不會亦不宜介入轉數快參與機構之間的商業協議以提供指引，或干預雙方擬定的收費水平。至於資金調撥方面，個人客戶除可透過eDDA進行跨行及電子錢包轉賬外，可選擇以即時轉賬方式進行。據悉，現時所有銀行及電子錢包營運商均不會就即時轉賬服務收取費用。