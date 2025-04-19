關稅戰谷起金價　專家警告短期恐已見頂　「高追」牢記三大關鍵！

關稅戰硝煙四起，經濟亂世人人自危，惟作為避險資產，黃金價格周內再破頂，衝破每盎司3300美元大關。金價自2024年初的約2000美元，已累漲約65%；年初至今，亦足升25%，一路高歌猛進。



真金不懼關稅戰火，大行也紛紛唱好，高盛年內三度上調金價預測，甚至稱極端情況下可望4500美元。不過，專家也敲響警鐘，明言金價短期已然見頂，且黃金投資有三大關鍵不可忽略，「高追」務必留意。



高盛年內三升目標價 摩通望4千關

股、債、匯市均震盪，獨金價逆流而上，大行齊齊看高一線。瑞銀將今年的黃金目標價，升至每盎司3,500美元；摩根大通則認為，金價的4,000美元大關，可能比預期更快到來。

高盛年內更第三次上調金價預測，至每盎司3,700美元，相當於調高400美元或12%。其認為，環球央行購入黃金的力度超預期，經濟衰退的擔憂下，也會推動ETF資金流入。甚至極端情況下，各國央行黃金需求，強勁至每月110噸；ETF持倉升至疫情水平時，可見4,500美元。

金價再破頂，升穿每盎司3300美元。（資料圖片）

盧楚仁：債市危機或告一段落 金價短期見頂

相較於大行的聲聲喝彩，獨立外匯商品分析師盧楚仁更為謹慎，稱金價上半年「暫時睇住3300先」，他明言，需結合環球資產價格走勢考慮。回想關稅殺到的「黑色星期一」，金價反而急跌，因為貿易戰同樣會拖累工業使用的金屬，可見銀價、銅價等一損俱損。

不過隨後美債沽壓沉重，出現「小債災」，方才凸顯黃金避險之功效，金價轉而急升。非單只金價，其實瑞郎、日圓等避險資產都有連帶的升勢。但時至今日，「美債危機好似解決咗，拋售都暫時結束，所以因為債市避險 ，推高的金價，你可以認為是告一段落。」

且他指出，此前市場擔心，環球主要國家會拋售美債，但目前似乎都「按兵不動」。周內美國財政部還披露，中國內地2月持有的美國國債，增加235億美元，且為連續第二個月增持；持倉總規模就有7843億美元，為近一年最高。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，上半年金價「暫時睇住3300先」。（資料圖片）

高追需待回調 留意前浪頂位置

因此論及投資，盧楚仁建議，手中有貨的投資者，可趁3250至3300美元的高位，及時獲利離場；但若想「高追」，他就坦言，交易空間不大，「好似冇咩水位」。

內地投資者多鐘情於黃金，時常排隊搶購，盧楚仁表示可以理解，較之於人民幣貶值的潛在衝擊，黃金更為「保值」，但此種行為是否足以使金價「長升長有」，他認為就未必，仍需視乎環球交易員操作。

既未必「長升長有」，就有逢低吸納機會，回望金價走勢，因關稅急跌之時，金價回落至2,950美元位置，正是前升浪的一個頂部位置。盧楚仁表示，以此為參考，則此前初步宣佈「對等關稅」時的3,167美元，就會成為回調的重要支持位，該位置若失守，再向下可見3020美元的支持，此類位置可考慮低吸。

至於投資方法，他也教路稱，如若投機炒作，可以選擇期貨或者CFD（黃金差價合約）；若不投機，則買入ETF，會勝於購買黃金類股份。因為ETF的走勢更貼近金價本身，如若金價急跌，恐金股跌幅會更大，投資者輸蝕更多。

盧楚仁提示稱，金價回調多以前浪頂位置為支持，可先留意每盎司3167美元價位。（資料圖片）

許長泰：央行買金趨勢持續 弱美元利好黃金

摩根資管亞太區首席市場策略師許長泰，同樣認可今年配置黃金的重要性，結合該行數據，目前環球的黃金需求中，有約40%來自飾金珠寶，25%來自投資，10%來自科技等產品製造需要，最後有25%來自各國央行及機構買入。

許長泰指，尤其是中國、俄羅斯以及其他新興市場的央行，過去幾年對黃金的需求持續上升，在當下動盪的環境中，相信此趨勢會持續。

此外，弱美元，以及市場預期的美聯儲減息動作將至，依據傳統規律，都對黃金價格有支持。許長泰預計，美元全年將呈下行勢，聯儲局或將於九月開啟減息，全年減息0.75厘，都將利好黃金走勢。

摩根資管許長泰指出，黃金投資「冇息收」，需要嚴格控制倉位。（資料圖片）

兩大弊端不可忽視 嚴控持倉佔比

但許長泰也提醒稱，黃金投資也有兩大弊端不可忽視，需要嚴格控制持倉佔比。首先，金價的波動趨較大，幾乎等同於新興市場的股票波動，需考慮風險。

另一邊廂，黃金「冇息收」，在現在的環境中，許長泰認為，資產組合起碼需可以產生4%至5%的現金流，但黃金可產生的現金流是0，如若倉位佔比過大，會影響投資組合內部的現金流。

且並非僅有黃金具避險功能，債券市場同樣吸引，他分析指，美債遭拋售的隱憂，未必成真，例如中國當下持有美國國債約7千億美元，佔比不超過10%，就算大舉拋售，相信也會有美國國內的投資者接貨，聯儲局亦可以重啟量化寬鬆應對，風險相對可控。

因此投資者可考慮增加債券避險，例如超短期債券的流動性，已堪比現金。此外，2年期或以下的政府債，以及投資級別債券，也均值博。