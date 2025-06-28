陸東專訪｜四字真言贈港股　三大因素支撐向上　惟要避開呢個板塊

港股下周一﹙30日﹚迎來半年結，如無「意外」，累升兩成，表現亮麗。細緻看，上半年受各種因素影響，包括AI熱潮、中美關稅風波、中東地緣政治等，恒生指數經歷高低波幅逾6000點，下半年走勢如何？資深分析師陸東接受《香港01》訪問表示，三大因素支撐港股，走勢將呈「大漲小回」，建議投資者擁抱新經濟股，避開重資產。



陸東指出今年下半年仍有三大支持港股上升的重要因素。（受訪者提供）

作為今年港股「大好友」，陸東在年初預計港股年內料可重返24000點，如今目標「提早」達成，對於下半年港股走勢，他用四字形容——「大漲小回」，並指出今年上半年港股已累積約4000點升幅，但仍有三大支持港股上升的重要因素。

三大因素支撐大市向上

陸東提出︰一、短期利息偏低導致資金成本下降，二、港股估值仍未算「貴」，市盈率約在11至12倍之間，顯示仍有上漲空間，三中國國策的支持將是港股下半年走勢的關鍵。

他指，內地推出消費品「以舊換新」、降息降準等一系列刺激經濟的政策，同時國家也支持香港的股市，例如放寬內地企業來港上市以及鞏固香港作為國際金融中心的地位，這些都有助於提振港股。

對於市場可能出現的調整，陸東認為，整體方向仍是向上，中間可能下調數百至一千點，雖然對於恒指沒有明確的目標，但看好未來會上升至歷史較高水平26000至27000點，不過他預期今年未必能達到此水平，但「肯定係向上」。

陸東認為，美國的關稅政策雖然會導致市場波動，但不會改變港股的整體上升方向。（視覺中國）

美股「老牛不死」 惟面臨調整期

不過，眾所周知，市場仍有重大的不確定因素——中美貿易戰，目前進入「休戰」階段，下半年會否對市場造成衝擊？陸東認為，美國的關稅政策雖然會導致市場波動，但不會改變港股的整體上升方向。

他分析指，現今美國對中國的需求多於中國對美國的需求，美國對中國製造產品依賴甚深，若中美貿易關係惡化，美國將會是受傷較深的一方。儘管中國也需要從美國購買飛機引擎、晶片等產品，但陸東認為中國已有代替品，「如果中美之間再度加徵關稅，造成貿易禁運局面，蝕底會係美國而非中國」，因此市場波動是短期影響，不會扭轉港股的上升趨勢。

陸東指出，雖然聯儲局未必完全配合減息，美國的確希望透過弱化美元增加其產品競爭力，將導致市場避開美元資產，轉而青睞A股、港股。

他直言美股目前「不健康」，靠Tesla（TSLA）等少數股票支撐起逾四萬點的道指，並形容美股為「老牛」，雖然「老牛」不會死，但面臨調整，預計美股在未來6至12個月內將出現「比較弱的調整」。長期而言，陸東認為，奉行保護主義的國家難以製造牛市，因此看不到美股有巨大的牛市空間。

陸東尤其看好港交所，認為其明顯受惠於新股上市和港股成交量大增。（資料圖片）

擁抱新經濟 續看好港交所

相較之下，陸東更加看好亞洲股市，特別是港股和A股，當投資者避開美元資產時，會尋找便宜的市場進行投資，而港股正是其中之一。

在投資組合配置方面，陸東表示，由於利率不穩定，債券方面只適宜投資短期債券，同時可持有較高比重的股票，陸東建議投資者關注中國的新經濟股，若騰訊（0700）股價回落至500元左右，阿里巴巴（9988）股價回落至約100元，其實並不算「貴」。此外，他提到剛派完紅股的比亞迪﹙1211﹚估值也不算高，但提醒投資者需留意其減價潮和內捲的問題。

對於香港本地股票，陸東尤其看好港交所（0388），認為其明顯受惠於新股上市和港股成交量大增。

陸東建議投資者避開地產股和銀行股。﹙資料圖片﹚

避開重資產

另一邊廂，陸東建議投資者避開地產股和銀行股。他解釋，目前一手樓宇持續減價，預期銀行壞賬問題在未來一兩年可能浮現，尤其商廈、商舖。因此，建議避開重資產類型的股票，將資金轉投新經濟股票和港交所等，以捕捉大市的上升潛力。

至於上半年熱炒的新消費股及穩定幣概念股，陸東認為，新消費股要留意內地政策，可繼續持有個股，但不應再入市，而穩定幣概念股只是炒作。