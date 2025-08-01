穩定幣終極三問3｜從貨幣戰爭到人幣國際化　穩定幣往何方發展？

儘管質疑不斷，加密資產浪潮未歇，「穩定幣」更從幣圈躍上國際金融中心舞台。隨著美國、新加坡等加快推進「穩定幣」的監管，香港也不甘落後。金管局今日（1日）正式實施《穩定幣條例》，官方口風亦一致「認可」，如財庫局局長許正宇強調「數字資產是大勢所趨」。



從立法競速到官方打「開口牌」，中美兩大經濟體正由傳統金融戰線打到加密資產世界，這場圍繞穩定幣的角力，實質上牽動著三大博弈：傳統金融體系與加密資產體系的碰撞、貨幣政策主導權與市場流動性的平衡，以至美元霸權與去美元化浪潮的對抗。《香港01》從哲學「終極三問」中找出監管與發展的答案——穩定幣有何特別？穩定幣從何燃起？穩定幣該往何方發展？



中美兩大經濟體正由傳統金融戰線打到加密資產世界，同時也是美元霸權與去美元化浪潮的對抗。（Reuters）

穩定幣終極三問3、穩定幣往何方發展？

穩定幣的監管仍然存在很多「問號」，但加密貨幣資產是大勢所趨，而在穩定幣世界中，由於美元佔據主導地位，對於穩定幣的各國交手，實際也是美元霸主與去美元化浪潮的對抗。

美國財長貝森特預計，穩定幣有可能成為美國國債（Treasuries）和短期票據（T-Bills）的主要買家之一，並認為這將有助於鞏固美元的全球霸權地位。不過，美國如意算盤能否輕易打響？

美元穩定幣「獨寵」短期國債

首先美國國債的需求，目前全球99%的穩定幣掛鉤美元或美元資產，​​遠超美元在現實世界的支付佔比（50%），毫無疑問美元已在虛擬資產世界佔據高地。這些美元穩定幣的儲備資產60%都是短期票據（T-Bills），即是短期國債，即使沒有穩定幣的存在，市場仍然有大量資金在買美國短債。再者「天才法案」本身也規定，穩定幣發行商只能購買93天以內的短期國債，並不能買長期國債。目的是作為穩定幣儲備，在需要時必須能隨時賣出創造流動性。

截至今年6月底，穩定幣USDT的儲備資產分佈。（資料來自發行商Tether）

因此穩定幣的確可以吸納部分短期國債，但對於美國長期國債的作用幾乎是零，而美國政府歸根到底是想刺激長期國債的需求，以減輕財政壓力。

由此可知，倘現有「玩法」無變，美國對於穩定幣的兩大期望，可能只能滿足後者——增強美元地位，畢竟與美元掛鉤的穩定幣，每一次流通及使用，就是為美元在加密資產世界增加話語權，同時將非美元流動性引導至美元。

復旦發展研究院金融研究中心主任孫立堅接受傳媒訪問時表示，美元穩定幣本質是美元在區塊鏈世界的代幣化投射，是美元霸權的「數位延伸」。對一般用戶而言，它是高效率的跨國支付工具；對國家而言，則是貨幣主權博弈的新戰場。

孫立堅表示，美元穩定幣本質是美元在區塊鏈世界的代幣化投射，是美元霸權的「數位延伸」。（資料圖片）

穩定幣三大應用場景 「跨境支付」潛力大

穩定幣升級至貨幣主權博弈，所言未必誇張。有份參與金管局穩定幣沙盒測試的安擬集團（Animoca Brands）總裁歐陽杞浚表示，內地政府一直對資產代幣化和區塊鏈技術持進取態度，但重點在維持香港金融中心地位的戰略考量，而非簡單的市場開放。

而作為國際金融中心的香港，正好在這特殊的戰場為國家出一分力，滙豐環球研究報告指，香港在穩定幣方面的經驗可作為試驗平台，讓內地監管機構了解這個生態系統如何影響經濟、金融市場、企業行為和消費者。香港的穩定幣也可讓內地企業有機會通過香港參與數碼生態系統，而不違反內地的資本管制。

為了贏得這場貨幣主權爭奪戰，關鍵是提高與本國貨幣掛鉤的穩定幣的使用率，參與是次金管局穩定幣沙盒測試的圓幣科技行政總裁劉宇認為，穩定幣的應用場景主要在三個方面：跨境支付、數字資產交易、代幣化資產。

穩定幣三大應用場景。（香港01製圖）

用穩定幣支付、結算，是香港金管局的「定調」，這個也較易理解。穩定幣可7天24小時運行，並實現即時結算。 傳統的SWIFT（環球銀行金融電訊協會）轉帳需要2至3個工作日，而穩定幣交易可在幾分鐘內完成。

新加坡同樣先推行「支付」功能，雖然新加坡尚未通過穩定幣立法，但有公司獲原則性批准，已發行新加坡元穩定幣XSGD和美元穩定幣XUSD。目前StraitsX與網約車平台Grab合作，連同Grab的商戶網絡共有3.5萬個商戶點，用戶可用XSGD為Grab錢包增值，並以穩定幣作支付，商戶可即時到帳。

由於穩定幣支付速度快、成本較低，將成為跨境匯款的一個強力替代方案。隨著技術不斷演進以及監管框架逐漸明朗化，未來它們可能在國際金融中扮演重要角色。財經事務及庫務局局長許正宇表示，穩定幣的其中一個主要場景是跨境、跨司法管轄區的支付，又指政府對與其他海外監管機構建立互認機制保持開放態度，之後會持續跟進。

許正宇表示，穩定幣的其中一個主要場景是跨境、跨司法管轄區的支付。（廖雁雄攝）

參與金管局「穩定幣沙盒」、京東集團（9618）旗下京東幣鏈表示是次主要應用場景是用於跨境貿易結算、供應鏈金融和零售支付等。集團首席經濟學家沈建光稱，以京東的跨國貿易為例，傳統支付方式與非洲交易需要4至5天，手續費達到7.7%，而使用穩定幣，資金僅需24秒即可到賬，交易成本也大幅節省。

數字資產交易限制多 代幣化資產尚未「恒常化」

數字資產交易方面，幣圈人士、香港程式交易研究中心總裁蔡嘉民不感樂觀，他認為，目前大部分使用者購買數字資產時，均會適用USDT及USDC，沒有太大誘因使用港元穩定幣，同時本港數字資產合約交易、去中心化金融（DeFi）暫時限制較多。

證監會在今年3月也提出，本港虛擬資產市場受監管的場所中可提供給投資者的產品和服務類型有所規限。目前，新代幣、保證金交易、衍生品、質押和借貸均不被允許。這限制了市場參與者能夠通過受監管的場所進行更複雜操作，導致產品供應缺乏多樣性，並局限了受監管平台的客戶的選擇。不過，證監會強調，持續探索合規和產品框架，以及結合傳統金融的可靠性與區塊鏈技術效能進行基礎建設升級。

證監會表示，本港虛擬資產市場受監管的場所中可提供給投資者的產品和服務類型有所規限。(蘇煒然攝)

至於證券及現實世界資產代幣化，本港​​仍處於初步階段，儘管證監會已認可首項可供香港散戶買賣的代幣化投資產品及首批三隻容許散戶投資的代幣化貨幣市場基金。

但目前只有代幣化債券即將步入「恒常化」。港府在2023年和2024年先後兩次以代幣化形式發行綠色債券，隨後在2025至26年度的《財政預算案》中宣布將代幣化債券發行恒常化，金管局目前正為第三次發行作準備。而現實世界資產代幣化，仍在沙盒試驗，尚未普及。

可見，三大應用場景中暫時只有「支付」較具實踐性，而其他應用場景仍有待進一步深化。

劉宇強調，三個場景並非孤立存在，而是相互促進，共同形成一個基於區塊鏈的全新支付和金融體系。例如，通過跨境支付獲得穩定幣的用戶，可能會進而投資代幣化金融產品，形成鏈上的資金循環。

劉宇表示，穩定幣三個場景並非孤立存在，而是相互促進，共同形成一個基於區塊鏈的全新支付和金融體系。

港為離岸人幣穩定幣提供法律基礎

綜上，本港虛擬資產發展「道阻且長」。金管局表示最快明年初才會發出首批穩定幣發行人牌照，要先嚴、走穩，再按實踐經驗適度放鬆。

圓幣科技、Animoca brands均表示，若成功獲牌，初期會發行港元穩定幣，同時憑藉自身網絡拓展市場。歐陽杞浚表示，Animoca brands與渣打銀行、香港電訊作為聯合體，可能首階段會吸引本身的客戶去購買或使用自家發行的穩定幣，可應用於原生Web3用途，及覆蓋零售等傳統金融用途。

歐陽杞浚表示，港元穩定幣能作為連接傳統港元資產與鏈上資產的橋樑，促進香港樓市、股市、債市等龐大港元資產的代幣化和國際化，讓全球用戶能更便捷地投資香港的鏈上資產。

歐陽杞浚表示，港元穩定幣能作為連接傳統港元資產與鏈上資產的橋樑。（資料圖片）

市場亦關注日後能否在港發行離岸人民幣穩定幣，事實上，香港作為最大的離岸人民幣業務中心，是一個適合的試點。截至今年4月，離岸人民幣存款總額約為1.8萬億元，其中本港相關存款餘額便有1萬億元，約佔離岸人民幣存款總額的58%。

港府官方近日首次在人民幣穩定幣議題上有具體及明確的說法，投資推廣署署長劉凱旋表示，《穩定幣條例》為離岸人民幣穩定幣的發行提供了法律基礎，如獲內地相關機構同意，則有助於構建獨立於 SWIFT 的人民幣跨境支付通道，推動人民幣國際化和跨境使用，增強中國在國際金融市場的影響力。

投資推廣署署長劉凱旋表示，《穩定幣條例》為離岸人民幣穩定幣的發行提供了法律基礎。（資料圖片）

然而，鑒於人民幣的資本管制，以及港元市場的規模和影響有限等因素，能否催生一個活躍的香港穩定幣市場，仍存在諸多挑戰。金管局表示，人民幣仍未完全自由兌換，穩定幣發行人要有周全計劃。

虛擬資產交易平台OSL首席商務官張英華接受媒體訪問時指出，從進出口貿易角度看，市場對人民幣穩定幣有巨大需求，但本港何時能發行人民幣穩定幣難於現時預測。