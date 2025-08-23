一鳴驚人首錄盈利　攻港電動車10萬有找　「零跑」怎變「領跑」?

談及電動車新勢力，「蔚小理」的名號早已未算陌生，而直至近日，零跑汽車（9863）首次實現半年度盈利，成為緊隨理想汽車（2015）之後的第二間，配合中國一汽入股的傳聞，市場恍然驚覺，這間名不見經傳的公司，已異軍突起。



公司股價一個月漲近兩成，周內破頂抽高至76.3元，市值突破千億，徹底由「零跑」變「領跑」，專家都直呼，相信後續破頂尚有動力。而細究零跑汽車殺出重圍的上位之路，秘訣竟是要做「車圈拼多多」。



連續5個月居新勢力銷量榜首 半年首次轉盈

零跑高調闖入市場視野，多得轉錄盈利這一指標性的表現。先從公司半年業績看來，期內錄得純利3303萬元（人民幣，下同)），首次實現淨利潤轉正，而去年同期尚且虧損22.1億元，可謂大幅收窄；總收入則飆升1.74倍，錄得242.5億元。

值得肯定的是，收入與利潤的揚眉吐氣，絕非空穴來風。翻查過去數月的交付表現，公司上半年，總交付量為22.1萬台，位居中國新勢力品牌銷量榜首。單計7月，則交付量同有50,129輛，連續5個月奪冠，也是今年來唯一月交付量破5萬的新勢力車企。

對比近來同樣放榜業績的小鵬（9868）與小米（1810），二者表現均都不俗，不過從交付量看，小鵬上半年汽車交付量為19.7萬輛，小米則只有15.7萬輛，均不及零跑。而公司亦關注海外市場，半年出口20,375輛，亦為新勢力中領跑者，尤以歐洲市場為多。

經營虧損仍錄8800萬 利息收入助險勝

不過需留意的是，儘管公司首盈利3303萬元，也非只靠賣車，收息收入也應計上一功。計算股東應佔溢利，需包括經營溢利以及其他收入，例如聯營、合營公司的利潤。而細看上述收入，公司其實上半年仍錄得經營虧損8,863萬元，距離經營盈利尚有距離。

幸而聯合營公司，亦有1122.3萬元的貢獻彌補。另有財務收入的1.1億元鼎立支持，不過該項收入也按年縮減42.1%，零跑解釋就明言，主要是由於利息收入減少。

據財報披露，上半年公司現金及現金等價物、受限制現金及銀行定期存款等，足有295.8億元，料產生1億元的利息收入，都份數正常，因而今次零跑的這一仗，仍算是分釐必爭的「險勝」。值得一提，公司手頭現金多，一如內地車企向供應商「找數」的做法，主要因為貿易應付款及其他應付款達到逾270億元。

儘管經營虧損大幅收窄，但仍有8863萬元，幸得財務收入及聯營公司收入貢獻。（財報截圖）

號稱「車圈拼多多」 兩款車攻港$10萬有找

在競爭殘酷的電動車市場，殺出一條血路，零跑的絕招，其實仍然是低價。內地常形容零跑為「車圈拼多多」、「半價理想」，意即同類型的產品，零跑汽車只需理想汽車約一半的價格，公司曾自行披露定位，將主打15至30萬元的市場。

翻查公司2022年遞交的招股文件，當時公司主要披露出4款產品，當中純電微型車T03最受歡迎。在遞表前一年，以3.6萬輛的交付成績，佔據公司賣車總量八成。再細看補貼後的售價，其實低至7.95萬至9.65萬元，遠不及對外宣稱的目標價，確乎是「草根起家」。

而近年來成為新王牌的C系列車，據去年年報，全系銷量已佔公司銷量的七成。當中，C10單月交付量最高超1.4萬輛，連同上述T03，於今年一併登陸本港並開設體驗中心。在寸土千金的本地市場，零跑仍然祭出了T03不足10萬港元，C10不足20萬港元的驚人起步價，足見拼低價的決心。

攻全域自主研發 惟研發開支不及小鵬同期一半

另值得留意的是，公司始終定位稱，是唯一全域自主研發的車企，包括研發智能駕駛、電驅系統乃至電池等，稱具備獨特的研發策略以及垂直整合的業務模式，簡化供應鏈。不過公司目前的研發開支，似乎與之定位就不甚匹配。

零跑今年上半年研發開支為18.9億元，對比同期放榜的新勢力車企小鵬，後者半年研發開支就有41.9億元，零跑甚至不及其一半，且已是在按年增長54.9%的基礎上。再向前追溯，則過往三年公司的研發開支，合計不過62.6億元，不及小鵬去年一年的64.6億元。

公司過去數年逐步縮窄虧損，見積極趨勢，惟研發開支仍遠不及同業。（年報截圖）

專家撐零跑續破頂有望 車股不可一視同仁

信誠證券聯席董事張智威表示，零跑的炒起並非偶然，若視乎此前數年的表現，是從全年蝕52億、42億、28億至直如今轉盈，市場可以見到逐步縮窄虧損的積極趨勢。且他強調，新能源車企「唔係間間都有錢賺的喔」，讚其已然算「數一數二」。

面對電動車企的競爭，若都採用減價策略，恐本就主打性價比的零跑，缺乏降價空間。張智威認為，此種顧慮固然存在，但內捲的情況是每間車企平等面對的，而視乎毛利，零跑今次有顯著進步，料控制成本得宜，甚至推測有AI加持，縮減人手成本，方有如此功效。

信誠證券聯席董事張智威讚零跑算「數一數二」，後市有望再破頂。（資料圖片）

從股價的技術走勢看，他同樣認為破頂的機會大。即便視乎支持位，其指出20天線的位置，近來始終企穩，相信對於以1個月為期，中線持有的投資者，可提供有效的參考，即將目前20天線對應的64.6元為支持位。

在車股板塊內部，張智威就強調，一定要逐隻計區分，例如近來獲創始人增持的小鵬，其就予以看好；小米汽車亦有望見盈利，不過公司業務眾多，就更適合短炒。而行業龍頭比亞迪（1211），他就期待較低，認為其增長應會放緩，恐股價會反覆向下。