鄭志明｜打理周大福創建17年　綜合型企業不滯後　棄港口拓金融

鄭氏家族第三代、鄭家純次子鄭志明早於2008年入職周大福創建（0659），「打理」這間綜合型企業已有17年，從摒棄港口業務，到深耕基建、發展金融，打造了不一樣的綜合型王國。



去年「坐正」的鄭志明，現任周大福創建執行董事兼集團聯席行政總裁，他接受《香港01》訪問時表示，集團會繼續加大基建、物流，同時發展金融領域。鄭志明強調長線投資、多元化佈局以及擁抱內地發展機遇三大方針，以不斷求變，適應時代發展。



鄭志明表示，周大福創建會繼續加大基建、物流，同時發展金融領域。（廖雁雄攝）

周大福創建合營公司中鐵聯集近日首次參展中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會），鄭志明也以中鐵聯集副董事長身份出席開幕禮，就中鐵聯集在「一帶一路」倡議的實踐和未來計劃，同與會者交流，同場還有NVIDIA創辦人黃仁勳等。

此外，已入股盈立證券母企的周大福創建最近又收購了財富管理公司晉羚65%股權，拓展財富管理領域，進一步拓展多元化投資方案。鄭志明麾下的周大福創建一連串舉措可謂是「動作」多多。

周大福創建旗下首參與「鏈博會」，鄭志明與黃仁勳隔空同場。（周大福創建提供）

基建物流深耕內地市場 數據中心與倉儲成新焦點

基建物流是周大福創建的根基，鄭志明表示，周大福企業早在2009年便開始投資中鐵聯集，佔股36%，並已建成13個中心站，形成龐大的物流網絡。公司作為「一帶一路」倡議中首批相關企業之一，能夠參與國家大型基建政策是榮幸，而中國擁有龐大的製造業資源和加工鏈，物流環節至關重要，「無論海運、陸路或鐵路，都係推動全球貿易發展的關鍵。」

鄭志明認為，物流鏈需多元化，會增加鐵路投資，集團將以中鐵聯集為基礎，物色更多鐵路相關投資機會，可能與現有股東或其他合作伙伴共同推進。

隨著時代變遷，周大福創建的投資策略在不斷調整。（廖雁雄攝）

隨著時代變遷，周大福創建的投資策略也在不斷調整。鄭志明坦言，傳統基建如污水處理、電廠、高速公路等領域仍在投資範圍內，但必須順應「數據主導的世界」進行改革，「唔係話要超前部署，但唔可以滯後。」

現時周大福創建加強了內地投資，組建了數據中心團隊，並加大在消費領域的布局，例如倉儲設施。他解釋，中國作為全球最大的消費市場，消費市場規模將持續壯大，「無論高端、中端或低端消費如何內部轉移，無論線上還是線下銷售，貨物都需要倉庫存儲。」

對於地緣政治的複雜性，鄭志明認為貿易仍是必需品，長線投資可實驗最大價值。他表示，香港在數據中心和物流方面具有潛力，但成本較高，公司會綜合考慮香港、內地及海外的投資機會。

周大福創建最新收購了財富管理公司晉羚65%股權，拓展金融領域。（圖中為鄭志明，周大福創建提供）

金融領域完成佈局 周企系內合作「雙向」

周大福創建作為一間綜合型企業，除了基建、物流，還通過收購項目進軍金融領域，包括2019年收購富通保險（現稱「周大福人壽」），最新收購了財富管理公司晉羚65%股權。鄭志明指出，目前已具備保險、證券交易、投行和財富管理等條件，完成了基本佈局。

他解釋，周創的獨特優勢是作為周大福企業系內一員，有龐大的產業生態圈，「我哋有周大福珠寶、港怡醫院、啟德體育園、Rosewood酒店、教育等資源。我唔只幫你（客戶）賺錢，仲可以提供其他體驗，咁係咪大大提升了我哋嘅價值？」

被問及會集中何領域合作，鄭志明直言「全部都做」，會視乎客戶需求，提供多元化體驗，而非僅限於單一的金融服務，「要與時並進，跟住客戶需求去變。」

鄭志明強調，周創與周企的協同效應是雙向的，「冇話邊個benefit（受惠）邊個，只要做多啲生意就得，就係咁簡單」，但他也承認，集團板塊和資源整合需要時間，且金融業高度依賴人才，將著重於壯大人手，尋找合適的人才，並考慮將不同的項目進行「中心化」整合，在周大福品牌下統一運作。

鄭志明表示，周創的獨特優勢是作為周大福企業系內一員，有龐大的產業生態圈。（廖雁雄攝）

未來投資不排除新領域 「做生意一定要睇回報」

鄭志明表示，周大福創建在過去兩三年業務板塊已有所轉變，摒棄了港口業務，未來將繼續專注於數據中心、物流和金融三大板塊的發展，但不排除因應機遇涉及其他領域。

不過，他笑稱，對於一些新領域，例如AI是「一頭霧水」，投資的可能性較小，而且不會作為主營業務，「始終做生意，你唔可以乜嘢都做。你要做自己擅長同識嘅，我唔會去做一啲我唔識嘅嘢，或者將來根本無法去理解嘅嘢。」

對於周大福創建未來的投資方向，鄭志明指，「做生意一定要睇回報，當然高回報就高風險」，所以要與公司策略及長遠發展契合，強調會保持對市場機遇的敏感度。