家族現金牛　周創與新世界劃界線　鄭志明︰財務獨立、未涉地產

新世界發展（0017）債務問題引發市場關注控股股東周大福企業的動向，儘管注資傳聞被澄清，同系公司周大福創建手握186億現金的財務實力仍成為焦點。作為鄭氏家族一員、周大福創建執行董事兼集團聯席行政總裁鄭志明在接受《香港01》訪問時，強調公司「管理、資金配置獨立」，且從未涉足地產領域，似乎想與新世界劃界線，令投資者安心。



但他同時透露，家族內部「實有傾過」相關議題，並直言地產業未來需緊盯利率走勢，而香港要持續發展，必須擁抱內地政策，「如果只靠自己，肯定唔夠！」



鄭志明表示，周創會保持獨立運作，未有其他考量。（廖雁雄攝）

向新世界注資？ 周大福創建：財務獨立、未有其他考量

新世界發展債務問題仍未完全解決，傳控股股東周大福企業考慮注資紓困，雖然新世界其後澄清指未收到注資方案。不過，周企的資金調動仍然受到市場的關注，作為新世界同系公司周大福創建（0659）現金流相當充足，截至去年年底現金及銀行結存有186億元。

被問及會否向新世界伸出援手或與其合作，周大福創建執行董事兼集團聯席行政總裁鄭志明強調，公司會保持獨立運作，「管理、資金配置都比較獨立」，而且財務狀況健康，資金充足，足以支持未來發展，未有其他考量，「我哋從未涉足地產，專注於自己領域」。

不過，鄭志明坦言自己家族內部有談及新世界相關問題，「實有傾過，因（兩間企業）主席都係（鄭家純），成日同主席傾」，而他個人認為地產行業對利率敏感，需關注息口走向。

鄭志明認為，香港經濟會穩步上揚，但需要擁抱內地政策。（資料圖片）

評香港前景：「如果只靠自己，肯定唔夠」

如今，周大福企業旗下品牌遍佈全港，鄭氏家族憑藉房地產及其他多個領域建立了商業帝國，是香港經濟發展的重要推動力之一。作為鄭家一員，鄭志明如何看待香港前景？

最近周大福創建收購了財富管理公司晉羚65%股權，拓展金融領域。鄭志明看好香港金融業，認為其仍然蓬勃，而香港經濟更會穩步上揚，但需要擁抱內地政策，與內地不同產業更多接軌，擴闊眼界，在大灣區乃至全國範圍內進行合作。

他強調開放平台和產業互通的重要性，「如果只靠自己，肯定唔夠」，香港擁有獨特優勢，只要能夠充分發揮聯通內地與國際的橋樑作用，同時不斷學習，就能找到發展機遇。