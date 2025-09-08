鄭志明｜承擔更多家族生意？　Never say never　曝純官管治格言

在華人商業社會中，家族企業的「接班」永遠是最引人入勝的篇章。作為鄭氏家族第三代、新世界發展主席鄭家純﹙純官﹚的次子，鄭志明的每一步動向，難免被外界以「接班人」的視角仔細檢視。自2008年加入周大福創建（0659）至今十七年，他並非單純守成，而是親手推動一場轉型，從摒棄港口業務，到深耕基建、發展金融，打造了不一樣的綜合型王國。



去年「坐正」的鄭志明，現任周大福創建執行董事兼集團聯席行政總裁，他向《香港01》分享了個人管治理念，強調「黑白分明」的企業文化與持續學習的重要性，為企業接班人這道課題，提供了了一份獨特的註解。



鄭志明分享了鄭家的管治理念，強調「黑白分明」的企業文化與持續學習的重要性。（廖雁雄攝）

管治方針黑白分明 稱公司員工非常忠誠

鄭志明用「黑白分明」概括其管治方針，並給予員工足夠的自由和信任去發揮專長，「我哋對員工有明確目標或KPI（績效指標），但同時要俾足夠自由度等佢哋發揮。請一個人入嚟但框死佢，冇意義。」

他特別強調「Delegation」（授權）的重要性，「我哋分配責任、角色，同時給予充分信任。唔係單純放權，而係賦予相應責任。」鄭志明自豪地表示，公司很多員工非常忠誠，長期服務員工眾多，「企業文化就係尊重下屬、員工，無論其職位高低。」

鄭志明表示，企業管治理念源自其父親鄭家純的教誨。（圖左為鄭家純，張浩維攝）

源自父親教誨 「唔好管死所有嘢」

這種理念源自其父親鄭家純的教誨，「佢成日都同我講，唔好管死所有嘢」，鄭志明稱，需要在過程中取得平衡，設定框架但不束縛，給予機會但不縱容。

他比喻道，管理者需要設定適當的「框框」，「太細唔得，太大都唔得。幾時管、幾時唔管，呢樣好關鍵。」與此同時，企業也要給予員工合理的試錯空間，「唔可能俾無限次犯錯機會，但只俾一次機會都唔合理。」

管治綜合型企業 眼界要闊

企業發展除了父親的教導，現年42歲的鄭志明，其個人成長同樣豐富。從早年在投行分析和黃等綜合企業，到如今管理跨越多個產業的周大福創建，他認為關鍵在於「眼界要闊」和「持續學習」，「如果你淨系睇死一個產業，你唔會搵到好多機遇，做生意要有格局。」

對於周大福創建的發展方向，鄭志明坦言自己比較「現實」，只要能賺錢的生意他都喜歡。（廖雁雄攝）

談及在投行的經歷，鄭志明表示，當時掌握了「Bottom-up」（基層數據分析做起的方法），從公司底盤看起，評估其價值，再逐步上升到產業和經濟層面，這種訓練對日後很有幫助。

而後來周大福企業多元化的產業佈局，更讓他在不同領域都能有所涉獵，如同「百科全書」般積累知識，雖然不是專家，但對各行各業都有所認知。

對於周大福創建的發展方向，鄭志明坦言自己比較「現實」，只要能賺錢的生意他都喜歡。不過投資決策不僅視乎回報，更要符合公司策略和長遠發展方向，並對高回報伴隨高風險有清醒的認知，又笑稱「做生意都要睇緣分」，機遇相當重要。

對於未來是否會承擔更多家族生意的角色，鄭志明則保持開放態度。（廖雁雄攝）

承擔更多家族生意？ 「Never say never」

在鄭志明的管治下，周大福創建市值已達到逾300億元，不過仍遜於母企周大福企業龐大的商業王國。外界看來，鄭家的接班人似乎還未「一錘定音」，對於未來是否會承擔更多家族生意的角色，鄭志明則保持開放態度。

他直言：「其實我哋冇話唔可以嘅，我覺得做人就係要睇多啲唔同嘅嘢、多啲學習，比自己多啲機會同認知，而家我喺呢個位置裡面，其實都唔少嘢做，但Never say never（永不說永不）。」