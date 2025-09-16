聖安娜撈過界賣兩餸飯　揭背後求生盤算！｜財經解密

疫後兩餸飯市場迅速崛起，目前全港已有超過六百間兩餸飯店。近日連鎖餅店聖安娜也「撈過界」，於太子新分店首次推出「兩餸飯」試水溫。



攻兩餸飯市場 大走「韓風」

聖安娜的兩餸飯有別於傳統中式餸菜，主打「韓風」路線，針對年輕人與口味多元化的需求。定價方面則原價為68元，新張期間優惠價50元。店內設有約10個座位，顯示該店已取得普通食肆牌照（俗稱「大牌」）。

該新店位於太子協成行太子中心地下C號，面積約1368平方呎。聖安娜以月租約7萬元承租，每呎租金約51元，與此前租金水平相若。值得一提的是，該舖位過去由已全線結業的「大班麵包西餅」承租長達十六年。傳統麵包餅店進軍兩餸飯市場，折射出香港零售業在面對市場環境變化時積極求變、拓展新商機的現實寫照。

「主業」難撈 主動出擊

從聖安娜母企—利亞零售（0831）最新的中期業績報告中可見，集團的營業額按年下跌4.6%；主打的餅屋業務更下跌了5.2%。集團表示，因消費市道疲弱加上競爭激烈。還有一個很關鍵的原因，就是「縮減」。事實上，聖安娜在香港、澳門及廣州的門店在一年之內，由148「縮」到只剩127間，即有21間門店結業，數量不少。

值得留意，聖安娜在香港分店於2020年疫情期間，曾經逆市擴張。由原本84間開到2023年底的120間。可惜集團看錯市場，香港復常之後市道不如預期，結果要急忙「縮舖」止血，現在只剩110間。更慘的是，利亞零售在年初已經發出盈利警告。

不過聖安娜並非完全沒有亮點，公司在幾年前已經開啟B2B（企業對企業）批發業務，將西餅麵包賣給OK便利店、百佳、AEON等商店。這部分生意可以說是成為了集團的支柱。集團表示，「企業對企業」業務持續有增長勢頭並且正不斷地吸納新客戶。只不過，批發生意的利潤率始終低過零售，終究還是救不了整盤生意。

所以聖安娜這次「撈過界」賣兩餸飯不算意料之外。與其坐以待斃，不如主動出擊、迎合市場「慳錢」的大趨勢，開拓新的財路。與其說是「不務正業」，倒不如說是一個積極求變的訊號。

說到變，其實在去年原本叫「君蘭餅店」的君蘭麵包廠，在銅鑼灣也推出兩餸飯。他們就主打傳統中式餸菜。到了年底，還進駐旺角朗豪坊，開了「君蘭冰室」做外賣兩餸飯。值得一提，君蘭麵包廠銅鑼灣分店位於東角道怡安大廈地下6至8號舖。業主是「大劉」劉鑾雄的太太「甘比」（陳凱韻）。據說該舖位在去年年初以16.5萬月租租出，租金比起高峰期已經便宜了七成。

昔日「嫁豪門」 今日戰飯盒

談到聖安娜，不妨一同回顧這家老字號的歷史。其第一間門店於1972年在跑馬地開業，由三位創辦人共同成立。而說到聖安娜餅店最具標誌性的產品，則非其橢圓形蛋撻莫屬。

翻查報導，聖安娜於1986年只有8間分店，數目遠少於美心的65間和超群的43間。不過當時聖安娜已經肯花本錢做宣傳，還請了羅慧娟拍電視廣告。到了1991年，三位老闆將公司八成股份賣給了日本的八佰伴飲食。怎料到了1997年，八佰伴集團突然破產倒閉，還引發一場震驚全港的「搶餅潮」。很多客人怕聖安娜跟著倒閉，就衝去門市搶著用餅卡換西餅。隨後有管理層帶領收購回公司，並改名為「香港飲食」。到2000年聖安娜分拆上市，最終在2007年被經營OK便利店的利亞零售，以6億元收購並將其私有化。

據聞利亞零售當年看中的，是聖安娜強勁的現金流和品牌的協同效應。但十幾年後的今天，市場已經翻天覆地。隨著北上消費和消費降級成為主流，這間被收歸旗下的老字號，從昔日獨立經營，到「嫁入豪門」，再到如今不得不再次尋求轉型，甚至投身平民兩餸飯市場「搶客」。

餅店賣飯 是出路還是困局？

然而，兩餸飯市場真的如此容易進入嗎？除了傳統餅店，如今連 Café 和酒店也紛紛加入戰局。全港兩餸飯店已超過600間，有部分店舖因經營不善而結業。顯而易見，市場已明顯飽和。

那麼，為何仍有企業選擇此時湧入？究其原因，是整個市場已陷入「內卷」——當人人都在做、你不做，恐怕連生存都變得困難。而聖安娜的策略清晰明確：避免與主打平價的兩餸飯店正面競爭，轉而以較高定價、韓式菜系、堂食環境和年輕客群為目標，嘗試走優質路線，殺出一條血路。

此外，還有一個相當實際的考量：餅店通常在早上和下午時段客流較多，晚上則明顯減少。利用現有的舖位空間和人手，在店內劃分區域兼營兩餸飯，可實現「一舖兩用」有效開拓新收入來源。

到這裡或許你會好奇，難道這些麵包店、餅店不需要另外申請牌照，就可以賣兩餸飯？這裡就涉及到食物牌照的關鍵差異。普遍人會以為像聖安娜、君蘭這類餅店，持有的都是「烘製麵包餅食店牌照」（即「烘焙牌」），但事實上，許多大型連鎖餅店其實領取的是「食物製造廠牌照」，俗稱「外賣牌」。

分別在於，「外賣牌」雖然可以製作麵包，但不可在店內揉製麵團。若店舖需要即場揉麵粉團，就必須申請「烘焙牌」。事關揉麵過程可能產生粉塵，一旦接觸火源，即有爆炸風險，因此相關安全規格與裝修要求都更嚴格。而大多數連鎖餅店的分店，使用的都是「外賣牌」。顧名思義，這類牌照允許它們進行外賣及食品加工，也因此無需額外申請便可兼售兩餸飯。對它們而言，這幾乎是「零成本開新線」——既能開拓新收入來源，每個售出的飯盒可以成為艱難市況中的實際幫補，甚至可說是助企業「續命」的策略。

不過話說回來，不論是 Café 還是餅店，本身都已建立鮮明的品牌形象。突然兼賣兩餸飯，確實可能讓消費者感到混淆，甚至產生「不務正業」的觀感，反而削弱對核心產品的信心。因此，如何在新業務與品牌定位之間取得平衡，無疑是一門關鍵學問。