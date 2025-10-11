高市交易惹日圓暴瀉　專家料短期失5算　想唱Yen須留意呢個日子！

日本政壇風雲變幻，高市早苗日前當選自民黨黨魁，市場憧憬其問鼎該國首位女首相，掀動「高市交易」。日股狂飆，日圓暴瀉，資本市場波動，於投資者而言，雖不明朗，但於素來喜愛遊日的港人，似乎亦不失為唱錢好時機，可為年底假期「返鄉下」超前準備。



「高市交易」的風潮下，日圓跌至近8個月低位，至約152.7兌一美元。以港元計，則每百日圓兌港元跌至5.1算邊緣。專家分析認為，三大原因作用下，日圓跌勢恐未止，建議投資者不必急於近期入市，而需先留意下周一個最為關鍵的日子。



高市早苗Sanae Takaichi當選自民黨黨魁，勢成該國首位女首相。（資料圖片）

高市登場三大原因疊加 日圓急挫

日圓跌跌不休，光大證券國際環球市場及外滙策略師湯麗鴻指出，今次暴跌的主要原因，仍源自高市早苗與日本前首相安倍晉三，密切的私交與一脈相承的經濟學理念。「安倍經濟學」的主要觀點，就包括採取寬鬆的貨幣政策，因此市場預期，高市登場後，日本或放緩加息步伐。

另一邊廂，在通脹方面，東京9月剔除新鮮食品後的核心通脹，按年上升2.5%，雖然高於目標的2%，其實仍低於市場預期的2.8%。湯麗鴻表示，日本通脹上漲的空間有限，故而也未必需要以加息的方式，遏制通脹。

從息口與貨幣的基本關係看來，一般加息可減少貨幣供應，令貨幣增值，因此當市場預期日本加息步伐放緩，也就預示了日圓的應聲急挫。

另外結合政治因素，日本過去5年之中更換了4任首相，政局可謂動蕩，曾被寄予改革厚望的「孤狼」石破茂上台僅一年，也慘淡離場。故而撇除經濟政策，僅出於對日本政壇的隱憂，日圓匯價也未被過分看好。

光大證券國際環球市場及外滙策略師湯麗鴻指出，日本政局波動，亦是匯價的不利因素。（資料圖片）

美國減息或可提供支持 惟套利交易有望捲土重來

湯麗鴻認為，今年第四季，日圓有機會反彈，因為市場預計美國年底將繼續減息，美匯指數在101的位置仍面臨不小阻力，因此美元的走弱可以為日圓提供支持。

不過日圓的整體走勢仍未算強勢，其預計，日圓兌美元有望短暫觸及154.4至154.8位置。以港元計，則勉強守住5算大關。且她指出，日圓弱勢或會刺激套利交易，再出江湖。屆時投資者借出較平的日圓，買入其他高息的資產，例如澳元等。

因此其認為，交易角度而言，走弱趨勢下，當前並非入手日圓的好時機，但若出於旅行等自用途徑，亦可算有所儲備，未嘗不算吸引。

美元的走弱可為日圓提供部分支持。（資料圖片）

留意臨時國會選舉日 Yen短期恐失5算

獨立外匯商品分析師盧楚仁則提醒，下周一（15日）會是非常關鍵的時間節點，屆時將舉行臨時國會，以確認高市早苗的拜相。他相信從當下至15日，日圓仍將下挫，兌美元最低可見160，相當於兌港元將失守5算，落至4.9算水平。

而15日當日，則大概率會因為高市的正式確認當選，結束市場的炒作風氣，令高市交易告一段落，日圓可短暫回升。不過近期日媒消息亦傳出，由於協商遇到困難，正評估延後召集臨時國會，或將於20至21日才召開。

盧楚仁指出，160的支持位關口對日圓而言非常重要。（資料圖片）

短期淡倉勢勁不宜入市 唱錢宜待落至5算邊緣

但對於後續的走勢，盧楚仁明言，需視乎高市的政綱如何。他認為，高市未必似市場預期的「鴿派」，儘管其擁護安倍的政策，但安倍當時是為應對通縮，距今已時隔多年，通縮轉為通脹，如若高市在勝利宣言中傾向鷹派，不排除日圓可升至150水平。

反之同理，若高市仍堅定秉持安倍的立場施政，則日圓將在當日的短暫回升後，繼續急轉直下。他也坦言，160關口對日圓而言非常重要，一旦失守，下一個支持位便是180，恐無險可守。

總體而言，盧楚仁也認為，短期的淡倉勢頭猛烈，現在並不適合儲備日圓。即便是想要遊日的旅客，想要未雨綢繆，也建議在日圓兌美元失守155時，相當於兌港元落至5算邊緣才入手，方較為穩陣。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，即便是遊日唱錢，也建議在日圓兌美元失守155時才入手。（資料圖片）

日本專家：日圓貶值最大受害者為政府 不排除出手干預

不過，正所謂物極必反，日本央行前官員門間一夫表示，市場對日圓的看淡情緒日益升温，這反而可能促使央行在月底宣佈加息。門間一夫指出，政府是日圓貶值最大受害者，因為會通過推高進口成本加劇通脹，進而損害執政黨的支持率。

三井住友銀行首席外匯策略師兼財資研究部門主管的鈴木浩史也指出，若日圓兌1美元匯率向160關口逼近，可能會成為美日貿易關係中的爭議焦點，不排除政府將出手干預匯市。