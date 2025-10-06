高市早苗任自民黨總裁　日股再破頂　野村﹕高市交易或較預期短暫

日本自民黨於上周六（4日）舉行總裁選舉，熱門之一的高市早苗當選。隨著高市早苗出任自民黨總裁，有機會成為日本第一女首相。選舉結果公布後，市場人士相當受落，日本股市在今日（6日）早段升超過2,000點，最新報47825點，升2,055點。至於日圓兌美元跌下挫，日圓兌每美元最新報149.83。



據《彭博》引述野村證券首席策略師Naka Matsuzawa表示，市場對高市早苗在選舉中獲勝的反應，包括股市上漲、短期日本國債走強、長端承壓以及日圓走弱可能會比許多人預期更溫和，且持續時間不會長。

圖為2025年10月4日，高市早苗在自民黨總裁選舉中發表講話。（Reuters）

會否控通脹為優先需留意

Naka Matsuzawa在報告中寫道，高市政府在黨內外的政治根基都將較為脆弱，推行再通脹政策的空間有限。至於高市早苗是否理解為了將控制通脹置於優先地位，抑制日圓貶值或支持日本央行加息至關重要，需要有待觀察。

報告指，一個關鍵問題在於，高市早苗能在多大程度上闡明政策與結構性改革的具體方案，這在安倍經濟學時期從未完全做到。

日本股市今日早段升逾2000點。（圖片資料）

大行唱好本周日股表現

摩根士丹利三菱日聯證券策略師在報告中表示，隨著高市早苗勝出自民黨總裁選舉，日本股市本周初有望大幅上漲。

該行策略師指出﹕「我們預計她積極的財政立場將提振市場信心，從而帶來股市的正面反應。」

策略師指出，在高市早苗勝選後，日本國內股市可能出現向成長股的輪動。

2025年8月18日，東京市中心區的住宅與商業建築群。（Getty）

岡三證券經濟學家Ko Nakayama表示，日本執政黨新黨魁高市早苗提出「政府必須對貨幣政策負責」的言論，可能意味著她不會容忍未經其同意的加息。

Ko Nakayama指出﹕「從金融和經濟硬資料來看，10月加息幾乎完全有理有據。但最大的障礙在於政治因素。」

他又指出﹕「不能排除日本央行如今加息的難度比以往更大的可能性。」