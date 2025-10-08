日央行前官員﹕若看淡日圓氣氛升溫　或促央行月底加息

高市早苗於上周六（4日）當選新任自民黨總裁，有機會成為下任日本首相，亦成為當地首位拜相的女性。由於高市早苗偏好鴿派貨幣政策，當選後日圓明顯轉弱，兌1美元失守150水平。不過日本央行前官員門間一夫表示，市場對日圓的看淡情緒日益升温，這反而可能促使央行在月底宣佈加息。



門間一夫指出，雖然長植田和男因擔憂美國經濟前景，對過快加息持謹慎態度，但如果日圓持續貶值，這種觀點可能會發生改變，同時指出政府是日圓貶值最大受害者。由於日圓貶值，會通過推高進口成本加劇通脹，進而損害執政黨的支持率，並且補充說若日圓貶值速度加快，高市早苗或許會同意盡快加息。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

日圓過度貶值或引發美日經貿爭議

市場人士亦關注日圓過於弱勢，會否引發美國不滿。三井住友銀行首席外匯策略師兼財資研究部門主管的鈴木浩史指出，隨着高市早苗自民黨總裁，當前「高市交易」初期呈現的日圓貶值趨勢，持續時間恐難超過一個月左右。

鈴木浩史表示，在當前節點「高市交易」帶來的影響被認為是暫時的。不過他亦提到，若日圓貶值態勢持續、日圓兌1美元匯率向160關口逼近，這一問題可能會成為美日貿易關係中的爭議焦點。他進一步補充稱，若日圓貶值速度加快，且美元對日圓匯率在一至兩周內接近160，市場將更傾向於認為日本政府可能出手干預匯市。