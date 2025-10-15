年過半百All in！　擊退十對手重啟ESPRIT　時裝界達人決戰銅鑼灣

還記得衣櫃裡那件印著ESPRIT標誌的衫嗎？曾幾何時，ESPRIT是香港時尚的代名詞，承載著一代人的青春記憶。然而，它在2020年黯然離場，從我們的視線中消失。就在大家以為經典已逝之時，ESPRIT竟強勢回歸！



背後推手，並非跨國巨擘，而是本地時裝界OG（元老）——另一時裝品牌2%創辦人陳維明。他為何在55歲之齡，許多人開始思考退休之時，反而押上全身積蓄，進行這場「最後一戰」？在韓國品牌雄踞銅鑼灣的今天，他又如何敢斷言將在四個月內回本？這不只是一盤生意，更是一場關於香港情懷與商業的博弈。



陳維明取得ESPRIT香港獨家經營權，將ESPRIT帶回銅鑼灣。（黃寶瑩攝）

昔日潮牌ESPRIT，在2020年全面撤出亞洲市場後，近日宣佈強勢回歸，頭炮是在銅鑼灣和尖沙咀開設兩家旗艦店。

歷經五年，即將重啟，全靠一位「有心人」，他就是陳維明──時裝品牌2%創辦人，押上七位數積蓄「All in」，經過18個月的磨合，終於取得ESPRIT香港獨家經營權，將ESPRIT帶回銅鑼灣。

ESPRIT頭炮是在銅鑼灣和尖沙咀開設兩家旗艦店。（黃寶瑩攝）

55歲最後一戰 望打破港時裝界「悶局」

陳維明站在近萬呎的工作室兼辦公室裡，指尖撫過一一件件印著ESPRIT的新品，問記者：「你覺唔覺得香港而家好悶？」

不待記者回答，陳維明笑稱：「我有啲錢，又唔系好有錢咁，今年55歲，呢鋪係最後一戰！」他指出本土時裝困局，銅鑼灣街頭充斥韓國品牌，卻找不到代表香港的服裝品牌，「通關後銅鑼灣最好賣都係韓國Matin Kim、emis等，點解香港冇自己品牌？」

他想用最後這段職業生涯，證明香港品牌仍然有它的價值。雖然ESPRIT並非在香港「出世」，但在1983年由林青霞的丈夫邢李㷧引入香港，紅極一時，承載著香港人80、90年代的集體記憶，算得上是香港品牌。

陳維明指出本土時裝困局，銅鑼灣街頭充斥韓國品牌，卻找不到代表香港的服裝品牌。（黃寶瑩攝）

爆思捷環球拒「貼標貨」 寧放棄4億元

對於某些大眾認知的香港服飾品牌，陳維明認為，只能稱得上是「成衣店」，並非時裝品牌，「我哋行內叫『貼標』，即係買啲平貨返嚟，貼上logo就賣，真正的時裝品牌不應該是單純的服裝零售商。」

他的想法與ESPRIT母企思捷環球﹙0330﹚的理念不謀而合，思捷環球去年曾考慮以約3.8億元出售ESPRIT在大中華區的商標使用權，但最終未有成事。陳維明尤其欣賞思捷環球維護品牌的決心，並透露︰「當時佢哋覺得做貼標貨， 品牌會死......老闆真係好大氣，4億都唔要，話撤出就撤出，一件貨都冇留！」

ESPRIT在2020年黯然退出本港市場，成為許多人心中的時代記憶。（余俊亮攝）

毛遂自薦擊退十家對手 萬呎總部見證重生

「但ESPRIT先係香港第一品牌！佢（思捷環球）曾經係恒指成份股，張國榮、梅艷芳都著過，點可以咁消失？」 陳維明形容ESPRIT是他的童年夢想，「我哋嗰個年代，做Sales都係好型，林海峰都做過ESPRIT員工。」

因此當陳維明得悉思捷環球有意以輕資產形式重啟品牌時，他主動出擊：「我毛遂自薦，直接搵高層，佢哋全部唔識我，但睇到我個Portfolio（履歷）。」陳維明畢業於理大時裝設計系，求學時期已從事服裝批發工作，畢業後創立了時裝品牌「2%」，全盛時期曾擁逾300家分店，在行業打拼逾30年，可謂是行內OG（「元老」）。

為證實力，他在未簽約前就完成了三套完整方案，從設計到店舖概念一應俱全，歷經一年半時間終打動對方，並簽下為期5年的香港獨家經營權，「有10個競爭者同時爭呢個經營權，有啲仲係上市公司，直至今年7月我先正式接手品牌。」更難得的是，思捷環球將近萬呎原總部空間以優惠價租予他，展現支持決心。

陳維明形容ESPRIT是他的童年夢想，毛遂自薦取得香港獨家經營權。（黃寶瑩攝）

凡事一手包辦 揚言「香港冇人做到」

當外界看衰香港零售業時，早已「上岸」的陳維明豪賭一鋪，投入七位數積蓄，直言「All in」，「有人問我『萬一5年後，呢個經營權唔再係你手，點算？』我答佢『根本都冇其他人識做』，如果今次連我哋都做唔起，香港應該冇人做到。」他揚言，能在四個月內回本。

時而自信，時而焦慮，可能這就是創業者的心態。陳維明笑稱，現時偶爾會失眠，但也深知沒有其他退路了。幸好，市場反應出乎意料，ESPRIT未開幕已獲數個財團投資邀約。陳維明透露，目前有財團接洽，未來有可能以合營公司經營，發展亞洲市場。

陳維明的4人團隊，在銅鑼灣試圖喚醒沉睡的香港時裝記憶。（黃寶瑩攝）

問他為何在零售寒冬搏盡，陳維明輕拍心口：「香港需要多個選擇，唔使成日著U記嘛！」正所謂危中有機，商舖租金下降也是ESPRIT重返銅鑼灣的原因之一，陳維明指銅鑼灣京⼠頓街4400呎新店租金較高峰期少一半。

從7月正式簽約到新店11月1日開幕，僅僅四個月時間，陳維明要完成業界認為不可能的任務：「logo、平面、室內設計、市場推廣，我哋一手包辦。」陳維明的4人團隊，在銅鑼灣試圖喚醒沉睡的香港時裝記憶，這場情懷與商業的博弈，將在下月見真章。