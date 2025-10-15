ESPRIT重生一條褲賣千二蚊　時裝元老打救昔日潮牌　克服兩大憂慮

昔日潮牌ESPRIT，在2020年黯然退出本港市場，成為許多人心中的時代記憶。然而，五年後的今天，這個名字再度掀起波瀾——ESPRIT即將強勢回歸！



這一次，背後推手不是大財團，而是一位「有心人」，他就是陳維明──另一時裝品牌2%創辦人，押上八位數積蓄「All in」，經過18個月的磨合，終於取得ESPRIT為期五年的香港獨家經營權，將ESPRIT帶回銅鑼灣。外界對ESPRIT的「新生」都很好奇，陳維明接受《香港01》訪問，為大家揭開ESPRIT重生的內幕故事。



陳維明取得ESPRIT香港獨家經營權，將ESPRIT帶回銅鑼灣。（黃寶瑩攝）

在講ESPRIT之前，要先從陳維明的經歷講起，在香港時裝行業打拼逾30年，年輕時他曾創立時裝品牌「2%」，全盛時期擁有超過300間分店，後來更獲得私募基金青睞，惟在與私募基金的合作中，出現戰略分歧，於是他將股份全數轉讓予私募基金。

陳維明回憶道：「第一個分歧係電商發展，當時開始有天貓，我哋要決定係將資金投入線上定係實體店，咁我個年代始終認為買衫一定要摸到實物；第二個分歧係韓流衝擊，但我（穿著）一個日系風格嘅人，對呢個趨勢持保留態度；第三個分歧係中國市場擴張，當時需要投入大量資金係內地開店，我對這個策略有所顧慮。」

這些分歧在今日看來仍意味深長，他坦言：「當有咁多分歧，做每一件事都要投票，就好辛苦！」這種經營理念的差異，最終促使他作出了出售的決定。

陳維明表示，ESPRIT所有貨品均為全新設計，融合韓式剪裁與法式面料。（黃寶瑩攝）

昔日三大分歧變三大策略 ESPRIT首年開兩店

如今，重新執掌時裝品牌ESPRIT，當年的三個「分歧」是否改變？陳維明表示，在電商方面，現時ESPRIT會有自己的線上平台，「唔用現成template（樣本），要做出自己嘅感覺。」

品牌設計方面，ESPRIT所有貨品均為全新設計，融合韓式剪裁與法式面料，「韓國衫嘅料唔係最好嘅，佢係平兼快、靚、正，而法式主要系面料同埋細節。如果我將呢兩樣嘢合埋一齊，咁就會係一個成功！」他解釋，因為20歲至30歲的人追求韓式，30歲至45歲追求細節和面料，所以ESPRIT目標客群是20歲至40歲的客人。

但在中國市場策略上，陳維明則未有太大調整，他指：「而家ESPRIT會先做好香港，第一年在銅鑼灣和尖沙咀開設兩家旗艦店，再加4家pop-up shop（快閃店）和線上平台，第三年先考慮日本、台灣同韓國，中國市場會擺最後，而且主要做線上。」

陳維明指，ESPRIT頭炮是在銅鑼灣和尖沙咀開設兩家旗艦店。（黃寶瑩攝）

衛衣嗌價近千元 坦言「今次啲嘢有啲貴」

儘管陳維明將一切功夫做足，押上八位數積蓄的他更揚言能在四個月內回本，看似信心滿滿，但其實內心仍有兩大憂慮，「我最擔心係而家消費者嗰個意識形態嘅改變，新一代可能佢再唔著重牌子，或者唔識ESPRIT呢個品牌。」這種消費心態的轉變，成為他重塑經典品牌面臨的最大挑戰，陳維明坦言並不想「只賣情懷」。

因此，他親自帶領團隊前往韓國聖水洞考察，務求將「將聖水洞感覺搬過嚟」，ESPRIT首間門店設有「Slow Coffee Cup」咖啡區，並請來四屆拉花冠軍坐鎮，「我哋想做到極致，你入嚟買衫、飲咖啡，挑剔唔到我任何嘢！」

陳維明為了解決高定價帶來的門檻問題，巧妙地採取階梯式定價策略。（黃寶瑩攝）

另一憂慮就是——定價，在快時尚與性價比主導的市場中，如何讓消費者認可其價值，成為「潮牌」必須解決的難題，他坦言「今次啲嘢有啲貴。」

「我哋一件衛衣嗌價近1000蚊，一條褲1200蚊，好多人話點解咁貴？就真係做15條，所以係限量，唔會撞衫！」陳維明為了解決高定價帶來的門檻問題，巧妙地採取階梯式定價策略，既保持了品牌的高端定位，又為更多消費者提供了參與品牌復興的機會，笑指︰「我哋一件T恤起跳價係490蚊，希望大家都可以有機會幫襯吓！」

從昔日與資本分道揚鑣，到如今重振ESPRIT，陳維明正用匠心精神回應這個不再迷信Logo的時代。ESPRIT的故事才剛開始，大眾是否買單？答案留待市場驗證。